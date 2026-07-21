Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft reagiert auf Fanwünsche – Diese Funktion kommt bald

Assassin’s Creed Black Flag Resynced soll schon bald eine neue Komfortfunktion erhalten. Wie Game Director Richard Knight in einem Interview mit YouTuber JorRaptor bestätigte, arbeitet das Entwicklerteam derzeit an einer Option, mit der sich Edward Kenways Blasrohr ausblenden lässt.
Blasrohr soll künftig verborgen werden können
Laut Knight habe das Team das Feedback der Community aufgenommen und sei sich bewusst, dass das dauerhaft sichtbare Blasrohr in manchen Situationen störend wirke. Einer der erfahrensten Programmierer arbeite bereits an der Umsetzung der Funktion. Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannte Knight zwar nicht, zeigte sich aber zuversichtlich, dass das Update schon bald erscheinen könnte.
Umsetzung ist aufwendiger als erwartet
Warum die Funktion nicht bereits zum Release verfügbar war, erklärte Knight mit der technischen Struktur der Charaktermodelle. Das Ein- und Ausblenden einzelner Ausrüstungsgegenstände erfordere spezielle Ereignisse und Animationen, die für jede Figur separat eingerichtet werden müssten. Der Aufwand sei deutlich größer, als viele Spieler vermuten würden.
Community bestimmt mögliche neue Features mit
Im selben Interview sprach Knight auch über weitere Wünsche der Community. So wurde unter anderem die Möglichkeit angesprochen, Waffen besiegter Gegner aufzuheben und einzusetzen – eine Funktion, die im Original vorhanden war. Konkrete Zusagen wollte der Entwickler zwar nicht machen, betonte jedoch, dass das Team das Feedback aufmerksam verfolge und die meistgewünschten Funktionen im Blick habe.
Als Grund für den Verzicht auf einige frühere Kampfmechaniken erklärte Knight, dass Edward Kenway bereits über ein sehr umfangreiches Waffenarsenal verfüge. Deshalb habe sich das Team zunächst darauf konzentriert, das Kernkampfsystem zu perfektionieren, bevor zusätzliche Mechaniken umgesetzt werden.
New Game Plus hat hohe Priorität
Bereits bestätigt ist außerdem ein New Game Plus. Laut Knight gehört der Modus zu den ersten größeren Inhalten, an denen das Team derzeit arbeitet und soll nach dem Launch des Spiels möglichst zeitnah nachgereicht werden.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced erschien Anfang des Monats für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Trotz anfänglicher Diskussionen über zusätzliche DLC-Inhalte verzeichnete das Spiel einen erfolgreichen Start und erreichte auf Steam kurz nach der Veröffentlichung eine Spitzenzahl von knapp 100.000 gleichzeitig aktiven Spielern.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Spiel kam wohl wieder unfertig auf den Markt.
Immerhin scheint die Mechanik Waffen aufzuheben in Entwicklung zu sein.
Stört das Blasrohr so sehr?
Wundert es noch einen ?
Deshalb niemals zur Veröffentlichung kaufen.
Zumindest bei Ubisoft wundert es niemanden 😀
Ich bestelle lieber Ubisoft Spiele als bei anderen.
Das Jahr als Murage veröffentlicht wurde waren 90% der Spiele die veröffentlicht wurden unspielbar slebst ne 4090 konnte die spiele auf 1080p nicht auf 60 fos bringen. Mirage hingegen lief ohne Problem und fast bug frei
es gibt ein unterschied zwischen unfertig und nachgereichte Ergänzungen und dem Spiel kann man das erste nicht vorwerfen bei mir funktioniert das ohne Probleme
Ist aber ein schmaler Grad.
Bei AC Shadows wurde auch was nachgereicht, das kannst auch ohne Sielen.
Dennoch haben die Entwickler erst jetzt das Ende dazugemacht.
War also auch unfertig, aber spielbar.
Wenn sie daran arbeiten ist es doch gut 🤔 aber das man Waffen Noch nicht aufheben kann ist irgendwie seltsam zumal es im Original enthalten war.
Wenn man das liest, denkt man, dass es ein Demake ist, normalerweise müssten alle Funktionen des Originals vorhanden sein bzw. ausgebaut werden, gut dass ich es mir erst nächstes Jahr holen werde.
Ich finde es zwar besser wie das Original aber 1 Punkt stört mich undzwar der fehlende unbewaffnete Kampf den es im Original gab 🤷♂️, die Animationen sind da siehe Kneipen Kämpfe.
Ansonsten der Rest gefällt mir definitiv besser 👍
Freut mich tatsächlich das es so gut wegkommt. Da ich das original erst vor paar Monaten fast zu 100% gezockt hab kann ich noch relativ entspannt warten
PS das mit dem Blasrohr hab ich nicht verstanden das muss ich wohl Mal auf YouTube schauen
Edit. OK also ich glaube ich weiß was das Problem ist bei manchen Kostümen sieht es so aus als würde das röhr auf seinem Rücken schweben so wie damals die Pfeile bei Skyrim.
Das ist natürlich auch einfach unsauber gelöst von den.
Wieso genau NG+ bei diesem Spiel? Bei den RPG-Teilen macht es Sinn aber hier gibt es ja keine Character Levels und Builds, die man weiter perfektionieren könnte.
Frag die Community bei Steam gab es Geschrei warum es kein NG+ gibt