Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Steam-Reviews überwiegend negativ trotz 98.000 Spielern

Zum Start von Assassin’s Creed Black Flag Resynced verzeichnet das Spiel auf Steam zwar rund 98.000 gleichzeitig aktive Spieler, die ersten Nutzerbewertungen fallen jedoch überwiegend negativ aus.

Kritik gibt es unter anderem an der Anzahl der integrierten Mikrotransaktionen. Darüber hinaus berichten Spieler über technische Probleme, die den Launch begleiten.

Ubisoft hat inzwischen bestätigt, dass Zwischensequenzen unter bestimmten Grafikeinstellungen auf 30 FPS begrenzt werden. Der Fehler tritt auf, wenn Raytracing, BVH oder die Geländequalität im Grafikmenü auf „Ultra High“ gesetzt werden.

Nach Angaben des offiziellen Assassin’s Creed-Accounts arbeitet das Entwicklerteam bereits an einer dauerhaften Lösung. Bis ein Patch veröffentlicht wird, empfiehlt Ubisoft, die Grafikeinstellungen auf eines der voreingestellten Presets zurückzusetzen und die genannten Optionen nicht manuell auf „Ultra High“ zu stellen.

Ob sich die Stimmung der Community mit kommenden Updates verbessert, bleibt abzuwarten. Der Start zeigt jedoch, dass hohe Spielerzahlen nicht zwangsläufig mit einer positiven Resonanz der Spielerschaft einhergehen.