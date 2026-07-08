Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Video zeigt spektakuläre Schiffskämpfe vor dem Release

Die Jackdaw kehrt zurück: Assassin’s Creed Black Flag: Resynced zeigt in einem neuen Video 20 Minuten Gameplay mit intensiven Seeschlachten. Der Fokus liegt dabei vollständig auf den Gefechten auf hoher See, bei denen Spieler Kanonen, Mörser und weitere Waffen einsetzen.

Das gezeigte Material gibt einen ausführlichen Einblick in die überarbeiteten Schiffskämpfe des Piraten-Abenteuers. Von der Deckansicht der Jackdaw aus treten Spieler gegen feindliche Schiffe an und liefern sich explosive Duelle auf dem offenen Meer.

Neben den klassischen Kanonensalven stehen auch taktische Angriffe und wuchtige Explosionen im Mittelpunkt des Gameplays. Fans erhalten damit einen weiteren Eindruck davon, wie die bekannten Seeschlachten der Reihe in der Neuauflage umgesetzt werden.

Assassin’s Creed Black Flag: Resynced erscheint am 9. Juli 2026.

Noch mehr Gameplay: