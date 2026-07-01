Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft feiert Fans mit musikalischem Sea-Shanty-Video

Mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced rückt Ubisoft kurz vor dem Release die Community in den Mittelpunkt. Ein neues Video verwandelt Spielerbewertungen des Originals in ein stimmungsvolles Sea-Shanty-Medley.

Gesungen wird das Lied von der bekannten Folk-Band The Longest Johns. Die Texte basieren auf Kommentaren und Steam-Reviews langjähriger Black Flag-Fans und wurden zu einem musikalischen Tribut an das Piraten-Abenteuer verarbeitet. Das Video kombiniert die Gesangseinlagen mit Spielszenen aus dem kommenden Remake.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Das Remake wurde mit der aktuellen Anvil Engine von Grund auf neu entwickelt und verspricht überarbeitete Grafik, modernisiertes Gameplay sowie zusätzliche Inhalte.

Erneut schlüpfen Spieler in die Rolle des Piraten Edward Kenway und stechen während des Goldenen Zeitalters der Piraterie in See, während sich im Hintergrund der Konflikt zwischen Assassinen und Templern weiter zuspitzt.