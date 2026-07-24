Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Über 3,5 Millionen Verkäufe – Jahresziel in 14 Tagen übertroffen

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Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag: Resynced entwickelt sich mit mehr als 3,5 Millionen verkauften Exemplaren zum großen Erfolg für Ubisoft.

Nach gerade einmal zwei Wochen entwickelt sich Assassin’s Creed Black Flag: Resynced zu einem großen kommerziellen Erfolg für Ubisoft. Mehr als 3,5 Millionen Exemplare wurden innerhalb der ersten 14 Tage verkauft.

Damit hat das Piratenabenteuer laut den vorliegenden Angaben bereits die internen Erwartungen für das gesamte Jahr übertroffen.

Für Ubisoft ist das ein bemerkenswert schneller Verkaufserfolg. Statt die anvisierten Zahlen erst im weiteren Jahresverlauf zu erreichen, konnte Assassin’s Creed Black Flag: Resynced die entsprechenden Erwartungen innerhalb von nur zwei Wochen übertreffen.

Die Verkaufszahlen unterstreichen gleichzeitig die weiterhin große Popularität von Assassin’s Creed Black Flag und dessen Protagonisten Edward Kenway. Mit Resynced kehrt das Piratenabenteuer in einer überarbeiteten Form zurück und scheint damit auch kommerziell einen Nerv getroffen zu haben.

Wie sich die Verkäufe nach dem starken Auftakt langfristig entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Mit über 3,5 Millionen verkauften Exemplaren innerhalb der ersten 14 Tage hat Assassin’s Creed Black Flag: Resynced für Ubisoft jedoch bereits einen wichtigen Meilenstein erreicht.

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13 Kommentare Added

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  3. Mr Bob Kelso 20240 XP Nasenbohrer Level 1 | 24.07.2026 - 15:41 Uhr

    Assassin’s Creed 1 und die Ezio Triologie als Remake…Das wäre perfekt..😁

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    • faktencheck 227720 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 24.07.2026 - 16:27 Uhr
      Antwort auf Mr Bob Kelso

      Also die Trilogie nehme ich mit Kusshand. Bei AC1 müsste aber das Remake fundamental besser werden. Musste mich dann echt durchquälen, da es dann zum Ende doch sehr eintönig wurde was das Storytelling betrifft.

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  4. kleineAmeise 187340 XP Battle Rifle Master | 24.07.2026 - 15:45 Uhr

    Also Ubisoft kann doch. Gut, die Vorlage war auch eine sichere Bank. Trotzdem schön wie sie jetzt plötzlich über „Verkaufszahlen“ sprechen.

    Also jetzt Black Flag 2 bitte.

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  5. Thagor90 26800 XP Nasenbohrer Level 3 | 24.07.2026 - 15:45 Uhr

    Glückwunsch Ubisoft. Ein gutes Zeichen in der aktuell sehr nervigen Phase des Studios.

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    • Katanameister 511440 XP Xboxdynasty MVP Silber | 24.07.2026 - 15:55 Uhr
      Antwort auf Thagor90

      Naja ich weiß nicht, für ein Remake/Remaster in der Art war es eindeutig zu teuer, setzt eventuell ein falsches Zeichen.

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  6. Katanameister 511440 XP Xboxdynasty MVP Silber | 24.07.2026 - 15:57 Uhr

    Ich mag Black Flag und finde das Remake sieht ganz gut aus, nur finde ich den Preis doch übertrieben, vor allen Dingen wenn da noch Dlcs hinzukommen.

    Das es sich bis jetzt so gut verkäuft, finde ich komisch, aber viele verbinden wohl Nostalgie mit dem Teil und sehen darüber hinweg.

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  7. buimui 470160 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 24.07.2026 - 16:11 Uhr

    Ein Zeichen für Ubisoft einfach die alten Dinger immer und immer wieder zu recyclen und es mit den neuen Sachen zu lassen. Sie konnten es früher und heute fast gar nicht mehr.

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    • faktencheck 227720 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 24.07.2026 - 16:28 Uhr
      Antwort auf buimui

      Scheint ja nen Markt dafür zu geben. Capcom macht es ja derzeit auch nicht anders mit Resident Evil.

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