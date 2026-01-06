Assassin’s Creed: Codename Hexe: Batman Arkham Origins Director als kreativer Kopf

Der Director von Batman Arkham Origins führt Assassin’s Creed Codename Hexe an.

Assassin’s Creed Codename Hexe und Assassin’s Creed Shadows markieren die nächste große Phase der Reihe, und Ubisoft bereitet sich auf ein deutlich volles Jahr 2026 vor.

Assassin’s Creed Codename Hexe wurde bereits 2022 angekündigt und entsteht parallel zu Shadows, das im vergangenen Jahr als einziger großer Serienableger veröffentlicht wurde. Assassin’s Creed Codename Hexe soll ein linear aufgebautes Abenteuer mit offenen Elementen werden und gilt intern als der bislang dunkelste Teil der Marke.

Assassin’s Creed Codename Hexe wird von Benoit Richter geleitet, der zuvor als Director an Batman Arkham Origins gearbeitet hat.

Seine Vita umfasst zudem Assassin’s Creed Valhalla, Transference und externe Produktionen wie Army of Two The 40th Day. Die Wahl des kreativen Leiters passt zu den Berichten, dass Assassin’s Creed Codename Hexe eine deutlich düsterere Tonalität anstrebt und sich atmosphärisch stärker an intensiven Action‑Abenteuern orientieren soll.

Assassin’s Creed Codename Hexe besitzt noch keinen Veröffentlichungstermin, doch Gerüchte deuten auf einen Release nach Abschluss der Post‑Launch‑Phase von Assassin’s Creed Shadows hin.

Damit wäre ein Start im Jahr 2027 wahrscheinlich, begleitet von einem geplanten Jahr an zusätzlichen Inhalten und Updates. Ubisoft arbeitet parallel an weiteren Projekten wie Remakes zu Prince of Persia The Sands of Time und Assassin’s Creed 4 Black Flag Resynced, wodurch Assassin’s Creed Codename Hexe Teil eines besonders aktiven Veröffentlichungszeitraums wird.

  2. Wartenaufwunder 146530 XP Master-at-Arms Gold | 06.01.2026 - 09:06 Uhr

    An der Thematik bin ich natürlich sehr interessiert. Hab aber lange kein AC mehr gespielt…mal im Auge behalten.

    • Katanameister 287120 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.01.2026 - 10:18 Uhr
      Antwort auf MeisterMichl

      Soll im 16. Jhdt. zu Zeiten der Hexenverfolgungen spielen, anscheinend spielt man einen weiblichen Charakter, eventuell eine Frau, die als Hexe gebrandmarkt wurde.

  5. SPQRaiden 67430 XP Romper Domper Stomper | 06.01.2026 - 09:21 Uhr

    Auch ein Teil der mich sehr interessiert, Shadow war genau das Setting was ich mir sehr lange gewünscht habe. Hexe könnte im Mittelalter angesiedelt sein, da dies um 1550-1650 am aktivesten war. Zu der Zeit sollen mehr als 50.000 Frauen gefoltert und getötet worden sein.

    Könnte von Setting daher auch wieder sehr interessant sein, altertümliches Setting mit Burgen und co.

  6. Devilsgift 123175 XP Man-at-Arms Silber | 06.01.2026 - 10:05 Uhr

    Ich hoffe hier wird dann mehr als nur Setting passen, AC Shadows war leider nur durchschnittlich

