Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Steam-Reviews überwiegend negativ trotz 98.000 Spielern

Zum Start von Assassin’s Creed Black Flag Resynced verzeichnet das Spiel auf Steam zwar rund 98.000 gleichzeitig aktive Spieler, die ersten Nutzerbewertungen fallen jedoch überwiegend negativ aus.
Kritik gibt es unter anderem an der Anzahl der integrierten Mikrotransaktionen. Darüber hinaus berichten Spieler über technische Probleme, die den Launch begleiten.
Ubisoft hat inzwischen bestätigt, dass Zwischensequenzen unter bestimmten Grafikeinstellungen auf 30 FPS begrenzt werden. Der Fehler tritt auf, wenn Raytracing, BVH oder die Geländequalität im Grafikmenü auf „Ultra High“ gesetzt werden.
Nach Angaben des offiziellen Assassin’s Creed-Accounts arbeitet das Entwicklerteam bereits an einer dauerhaften Lösung. Bis ein Patch veröffentlicht wird, empfiehlt Ubisoft, die Grafikeinstellungen auf eines der voreingestellten Presets zurückzusetzen und die genannten Optionen nicht manuell auf „Ultra High“ zu stellen.
Ob sich die Stimmung der Community mit kommenden Updates verbessert, bleibt abzuwarten. Der Start zeigt jedoch, dass hohe Spielerzahlen nicht zwangsläufig mit einer positiven Resonanz der Spielerschaft einhergehen.
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Lol InGame shop ich lach mich tot. 60€ ich hab 10€ für meine Black Flag Gold edition mit allen DLC gezahlt. Da ist KEIN in Gameshop drin. Nur ein Reiter mit additional content wo alle DLC gekauft werden können, wenn man Sie nicht hat und 3 Optionen für „Timesaver“ cheats. Mehr nicht kein extra shop nur ein Reiter unter den Optionen. Und wie bitte kann man ein original Spiel, dass nicht mehr als 3 % Veränderung und Ergänzungen zum Original hat bitte so verbuggen, dass ganze Spielstände gelöscht werden? Das Original hat unzählige DLC drin und so einen Bug gab’s nie. Dazu gehört schon einiges an Unfähigkeit.
Typisches Gejammere. Hab heute mal wieder in Hearthstone reingeschaut und im Shop ein „Angebot“ für 12 legendäre Karten für 120 Euro gefunden. Bitte jetzt darüber aufregen. 🙂
Ich finde es lächerlich deshalb das Spiel abzuwerten.
Genau das ist es. Danke für dein Posting.
Die Leute wollen einfach nur des Hype wegens sich aufspielen.
Fortnite zum Beispiel ist ein extremes „Geld-aus-der-Tasche-ziehen“.
Aber die Leute regen sich bei Dead or Alive auf oder Assassins Creed.
Die Leute wollen heutzutage einfach alles gratis haben. Oh ich habe Skin xyz nicht und muss dafür Summe X zahlen. Und das in einem Singleplayer Game. Leute zückt die Mistgabeln und zündet die Fackeln an. Eine neue Sau muss durchs Dorf getrieben werden!
Bei Mikrotransaktionen gibt es eine gute Lösung, nicht kaufen