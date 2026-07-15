Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Update behebt ein störendes 30-FPS-Problem

Assassin’s Creed Black Flag Resynced verbessert die Erfahrung und behebt einen ärgerlichen Fehler mit Zwischensequenzen.

Ein neues Update für Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am Donnerstag, den 16. Juli, und bringt mehrere Fehlerbehebungen sowie Verbesserungen ins Piraten-Abenteuer.

Eine der wichtigsten Anpassungen betrifft die PC-Version: Das Update behebt ein Problem, durch das Zwischensequenzen teilweise auf 30 FPS begrenzt waren.

Neben dieser technischen Verbesserung enthält das kommende Title Update weitere Bugfixes und Optimierungen. Die vollständigen Patch Notes sollen bald veröffentlicht werden.

Spieler können sich damit auf weitere Details zu den Änderungen freuen, bevor das Update am Donnerstag verfügbar gemacht wird.