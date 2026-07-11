Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft weist Kritik an Mikrotransaktionen zurück

Trotz eines erfolgreichen Starts fielen schon kurze Zeit später die Steam-Bewertungen von Assassin’s Creed Black Flag Resynced überwiegend negativ aus. Der Hauptgrund: die hohe Anzahl integrierter Mikrotransaktionen. Mittlerweile fallen die Bewertungen wieder größtenteils positiv aus.

Nun äußert sich Ubisoft zur Thematik und gibt zu verstehen, die Standardausgabe von Action-Adventures biete ein umfassendes und vollständiges Spielerlebnis. Die DLCs seien rein optional und keine Inhalte seien dafür zurückgehalten worden:

„Wir haben euer Feedback seit dem Start verfolgt und lesen jedes einzelne davon. Vielen Dank, dass euch Black Flag Resynced so sehr am Herzen liegt. Eines möchten wir klarstellen: Die Standardausgabe bietet das vollständige Spielerlebnis. Jede Mission, jede Insel, die gesamte Geschichte und die komplette Spielwelt sind enthalten – ohne Einschränkungen. Die Zusatzpakete sind rein optionale Extras für Spieler, die sie nutzen möchten, und keinesfalls eine Voraussetzung, um das Spiel zu genießen oder durchzuspielen.“