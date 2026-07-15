Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Update behebt ein störendes 30-FPS-Problem

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Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced verbessert die Erfahrung und behebt einen ärgerlichen Fehler mit Zwischensequenzen.

Ein neues Update für Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am Donnerstag, den 16. Juli, und bringt mehrere Fehlerbehebungen sowie Verbesserungen ins Piraten-Abenteuer.

Eine der wichtigsten Anpassungen betrifft die PC-Version: Das Update behebt ein Problem, durch das Zwischensequenzen teilweise auf 30 FPS begrenzt waren.

Neben dieser technischen Verbesserung enthält das kommende Title Update weitere Bugfixes und Optimierungen. Die vollständigen Patch Notes sollen bald veröffentlicht werden.

Spieler können sich damit auf weitere Details zu den Änderungen freuen, bevor das Update am Donnerstag verfügbar gemacht wird.

Quelle
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12 Kommentare Added

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  1. Katanameister 499820 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 15.07.2026 - 15:08 Uhr

    Dank den tapferen Betatestern an der Front, wird das Spiel anständig gepatched.

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    • Accidentman 5710 XP Beginner Level 3 | 15.07.2026 - 18:06 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Immer dieses vorhersehbare Gerede von wegen „Betatester“, sobald ein neues Spiel erscheint. Ich spiele auf der PS5, habe inzwischen rund 30 Stunden Spielzeit und hatte bisher keinen einzigen Bug.

      Wenn jemand ein Spiel direkt zum Release kaufen möchte, ist das seine Entscheidung. Wenn du lieber auf einen Sale wartest, ist das genauso in Ordnung. Aber dieses ständige „Betatester“-Gerede wirkt inzwischen einfach nur ausgelutscht.

      Wer warten will, kann das doch machen – dann aber auch mit der Geduld, bis der Preis wirklich deutlich fällt. Bei Shadows hat man schließlich gesehen, dass sich das erst nach längerer Zeit wirklich gelohnt hat.

      Ich habe mir sogar die Collector’s Edition gegönnt und bereue keinen Cent. Sie sieht richtig stark aus und macht sich super in meiner Vitrine.

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  2. oOStahlkingOo 67005 XP Romper Domper Stomper | 15.07.2026 - 15:18 Uhr

    Ich habs mir gestern gekauft und spiele es im 40 FPS ausgeglichen Modus…Ich kann nur sagen,es sieht fantastisch aus.

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  3. Robilein 1302040 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 15.07.2026 - 15:22 Uhr

    Ich kann jedem den 40-FPS-Modus empfehlen. Läuft einfach wunderbar🙂

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  4. Devilsgift 155225 XP God-at-Arms Gold | 15.07.2026 - 16:06 Uhr

    Am PC hat man sicherlich wieder die schönste Fassung, dafür hat Ubisoft Probleme ihre Spiele für den PC zu optimieren.

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  7. DrFreaK666 315480 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 15.07.2026 - 19:38 Uhr

    Wie sich hier einige schon wieder mit 40FPS zufrieden geben und irgendwann sind 30FPS auch wieder superflüssig…
    Es wird Zeit für schnellere Konsolen

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