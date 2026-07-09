Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Trotz erfolgreichem Launch entlässt Ubisoft 51 Mitarbeiter

Nach dem heute erfolgreichen Launch von Assassin’s Creed Black Flag Resynced hat Ubisoft 51 Mitarbeiter des Studios in Barcelona entlassen. Nach Angaben mehrerer Betroffener seien die Stellenstreichungen bereits lange vor der Veröffentlichung absehbar gewesen und hätten unabhängig vom Erfolg des Spiels stattfinden sollen.
Wie Insider Gaming berichtet, habe das Team bereits seit dem Sommer 2025 darauf hingewiesen, dass kein Folgeprojekt zugewiesen wurde. Üblicherweise erhalten Ubisoft-Studios bereits Monate oder sogar ein Jahr vor Abschluss eines Projekts neue Aufgaben. Im Fall des Barcelona-Teams sei dies jedoch ausgeblieben.
Den Quellen zufolge entwickelte sich Assassin’s Creed Black Flag Resynced vor der Veröffentlichung erfolgreich. Das Interesse der Spieler und die Vorbestellungen sollen die internen Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen haben. Trotzdem wurde das Team kurz nach Abschluss seiner Arbeiten aufgelöst.
Ein betroffener Mitarbeiter erklärte anonym, die Entlassungen seien Teil eines größeren Problems innerhalb des Unternehmens. Er sprach von einer anhaltenden Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, einem Verlust von Fachkräften und einer Unternehmenskultur, in der Beschäftigte kaum Einfluss auf Entscheidungen hätten.
Auch die ursprünglich geplante Launch-Feier soll laut dem Bericht abgesagt worden sein. Stattdessen habe lediglich ein kleines Catering im Studio stattgefunden.
Über das Video Game Union Coordinating Committee kündigten Beschäftigte des Studios zudem Protestmaßnahmen an. Zwischen dem 30. Juni und dem 16. Juli sollen an insgesamt sechs Tagen Arbeitsniederlegungen stattfinden.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced kommt derzeit auf einen Metacritic-Score von 84 Punkten und erhielt sowohl von Kritikern als auch von der Community überwiegend positive Bewertungen.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da Mitarbeiter Füsse habe passt der Begriff der Chefetage mit sie wären laufende Kosten ..
Traurig, wenn selbst ein Erfolg solche Konsequenzen hat.
„Da Mitarbeiter Füsse habe passt der Begriff der Chefetage mit sie wären laufende Kosten ..“
Hahaha der war gut
Die Branche ist einfach fucked. Ubisoft hätte gleich ein Remake der Ezio-Trilogie in Auftrag geben sollen.
Richtig mies, da haben die ja scheinbar echt gut abgeliefert, spülen Ubi ordentlich Knete in die Tasche und dürfen trotzdem gehen..
Ubi Soft ist doch das Paradebeispiel von völlig aufgebläht…
16.590 Mitarbeiter weltweit !!!!
die müssten eigentlich im jeden Quartal minimum ein AAA Game releasen…
Die Anzahl sind sie doch schon lange nicht mehr
Stand: 31. März 2026
31. März 2025: 17.782 Mitarbeiter
31. März 2024: 19.011 Mitarbeiter
Das eine ist die hohe Mitarbeiterzahl, dass andere sind die Projekte die gestrichen wurden.
Wenn wir Gamer da Einsicht hätten würden wir bei vielem vermutlich nur noch den Kopf schütteln warum die überhaupt wer in Angriff genommen hat.
Ressourcenverschwendung hoch 10.
Ich sag nur Skulls and bones.
Ein between good and evil 2 kann sich auch niemals mehr rentieren, so hoch müssen da schon die Entwicklungskosten sein.
War früher übrigens früher vollkommen normal, hat niemand gejuckt. Wurden dann wieder eingestellt wenn sie wieder gebraucht werden.
Nur das Ubisoft nahe dem zusperren ist.
Wer mal das sinkende Schiff verlässt kommt wohl kaum zurück.
Was bietet denn Ubisoft aktuell seinen Mitarbeitern? Sicherheit, Zukunftperspektive, Planbarkeit?
Einen Schleudersitz kannst du haben!
Nichts scheint mehr zu helfen bei Ubisoft, die Mitarbeiter hätten direkt am nächsten Remake arbeiten können, wurden aber direkt wieder entsorgt.
Der Wahnsinn muss ja sein, wenn du dort arbeitest und es irgendwie kommen siehst. Projekt ist fertig, jetzt kommen bald die Kündigungen.
Bin ich auch dabei? 😰
Und dann vergönnen sie dir nicht mal mehr die versprochene Launch- Feier 😡
Microsoft sollte Ubisoft aufkaufen und danach vollständig alle Games in den Gamepass Ultimate integrieren.
Ihr habt das Spiel fertig gestellt? Super, als Dank hier die Kündigung. Auf Wiedersehen.
„erfolgreicher Start“ 99.000 ist OK wo bitte kommt jetzt schon wieder der „erfolgreiche Start“ her? Aus der Ubisoft Propaganda Kasse? Keine Zahlen aber erfolgreicher Start wo 90% der reviewer überall „includes promotion“ stehen haben weil mal wieder alle eine „Gratiskopie“ von Ubisoft bekommen haben.