Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft weist Kritik an Mikrotransaktionen zurück

Trotz eines erfolgreichen Starts fielen schon kurze Zeit später die Steam-Bewertungen von Assassin’s Creed Black Flag Resynced überwiegend negativ aus. Der Hauptgrund: die hohe Anzahl integrierter Mikrotransaktionen. Mittlerweile fallen die Bewertungen wieder größtenteils positiv aus.
Nun äußert sich Ubisoft zur Thematik und gibt zu verstehen, die Standardausgabe von Action-Adventures biete ein umfassendes und vollständiges Spielerlebnis. Die DLCs seien rein optional und keine Inhalte seien dafür zurückgehalten worden:
„Wir haben euer Feedback seit dem Start verfolgt und lesen jedes einzelne davon. Vielen Dank, dass euch Black Flag Resynced so sehr am Herzen liegt. Eines möchten wir klarstellen: Die Standardausgabe bietet das vollständige Spielerlebnis. Jede Mission, jede Insel, die gesamte Geschichte und die komplette Spielwelt sind enthalten – ohne Einschränkungen. Die Zusatzpakete sind rein optionale Extras für Spieler, die sie nutzen möchten, und keinesfalls eine Voraussetzung, um das Spiel zu genießen oder durchzuspielen.“
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist doch schon lange so, dass AC viele Mikrotransaktionen anbietet. Die waren aber immer kosmetisch oder beinhalteten einen kleinen Boost.
Verstehe nicht, warum das jetzt auf einmal so heftig kritisiert wird.
Einfach mal ein Spiel ohne Mikrotransaktionen rausbringen. Wenigstens bei einem Remake. Es wäre die Chance gewesen, es mal auszuprobieren. Zumal es schon Vollpreis kostet.
Ich finde es echt erstaunlich, dass hier noch Kommentare kommen wie, es wird niemand gezwungen. Ich dachte wir wären in der Spielerschaft darüber hinaus und hätten mittlerweile verstanden, was es negative Aspekte mit sich bringt. Stichworte sind hier Immersion, Mechanik, Wertverlust, psychologisches Mechanismen…
Solange es rein optional ist 🤷🏻♂️