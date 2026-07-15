Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Update behebt ein störendes 30-FPS-Problem

Ein neues Update für Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am Donnerstag, den 16. Juli, und bringt mehrere Fehlerbehebungen sowie Verbesserungen ins Piraten-Abenteuer.
Eine der wichtigsten Anpassungen betrifft die PC-Version: Das Update behebt ein Problem, durch das Zwischensequenzen teilweise auf 30 FPS begrenzt waren.
Neben dieser technischen Verbesserung enthält das kommende Title Update weitere Bugfixes und Optimierungen. Die vollständigen Patch Notes sollen bald veröffentlicht werden.
Spieler können sich damit auf weitere Details zu den Änderungen freuen, bevor das Update am Donnerstag verfügbar gemacht wird.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dank den tapferen Betatestern an der Front, wird das Spiel anständig gepatched.
Immer dieses vorhersehbare Gerede von wegen „Betatester“, sobald ein neues Spiel erscheint. Ich spiele auf der PS5, habe inzwischen rund 30 Stunden Spielzeit und hatte bisher keinen einzigen Bug.
Wenn jemand ein Spiel direkt zum Release kaufen möchte, ist das seine Entscheidung. Wenn du lieber auf einen Sale wartest, ist das genauso in Ordnung. Aber dieses ständige „Betatester“-Gerede wirkt inzwischen einfach nur ausgelutscht.
Wer warten will, kann das doch machen – dann aber auch mit der Geduld, bis der Preis wirklich deutlich fällt. Bei Shadows hat man schließlich gesehen, dass sich das erst nach längerer Zeit wirklich gelohnt hat.
Ich habe mir sogar die Collector’s Edition gegönnt und bereue keinen Cent. Sie sieht richtig stark aus und macht sich super in meiner Vitrine.
Schön für dich, das kann bei anderen aber wieder anders aussehen.
Allgemein wäre mir kein Aufschrei wegen Bugs bekannt bei dem Spiel, obgleich es ein Ubisoft Spiel ist.
Ich habs mir gestern gekauft und spiele es im 40 FPS ausgeglichen Modus…Ich kann nur sagen,es sieht fantastisch aus.
Ich kann jedem den 40-FPS-Modus empfehlen. Läuft einfach wunderbar🙂
Am PC hat man sicherlich wieder die schönste Fassung, dafür hat Ubisoft Probleme ihre Spiele für den PC zu optimieren.
Sehr schön, alles unter 60 ist unzumutbar.
Nicht wirklich, 30-40FPS sind genau richtig hier. 60FPS sehen bereits komisch aus.
Finde den 40 FPS Modus auch okay. Acer was bitte ist denn bei 60 FPS „komisch“?
Schön das weiter fleißig dran gearbeitet wird 👍🏻
Wie sich hier einige schon wieder mit 40FPS zufrieden geben und irgendwann sind 30FPS auch wieder superflüssig…
Es wird Zeit für schnellere Konsolen