Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft nennt Startzeit und Pre-Load-Termine

In wenigen Tagen kehren Spieler erneut in die Rolle von Edward Kenway zurück und stechen im überarbeiteten Assassin’s Creed Black Flag Resynced wieder als charismatischer Piratenkapitän in See.

Ubisoft hat nun die genauen Startzeiten für den Titel bestätigt. Auf Konsolen kann das Abenteuer ab dem 09.07. um 00:00 Uhr gestartet werden. Spieler auf dem PC müssen sich hingegen etwas länger gedulden, dort beginnt der Zugriff erst am 09.07. um 16:00 Uhr.

Auch zum Pre-Load gibt es Informationen. Auf Xbox Series X|S steht dieser bereits seit dem 22. Juni zur Verfügung. Auf PlayStation 5 und PC wird der Vorab-Download laut Ubisoft erst ab dem 07.07. um 00:00 Uhr beziehungsweise 16:00 Uhr freigeschaltet.

Damit sind alle wichtigen Start- und Download-Zeiten für den kommenden Release von Assassin’s Creed Black Flag Resynced offiziell festgelegt.

#AssassinsCreed Black Flag Resynced erscheint bereits in 7 Tagen! 🎉 Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Pre-Load- und Release-Zeiten. Wer wird die Karibik ab Tag 1 bereisen? 🥳 pic.twitter.com/zKxTejeQb3 — UbisoftDE (@UbisoftDE) July 2, 2026