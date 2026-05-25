Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft stellt offizielles Logo vor

Ubisoft hat das offizielle Logo zu Assassin’s Creed: Black Flag Resynced vorgestellt.

Spieler übernehmen erneut die Rolle von Edward Kenway und erleben den Konflikt zwischen Assassinen und Templern in der Karibik.

Das Kampfsystem wurde laut Beschreibung überarbeitet und soll dynamischere Kämpfe ermöglichen, mit stärkerem Fokus auf Ausweichen und Eliminierungen. Auch Schleich- und Parkour-Mechaniken wurden angepasst, um Flucht- und Attentatsaktionen zu verbessern.

Im Seeschiff-Gameplay steht weiterhin die Jackdaw im Mittelpunkt, die aufgerüstet und gegen feindliche Schiffe eingesetzt werden kann. Zusätzlich werden neue Komfort-Verbesserungen erwähnt, die das Spielerlebnis insgesamt verbessern sollen.

Die offene Welt basiert auf der Anvil-Engine und soll durch moderne Technik wie Raytracing und Dolby Atmos immersiver wirken. Neben der bekannten Story sind außerdem neue Inhalte, Charaktere und zusätzliche Geschichten rund um Figuren wie Blackbeard und Stede Bonnet enthalten.

Als Veröffentlichungstermin wird der 9. Juli 2026 genannt. Vorbesteller erhalten zudem einen Bonus mit dem „Blackbeards blutrotes Paket“, das ein Kostüm für Edward, ein Schwert und eine Pistole enthält.