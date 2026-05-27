Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft enthüllt neue Details zum Naval Gameplay

Mit einem neuen Deep Dive hat Ubisoft weitere Details zum Naval Gameplay von Assassin’s Creed Black Flag Resynced vorgestellt und dabei zahlreiche Modernisierungen für die Karibik-Erkundung bestätigt.

Im Mittelpunkt der Präsentation steht die Jackdaw, die laut Lead Naval Designer Guilhem Marin erneut eine zentrale Rolle im Abenteuer von Edward Kenway übernehmen wird. Neben technischen Verbesserungen soll vor allem das Segelerlebnis deutlich flüssiger und immersiver ausfallen.

Dank aktueller Hardware entfallen erstmals die Ladebildschirme zwischen der offenen Spielwelt und größeren Städten. Zusätzlich führt Ubisoft zwei neue Navigationssysteme ein. Der sogenannte „Pathfinder“ markiert automatisch die optimale Route über das Meer, während „Follow Sea“ als vollständiger Autopilot fungiert und die Jackdaw selbstständig zum markierten Ziel steuert.

Auch die bekannten Sea Shanties kehren zurück. Alle 35 Lieder aus dem Originalspiel sind wieder enthalten, ergänzt durch zehn neue Shanties, die an spezielle Quests und Aktivitäten gekoppelt sind. Über ein neues Shanty-Rad können Spieler gezielt Songs auswählen oder das zufällige Abspielen aktivieren. Wer lieber nur den Geräuschen des Ozeans lauschen möchte, kann den Gesang vollständig deaktivieren.

Einen größeren Fokus erhält zudem das dynamische Wettersystem „Atmos“ der Anvil Engine. Gewaltige Stürme, starke Winde und realistische Wellenbewegungen sollen die Karibik deutlich lebendiger wirken lassen. Neu hinzu kommen zwei verschiedene Arten von Wasserhosen sowie Blitzeinschläge, die Flächenschaden auf See verursachen können.

Laut Guilhem Marin habe das Team besonderen Wert darauf gelegt, die Naturgewalten stärker in das Gameplay einzubinden. Trotz aller Upgrades und Feuerkraft müsse die Jackdaw den Gefahren des Meeres jederzeit Respekt entgegenbringen.

Darüber hinaus bleibt das Ressourcen- und Upgrade-System ein zentraler Bestandteil des Spiels. Feindliche Schiffe liefern Materialien und Beute, die anschließend bei Hafenmeistern in neue Waffen, stärkere Verteidigungssysteme oder zusätzliche Bewaffnung investiert werden können. Höherstufige Gegner sollen dabei wertvollere Ressourcen liefern.

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