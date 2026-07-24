Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Über 3,5 Millionen Verkäufe – Jahresziel in 14 Tagen übertroffen

Assassin’s Creed Black Flag: Resynced entwickelt sich mit mehr als 3,5 Millionen verkauften Exemplaren zum großen Erfolg für Ubisoft.

Nach gerade einmal zwei Wochen entwickelt sich Assassin’s Creed Black Flag: Resynced zu einem großen kommerziellen Erfolg für Ubisoft. Mehr als 3,5 Millionen Exemplare wurden innerhalb der ersten 14 Tage verkauft.

Damit hat das Piratenabenteuer laut den vorliegenden Angaben bereits die internen Erwartungen für das gesamte Jahr übertroffen.

Für Ubisoft ist das ein bemerkenswert schneller Verkaufserfolg. Statt die anvisierten Zahlen erst im weiteren Jahresverlauf zu erreichen, konnte Assassin’s Creed Black Flag: Resynced die entsprechenden Erwartungen innerhalb von nur zwei Wochen übertreffen.

Die Verkaufszahlen unterstreichen gleichzeitig die weiterhin große Popularität von Assassin’s Creed Black Flag und dessen Protagonisten Edward Kenway. Mit Resynced kehrt das Piratenabenteuer in einer überarbeiteten Form zurück und scheint damit auch kommerziell einen Nerv getroffen zu haben.

Wie sich die Verkäufe nach dem starken Auftakt langfristig entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Mit über 3,5 Millionen verkauften Exemplaren innerhalb der ersten 14 Tage hat Assassin’s Creed Black Flag: Resynced für Ubisoft jedoch bereits einen wichtigen Meilenstein erreicht.