Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Wie realistisch sind Edwards Schwertkämpfe? Olympia-Stars liefern die Antwort

Wie realistisch sind die Schwertkämpfe in Assassin’s Creed Black Flag Resynced?
Dieser Frage gehen die beiden US-amerikanischen Olympiafechter Nick Itkin und Bryce Louie in einem neuen Video nach.
Der zweifache olympische Medaillengewinner Nick Itkin sowie Bryce Louie aus dem Team USA analysieren verschiedene Kampfszenen von Edward Kenway und bewerten, welche Techniken auf echtem Fechten basieren und welche eindeutig der spielerischen Inszenierung dienen.
Dabei nehmen sie unter anderem Paraden, Angriffe mit dem Rapier sowie den Einsatz von zwei Waffen gleichzeitig unter die Lupe. Während einige Bewegungen durchaus an reale Fechttechniken erinnern, ordnen die beiden Experten viele spektakuläre Manöver klar als typische Piratenfantasie ein.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced entsteht auf Basis der aktuellen Anvil Engine und bringt das Piraten-Abenteuer rund um Edward Kenway mit vollständig überarbeiteter Grafik, modernisiertem Gameplay und zusätzlichen Inhalten zurück. Erneut verschlägt es Spieler in die Karibik des Goldenen Zeitalters der Piraterie, wo sich der Konflikt zwischen Assassinen und Templern weiter zuspitzt.
Das Reaktionsvideo könnt ihr euch hier ansehen:
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist doch meistens so, bei Filmen wird ja auch gern analysiert 😅 so langs nicht so dumm ist wie bei Galileo in meiner Kindheit, da gabs ne Folge wo n Stuntman Jackie Chans Stunts probierte, scheiterte und der Typ und Galileo sagten seine Stunts sind fake obwohl bekannt ist das er seine Stunts selbst macht aber hauptsache n Stuntman dude kanns nicht also glei fake.
Zum Thema Ac hab ich mal wegen dem Heuhaufen Todessprung auch n Video gesehen, bis zu ner bestimmten Höhe tatsache realistisch aber nicht von riesigen Kirchen oder sonstwas oben vom Kreuz 😅
also von klassischen Anfängerfehler bis Pro Leistung alles dabei.
Wen juckt das?
Top wen ma für so ein Video wieder hervor kramt 😅
Hauptsache es macht Spaß, Spiele sollen nicht realistisch sein.
Sportspiele etc. mal ausgenommen. Aber ja, hast vollkommen recht.
Man hat ja gesehen, was Realismus anrichtet wie bei der Grafik (DLSS5 🤮).
Manches sollte wirklich nicht erscheinen 😀
Interessant.
Oder auch nicht.
Man nimmt hier 2 Profis aus dem Sport die sich Regeln halten müssen und entsprechend dieser Regeln auch gelernt haben.
Seit wann gibt es in Kämpfen bei denen es ums eigene Überleben gibt Regeln?
Mag ja sein das in Spielen wie in Filmen so einiges arg übertrieben ist, aber Sportler als Maßstab zu nehmen passt auch nicht wirklich 🙁
Ganz ehrlich, beim Zocken v.a. bei einem Action Titel, ist es mir echt egal, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. So lang ich Spaß dabei hab, passt das für mich.