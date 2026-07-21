Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft reagiert auf Fanwünsche – Diese Funktion kommt bald

Das Entwicklerteam arbeitet an einer neuen Option zum Ausblenden des Blasrohrs und bestätigt weitere Verbesserungen für Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced soll schon bald eine neue Komfortfunktion erhalten. Wie Game Director Richard Knight in einem Interview mit YouTuber JorRaptor bestätigte, arbeitet das Entwicklerteam derzeit an einer Option, mit der sich Edward Kenways Blasrohr ausblenden lässt.

Blasrohr soll künftig verborgen werden können

Laut Knight habe das Team das Feedback der Community aufgenommen und sei sich bewusst, dass das dauerhaft sichtbare Blasrohr in manchen Situationen störend wirke. Einer der erfahrensten Programmierer arbeite bereits an der Umsetzung der Funktion. Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannte Knight zwar nicht, zeigte sich aber zuversichtlich, dass das Update schon bald erscheinen könnte.

Umsetzung ist aufwendiger als erwartet

Warum die Funktion nicht bereits zum Release verfügbar war, erklärte Knight mit der technischen Struktur der Charaktermodelle. Das Ein- und Ausblenden einzelner Ausrüstungsgegenstände erfordere spezielle Ereignisse und Animationen, die für jede Figur separat eingerichtet werden müssten. Der Aufwand sei deutlich größer, als viele Spieler vermuten würden.

Community bestimmt mögliche neue Features mit

Im selben Interview sprach Knight auch über weitere Wünsche der Community. So wurde unter anderem die Möglichkeit angesprochen, Waffen besiegter Gegner aufzuheben und einzusetzen – eine Funktion, die im Original vorhanden war. Konkrete Zusagen wollte der Entwickler zwar nicht machen, betonte jedoch, dass das Team das Feedback aufmerksam verfolge und die meistgewünschten Funktionen im Blick habe.

Als Grund für den Verzicht auf einige frühere Kampfmechaniken erklärte Knight, dass Edward Kenway bereits über ein sehr umfangreiches Waffenarsenal verfüge. Deshalb habe sich das Team zunächst darauf konzentriert, das Kernkampfsystem zu perfektionieren, bevor zusätzliche Mechaniken umgesetzt werden.

New Game Plus hat hohe Priorität

Bereits bestätigt ist außerdem ein New Game Plus. Laut Knight gehört der Modus zu den ersten größeren Inhalten, an denen das Team derzeit arbeitet und soll nach dem Launch des Spiels möglichst zeitnah nachgereicht werden.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erschien Anfang des Monats für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Trotz anfänglicher Diskussionen über zusätzliche DLC-Inhalte verzeichnete das Spiel einen erfolgreichen Start und erreichte auf Steam kurz nach der Veröffentlichung eine Spitzenzahl von knapp 100.000 gleichzeitig aktiven Spielern.