Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Vorbestellung und Collector’s Edition jetzt verfügbar – UPDATE

Assassin’s Creed Black Flag Resynced wurde heute offiziell von Ubisoft enthüllt. Passend dazu haben wir eine Vorschau für euch:
Dazu könnt ihr das Spiel ab sofort in den folgenden Versionen vorbestellen!
Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – Xbox – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PS5 – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PC – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – PS5 – 59,99 €
Update: Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:
MediaMarkt:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
Saturn:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
Hier noch der Trailer zur Collector’s Edition:
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84 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe es vorbestellt. Habe richtig Lust darauf. Fand es damals super, auch die Seeschlachten.
Mal schauen wie sich das Remake im Vergleich zur alten Version schlägt. Bin gespannt welche Welten in Grafik dazwischen liegen.
Steelbook Version bei Media Markt längst vorbestellt. Freue mich riesig drauf🤗🤗🤗
Die CE ist mega cool aber ich passe. 😅
Hiujuijui. Die Preise für eine CE sind mit 199 Tschabangas aber schon sportlich. 😅
Das wäre es mir persönlich nicht wert. Aaaber: jeder wie er mag und möchte. ✌️
geil endlich gleich vorbestellen.
Nicht schlecht dann viel Spaß allen die sich auch was immer gönnen 😎