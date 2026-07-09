Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Trotz erfolgreichem Launch entlässt Ubisoft 51 Mitarbeiter

Nach dem erfolgreichen Start von Assassin’s Creed Black Flag Resynced trennt sich Ubisoft von 51 Mitarbeitern in Barcelona.

Nach dem heute erfolgreichen Launch von Assassin’s Creed Black Flag Resynced hat Ubisoft 51 Mitarbeiter des Studios in Barcelona entlassen. Nach Angaben mehrerer Betroffener seien die Stellenstreichungen bereits lange vor der Veröffentlichung absehbar gewesen und hätten unabhängig vom Erfolg des Spiels stattfinden sollen.

Wie Insider Gaming berichtet, habe das Team bereits seit dem Sommer 2025 darauf hingewiesen, dass kein Folgeprojekt zugewiesen wurde. Üblicherweise erhalten Ubisoft-Studios bereits Monate oder sogar ein Jahr vor Abschluss eines Projekts neue Aufgaben. Im Fall des Barcelona-Teams sei dies jedoch ausgeblieben.

Den Quellen zufolge entwickelte sich Assassin’s Creed Black Flag Resynced vor der Veröffentlichung erfolgreich. Das Interesse der Spieler und die Vorbestellungen sollen die internen Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen haben. Trotzdem wurde das Team kurz nach Abschluss seiner Arbeiten aufgelöst.

Ein betroffener Mitarbeiter erklärte anonym, die Entlassungen seien Teil eines größeren Problems innerhalb des Unternehmens. Er sprach von einer anhaltenden Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, einem Verlust von Fachkräften und einer Unternehmenskultur, in der Beschäftigte kaum Einfluss auf Entscheidungen hätten.

Auch die ursprünglich geplante Launch-Feier soll laut dem Bericht abgesagt worden sein. Stattdessen habe lediglich ein kleines Catering im Studio stattgefunden.

Über das Video Game Union Coordinating Committee kündigten Beschäftigte des Studios zudem Protestmaßnahmen an. Zwischen dem 30. Juni und dem 16. Juli sollen an insgesamt sechs Tagen Arbeitsniederlegungen stattfinden.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced kommt derzeit auf einen Metacritic-Score von 84 Punkten und erhielt sowohl von Kritikern als auch von der Community überwiegend positive Bewertungen.