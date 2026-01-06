Assassin’s Creed: Codename Hexe: Batman Arkham Origins Director als kreativer Kopf

Assassin’s Creed Codename Hexe und Assassin’s Creed Shadows markieren die nächste große Phase der Reihe, und Ubisoft bereitet sich auf ein deutlich volles Jahr 2026 vor.

Assassin’s Creed Codename Hexe wurde bereits 2022 angekündigt und entsteht parallel zu Shadows, das im vergangenen Jahr als einziger großer Serienableger veröffentlicht wurde. Assassin’s Creed Codename Hexe soll ein linear aufgebautes Abenteuer mit offenen Elementen werden und gilt intern als der bislang dunkelste Teil der Marke.

Assassin’s Creed Codename Hexe wird von Benoit Richter geleitet, der zuvor als Director an Batman Arkham Origins gearbeitet hat.

Seine Vita umfasst zudem Assassin’s Creed Valhalla, Transference und externe Produktionen wie Army of Two The 40th Day. Die Wahl des kreativen Leiters passt zu den Berichten, dass Assassin’s Creed Codename Hexe eine deutlich düsterere Tonalität anstrebt und sich atmosphärisch stärker an intensiven Action‑Abenteuern orientieren soll.

Assassin’s Creed Codename Hexe besitzt noch keinen Veröffentlichungstermin, doch Gerüchte deuten auf einen Release nach Abschluss der Post‑Launch‑Phase von Assassin’s Creed Shadows hin.

Damit wäre ein Start im Jahr 2027 wahrscheinlich, begleitet von einem geplanten Jahr an zusätzlichen Inhalten und Updates. Ubisoft arbeitet parallel an weiteren Projekten wie Remakes zu Prince of Persia The Sands of Time und Assassin’s Creed 4 Black Flag Resynced, wodurch Assassin’s Creed Codename Hexe Teil eines besonders aktiven Veröffentlichungszeitraums wird.