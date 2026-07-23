Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Wie realistisch sind Edwards Schwertkämpfe? Olympia-Stars liefern die Antwort

Zwei olympische Fechter analysieren die Schwertkämpfe von Edward Kenway in Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Wie realistisch sind die Schwertkämpfe in Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Dieser Frage gehen die beiden US-amerikanischen Olympiafechter Nick Itkin und Bryce Louie in einem neuen Video nach.

Der zweifache olympische Medaillengewinner Nick Itkin sowie Bryce Louie aus dem Team USA analysieren verschiedene Kampfszenen von Edward Kenway und bewerten, welche Techniken auf echtem Fechten basieren und welche eindeutig der spielerischen Inszenierung dienen.

Dabei nehmen sie unter anderem Paraden, Angriffe mit dem Rapier sowie den Einsatz von zwei Waffen gleichzeitig unter die Lupe. Während einige Bewegungen durchaus an reale Fechttechniken erinnern, ordnen die beiden Experten viele spektakuläre Manöver klar als typische Piratenfantasie ein.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced entsteht auf Basis der aktuellen Anvil Engine und bringt das Piraten-Abenteuer rund um Edward Kenway mit vollständig überarbeiteter Grafik, modernisiertem Gameplay und zusätzlichen Inhalten zurück. Erneut verschlägt es Spieler in die Karibik des Goldenen Zeitalters der Piraterie, wo sich der Konflikt zwischen Assassinen und Templern weiter zuspitzt.

Das Reaktionsvideo könnt ihr euch hier ansehen: