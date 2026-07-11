Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft weist Kritik an Mikrotransaktionen zurück

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Image: Ubisoft

Ubisoft bezieht Stellung zur Kritik an den zahlreichen Mikrotransaktionen in Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Trotz eines erfolgreichen Starts fielen schon kurze Zeit später die Steam-Bewertungen von Assassin’s Creed Black Flag Resynced überwiegend negativ aus. Der Hauptgrund: die hohe Anzahl integrierter Mikrotransaktionen. Mittlerweile fallen die Bewertungen wieder größtenteils positiv aus.

Nun äußert sich Ubisoft zur Thematik und gibt zu verstehen, die Standardausgabe von Action-Adventures biete ein umfassendes und vollständiges Spielerlebnis. Die DLCs seien rein optional und keine Inhalte seien dafür zurückgehalten worden:

„Wir haben euer Feedback seit dem Start verfolgt und lesen jedes einzelne davon. Vielen Dank, dass euch Black Flag Resynced so sehr am Herzen liegt. Eines möchten wir klarstellen: Die Standardausgabe bietet das vollständige Spielerlebnis. Jede Mission, jede Insel, die gesamte Geschichte und die komplette Spielwelt sind enthalten – ohne Einschränkungen. Die Zusatzpakete sind rein optionale Extras für Spieler, die sie nutzen möchten, und keinesfalls eine Voraussetzung, um das Spiel zu genießen oder durchzuspielen.“

Quelle
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18 Kommentare Added

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  1. d4wGkw0n 64100 XP Romper Stomper | 11.07.2026 - 08:31 Uhr

    Ist doch schon lange so, dass AC viele Mikrotransaktionen anbietet. Die waren aber immer kosmetisch oder beinhalteten einen kleinen Boost.

    Verstehe nicht, warum das jetzt auf einmal so heftig kritisiert wird.

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  2. DBGHSKuLL 24550 XP Nasenbohrer Level 2 | 11.07.2026 - 09:10 Uhr

    Einfach mal ein Spiel ohne Mikrotransaktionen rausbringen. Wenigstens bei einem Remake. Es wäre die Chance gewesen, es mal auszuprobieren. Zumal es schon Vollpreis kostet.

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  3. DBGHSKuLL 24550 XP Nasenbohrer Level 2 | 11.07.2026 - 09:22 Uhr

    Ich finde es echt erstaunlich, dass hier noch Kommentare kommen wie, es wird niemand gezwungen. Ich dachte wir wären in der Spielerschaft darüber hinaus und hätten mittlerweile verstanden, was es negative Aspekte mit sich bringt. Stichworte sind hier Immersion, Mechanik, Wertverlust, psychologisches Mechanismen…

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