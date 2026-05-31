Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Vorbestellung und Collector’s Edition jetzt verfügbar – UPDATE

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Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced kann ab sofort vorbestellt werden.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced wurde heute offiziell von Ubisoft enthüllt. Passend dazu haben wir eine Vorschau für euch:

Dazu könnt ihr das Spiel ab sofort in den folgenden Versionen vorbestellen!

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung

Update: Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:

MediaMarkt:

Saturn:

Hier noch der Trailer zur Collector’s Edition:

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84 Kommentare Added

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  1. Simon667 24225 XP Nasenbohrer Level 2 | 25.04.2026 - 22:22 Uhr

    Ich habe es vorbestellt. Habe richtig Lust darauf. Fand es damals super, auch die Seeschlachten.

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  2. gremmi 1020 XP Beginner Level 1 | 13.05.2026 - 21:49 Uhr

    Mal schauen wie sich das Remake im Vergleich zur alten Version schlägt. Bin gespannt welche Welten in Grafik dazwischen liegen.

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  3. Robilein 1274970 XP Xboxdynasty Legend Platin | 31.05.2026 - 17:22 Uhr

    Steelbook Version bei Media Markt längst vorbestellt. Freue mich riesig drauf🤗🤗🤗

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  5. Holy Moly 163924 XP First Star Silber | 31.05.2026 - 18:08 Uhr

    Hiujuijui. Die Preise für eine CE sind mit 199 Tschabangas aber schon sportlich. 😅
    Das wäre es mir persönlich nicht wert. Aaaber: jeder wie er mag und möchte. ✌️

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  7. Ralle89 158925 XP God-at-Arms Onyx | 31.05.2026 - 18:46 Uhr

    Nicht schlecht dann viel Spaß allen die sich auch was immer gönnen 😎

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