Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Video zeigt spektakuläre Schiffskämpfe vor dem Release

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Image: Ubisoft

Kanonen, Explosionen und offene See: Assassin’s Creed Black Flag: Resynced zeigt neue Seeschlachten.

Die Jackdaw kehrt zurück: Assassin’s Creed Black Flag: Resynced zeigt in einem neuen Video 20 Minuten Gameplay mit intensiven Seeschlachten. Der Fokus liegt dabei vollständig auf den Gefechten auf hoher See, bei denen Spieler Kanonen, Mörser und weitere Waffen einsetzen.

Das gezeigte Material gibt einen ausführlichen Einblick in die überarbeiteten Schiffskämpfe des Piraten-Abenteuers. Von der Deckansicht der Jackdaw aus treten Spieler gegen feindliche Schiffe an und liefern sich explosive Duelle auf dem offenen Meer.

Neben den klassischen Kanonensalven stehen auch taktische Angriffe und wuchtige Explosionen im Mittelpunkt des Gameplays. Fans erhalten damit einen weiteren Eindruck davon, wie die bekannten Seeschlachten der Reihe in der Neuauflage umgesetzt werden.

Assassin’s Creed Black Flag: Resynced erscheint am 9. Juli 2026.

Noch mehr Gameplay:

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8 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 66185 XP Romper Domper Stomper | 08.07.2026 - 18:10 Uhr

    Danke für das Video. 💚 Freue mich schon so auf morgen. 🥰♥️

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  4. Katanameister 491160 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 08.07.2026 - 18:19 Uhr

    Die Schiffkämpfe waren damals schon der Hammer, das sieht nochmal deutlich besser aus.

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  6. Kitomy 102285 XP Profi User | 08.07.2026 - 18:42 Uhr

    Bin schon seit ca 15Uhr am spielen (Uplay).

    Sieht fantastisch aus.

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  7. xXxTanithxXx 92870 XP Posting Machine Level 2 | 08.07.2026 - 19:24 Uhr

    Genauso hätte skull and bones sein müssen das wäre der hammer. Bin seit 14 uhr am suchten. Schöne grüße aus Neuseeland

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