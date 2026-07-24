Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Über 3,5 Millionen Verkäufe – Jahresziel in 14 Tagen übertroffen

Nach gerade einmal zwei Wochen entwickelt sich Assassin’s Creed Black Flag: Resynced zu einem großen kommerziellen Erfolg für Ubisoft. Mehr als 3,5 Millionen Exemplare wurden innerhalb der ersten 14 Tage verkauft.
Damit hat das Piratenabenteuer laut den vorliegenden Angaben bereits die internen Erwartungen für das gesamte Jahr übertroffen.
Für Ubisoft ist das ein bemerkenswert schneller Verkaufserfolg. Statt die anvisierten Zahlen erst im weiteren Jahresverlauf zu erreichen, konnte Assassin’s Creed Black Flag: Resynced die entsprechenden Erwartungen innerhalb von nur zwei Wochen übertreffen.
Die Verkaufszahlen unterstreichen gleichzeitig die weiterhin große Popularität von Assassin’s Creed Black Flag und dessen Protagonisten Edward Kenway. Mit Resynced kehrt das Piratenabenteuer in einer überarbeiteten Form zurück und scheint damit auch kommerziell einen Nerv getroffen zu haben.
Wie sich die Verkäufe nach dem starken Auftakt langfristig entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Mit über 3,5 Millionen verkauften Exemplaren innerhalb der ersten 14 Tage hat Assassin’s Creed Black Flag: Resynced für Ubisoft jedoch bereits einen wichtigen Meilenstein erreicht.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
So. Als nächstes Splinter Cell Remake
Ohh ja! Da bin ich definitiv dabei.
Bitte nicht noch. Mehr scamgames
Wieso Scam-Games? Hab ich was verpasst?
Assassin’s Creed 1 und die Ezio Triologie als Remake…Das wäre perfekt..😁
Also die Trilogie nehme ich mit Kusshand. Bei AC1 müsste aber das Remake fundamental besser werden. Musste mich dann echt durchquälen, da es dann zum Ende doch sehr eintönig wurde was das Storytelling betrifft.
Ja das stimmt…bissl mehr Abwechslung rein und spannende Missionen noch dazu…War aber damals mega top..
Also Ubisoft kann doch. Gut, die Vorlage war auch eine sichere Bank. Trotzdem schön wie sie jetzt plötzlich über „Verkaufszahlen“ sprechen.
Also jetzt Black Flag 2 bitte.
Glückwunsch Ubisoft. Ein gutes Zeichen in der aktuell sehr nervigen Phase des Studios.
Naja ich weiß nicht, für ein Remake/Remaster in der Art war es eindeutig zu teuer, setzt eventuell ein falsches Zeichen.
Ich mag Black Flag und finde das Remake sieht ganz gut aus, nur finde ich den Preis doch übertrieben, vor allen Dingen wenn da noch Dlcs hinzukommen.
Das es sich bis jetzt so gut verkäuft, finde ich komisch, aber viele verbinden wohl Nostalgie mit dem Teil und sehen darüber hinweg.
Ein Zeichen für Ubisoft einfach die alten Dinger immer und immer wieder zu recyclen und es mit den neuen Sachen zu lassen. Sie konnten es früher und heute fast gar nicht mehr.
Scheint ja nen Markt dafür zu geben. Capcom macht es ja derzeit auch nicht anders mit Resident Evil.