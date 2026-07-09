Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Video zeigt im direkten Vergleich, wie groß der Grafiksprung ausfällt

Wie groß der technische Sprung ausfällt, zeigt Assassin’s Creed Black Flag: Resynced in einem neuen Vergleichsvideo.
Das Material stellt die finale Grafik des Remakes direkt dem Original gegenüber und verdeutlicht die optischen Verbesserungen in zahlreichen Szenen.
Zu sehen sind unter anderem überarbeitete Charaktermodelle, detailliertere Umgebungen, moderne Beleuchtung, realistischere Wassereffekte sowie hochwertigere Texturen. Durch den direkten Vergleich lässt sich nachvollziehen, wie stark der Piratenklassiker visuell modernisiert wurde, ohne seinen unverwechselbaren Stil zu verlieren.
Das Video konzentriert sich ausschließlich auf die grafischen Unterschiede und zeigt identische Spielszenen aus beiden Versionen. Dadurch werden die technischen Fortschritte des Remakes besonders deutlich – von den Küstenstädten über die tropischen Inseln bis hin zu den spektakulären Seeschlachten.
Assassin’s Creed Black Flag: Resynced erscheint heute am 9. Juli 2026 und bringt das beliebte Piraten-Abenteuer in einer umfassend überarbeiteten Version zurück.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schick, aber ob ich es nochmal zocken werde, glaube ich nicht
Ich bin total begeistert. War für ein geiles Spiel. Grafik ist unglaublich. Zocke es schon 3 Stunden . Aber eine Frage an euch : Wie bekomme ich Zugang zur Schatzkarte und zum Shanty direkt am Anfang auf Cape Bonavista. Bei mir sind beide Zugänge verschlossen mit Holzgitter. Wie bekomme ich die weg ? Danke vorab schon mal. Gruß
Ich habe damals 60 Stunden reingebuttert und 100% des SPiels erledigt. Hätte nicht nochmal Lust das gleiche Spiel wieder zu spielen. Dafür ist der Backlog zu gross. Grafik hin oder her.
Sehr schön, freue mich auf meinen zweiten Durchgang.
Bin am überlegen ob es mir holen soll
Lohnt total..Machste nix verkehrt
Danke für das Video. 💚 Schaue ich mir irgendwann später an. Freue mich heute auf Assassin’s Creed Black Flag Recyned. 🥰♥️
Black Flag war eines meiner Lieblings AC Spiele. Werde trotzdem auf einen Sale warten, zum Vollpreis würde ich es mir nur kaufen, wenn ich Black Flag noch nicht gespielt hätte.