Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft bringt das Piraten-Abenteuer mit neuer Technik zurück + Gewinnspiel

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist da: Das legendäre Piraten-Abenteuer kehrt komplett überarbeitet zurück + Gewinnspiel

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist ab sofort weltweit erhältlich und bringt das Piraten-Abenteuer rund um Edward Kenway mit überarbeiteter Technik, erweitertem Gameplay und neuen Inhalten zurück.

Das Remake des 2013 veröffentlichten Assassin’s Creed IV Black Flag steht für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC zur Verfügung.

Die Neuauflage wurde unter der Leitung von Ubisoft Singapore entwickelt und von Grund auf mit der aktuellen Anvil-Engine neu umgesetzt. Neben einer verbesserten Grafik erwarten Spieler überarbeitete Gameplay-Systeme, darunter ein auf Paraden ausgelegtes Kampfsystem, verfeinerte Stealth- und Parkour-Elemente sowie tiefgreifendere Seeschlachten.

In Assassin’s Creed Black Flag Resynced schlüpfen Spieler erneut in die Rolle von Edward Kenway. Der rebellische Piratenkapitän wird während des Goldenen Zeitalters der Piraten in den Konflikt zwischen Assassinen und Templern verwickelt und erkundet die Karibik auf der Suche nach Ruhm und Reichtum.

Dabei treffen Spieler auf bekannte Persönlichkeiten wie Blackbeard, Anne Bonny und Calico Jack, während sie mit ihrem Schiff die offene See bereisen und sich in zahlreichen Seeschlachten behaupten.

Zum Start der Veröffentlichung hat Ubisoft außerdem eine Resynced-Version des bekannten E3-2013-Trailers zu Assassin’s Creed IV Black Flag veröffentlicht. Die Neuauflage entstand gemeinsam mit Künstler, die bereits am ursprünglichen Trailer beteiligt waren, und zeigt die Karibik in der aktuellen Version der Anvil-Engine.

Auch musikalisch wurde Assassin’s Creed Black Flag Resynced erweitert. Neben den bekannten Kompositionen von Brian Tyler, darunter das ikonische Black Flag Main Theme, enthält das Spiel 22 neue Musikstücke von Stephen Lukach, die speziell für die Neuauflage komponiert wurden.

Zum Launch stehen mehrere Editionen zur Verfügung:

Standard Edition: Hauptspiel für 59,99 €

Hauptspiel für 59,99 € Deluxe Edition: Hauptspiel inklusive zusätzlicher Charakter- und Maritim-Pakete für 69,99 €

Hauptspiel inklusive zusätzlicher Charakter- und Maritim-Pakete für 69,99 € Collector’s Edition: Enthält Deluxe-Inhalte sowie physische Sammlerstücke wie eine Edward-Kenway-Statue, SteelBook, Weltkarte und weitere Extras für 199,99 €

Enthält Deluxe-Inhalte sowie physische Sammlerstücke wie eine Edward-Kenway-Statue, SteelBook, Weltkarte und weitere Extras für 199,99 € Launch Edition: Handelsversion mit Artbook und Weltkarten-Poster für 59,99 €

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:

MediaMarkt:

Saturn:

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ist über Ubisoft+, für Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie Windows-PC über den Ubisoft Store, Steam und den Epic Games Store erhältlich.