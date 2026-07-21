Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft deutet neue Inhalte an – doch ein Fan-Favorit bleibt fraglich

Assassin’s Creed Black Flag Resynced verkauft sich millionenfach und könnte künftig weitere DLCs erhalten – nur bei Freedom Cry bleibt Ubisoft vorsichtig.

Mehr als drei Millionen verkaufte Exemplare in rund einer Woche machen Assassin’s Creed Black Flag Resynced zu einem großen Erfolg für Ubisoft.

Während das Entwicklerteam aktuell am ersten großen Title Update sowie an einem New Game Plus arbeitet, gibt es intern bereits erste Ideen für mögliche DLC-Erweiterungen.

Edward Kenway bleibt im Mittelpunkt

Im Gespräch mit YouTuber JorRaptor erklärte Game Director Richard Knight, dass einige Entwickler bereits Konzepte für zusätzliche Inhalte diskutieren. Gleichzeitig betonte er, dass Edward Kenway weiterhin das Herzstück des Spiels bleiben soll und seine Geschichte noch Potenzial für weitere Inhalte bietet.

Freedom Cry hat derzeit keine Priorität

Konkreter wollte sich Knight zu einer möglichen Rückkehr von Freedom Cry nicht äußern. Das Projekt sei umfangreich und das Team konzentriere sich derzeit vollständig auf die Unterstützung des Hauptspiels. Ein endgültiges Nein gab es zwar nicht, konkrete Pläne existieren aber ebenfalls noch nicht.

Neue Inhalte stehen bereits bereit

Neben der überarbeiteten Grafik sowie Verbesserungen bei Kampf- und Parkour-System erweitert Black Flag Resynced das Abenteuer unter anderem um zusätzliche Erkundungsinhalte, neue Endgame-Missionen, drei rekrutierbare Offiziere mit eigenen Questreihen und weitere Story-Inhalte rund um Figuren wie Blackbeard und Stede Bonnet.