Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft feiert Fans mit musikalischem Sea-Shanty-Video

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Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced verwandelt Steam-Reviews in ein Piratenlied.

Mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced rückt Ubisoft kurz vor dem Release die Community in den Mittelpunkt. Ein neues Video verwandelt Spielerbewertungen des Originals in ein stimmungsvolles Sea-Shanty-Medley.

Gesungen wird das Lied von der bekannten Folk-Band The Longest Johns. Die Texte basieren auf Kommentaren und Steam-Reviews langjähriger Black Flag-Fans und wurden zu einem musikalischen Tribut an das Piraten-Abenteuer verarbeitet. Das Video kombiniert die Gesangseinlagen mit Spielszenen aus dem kommenden Remake.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Das Remake wurde mit der aktuellen Anvil Engine von Grund auf neu entwickelt und verspricht überarbeitete Grafik, modernisiertes Gameplay sowie zusätzliche Inhalte.

Erneut schlüpfen Spieler in die Rolle des Piraten Edward Kenway und stechen während des Goldenen Zeitalters der Piraterie in See, während sich im Hintergrund der Konflikt zwischen Assassinen und Templern weiter zuspitzt.

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5 Kommentare Added

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  1. Ritter Runkel 29290 XP Nasenbohrer Level 4 | 01.07.2026 - 10:00 Uhr

    Ah, „The Longest Johns“! Die mag ich 🙂
    Auf ihrem Youtube-Kanal gibt es auch ein Video, in dem sie die Shantys aus Black Flag singen.

    0
  2. faktencheck 213500 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 01.07.2026 - 11:28 Uhr

    Shanties finde ich irgendwie klasse. Im Original oft nur planlos umhergefahren und zugehört.

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