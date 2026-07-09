Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Video zeigt im direkten Vergleich, wie groß der Grafiksprung ausfällt

Assassin’s Creed Black Flag: Resynced zeigt sich im direkten Grafikvergleich mit dem Original.

Wie groß der technische Sprung ausfällt, zeigt Assassin’s Creed Black Flag: Resynced in einem neuen Vergleichsvideo.

Das Material stellt die finale Grafik des Remakes direkt dem Original gegenüber und verdeutlicht die optischen Verbesserungen in zahlreichen Szenen.

Zu sehen sind unter anderem überarbeitete Charaktermodelle, detailliertere Umgebungen, moderne Beleuchtung, realistischere Wassereffekte sowie hochwertigere Texturen. Durch den direkten Vergleich lässt sich nachvollziehen, wie stark der Piratenklassiker visuell modernisiert wurde, ohne seinen unverwechselbaren Stil zu verlieren.

Das Video konzentriert sich ausschließlich auf die grafischen Unterschiede und zeigt identische Spielszenen aus beiden Versionen. Dadurch werden die technischen Fortschritte des Remakes besonders deutlich – von den Küstenstädten über die tropischen Inseln bis hin zu den spektakulären Seeschlachten.

Assassin’s Creed Black Flag: Resynced erscheint heute am 9. Juli 2026 und bringt das beliebte Piraten-Abenteuer in einer umfassend überarbeiteten Version zurück.