Assassin’s Creed: Codename Hexe: Game Director verlässt Projekt und gründet neues Studio

Ein weiterer wichtiger Wechsel erschüttert die Entwicklung von Assassin’s Creed Codename Hexe: Game Director Benoit Richer hat Ubisoft verlassen und gemeinsam mit Branchenveteranen das neue unabhängige Studio Servo Games in Québec gegründet.

Die Gründung wurde offiziell über LinkedIn bestätigt, wo Richer zugleich seine neue Rolle als Game Director des Studios bekannt gab.

Servo Games entsteht unter der Leitung mehrerer erfahrener Entwickler, darunter Luc Tremblay als Präsident, Creative Director und Technologiedirektor, Alex Drouin als Animation Director sowie Dany Marcoux als Art Director. Ziel des Studios ist es, eigene Projekte unabhängig zu entwickeln.

Benoit Richer war zuvor Game Director des kommenden Assassin’s Creed Titels Codename Hexe. Seine Karriere begann bereits 2001 bei Ubisoft Montréal als Level Designer, gefolgt von Stationen bei Electronic Arts und Warner Bros. Games Montréal, bevor er erneut zu Ubisoft zurückkehrte und die Leitung des Projekts übernahm.

Richer ist bereits das dritte prominente Mitglied, das das Projekt Codename Hexe verlässt. Zuvor hatte bereits der frühere Franchise-Leiter Marc-Alexis Côté das Projekt verlassen, der später rechtliche Schritte gegen Ubisoft einleitete und eine „constructive dismissal“ im Zusammenhang mit der Umstrukturierung des Assassin’s-Creed-Brandings unter dem Tencent-unterstützten Vantage Studios geltend machte.

Auch der frühere Creative Director Clint Hocking verließ Ubisoft im Februar im Zuge der internen Restrukturierungen. Die kreative Leitung wurde inzwischen neu vergeben: Jean Guesdon, zuvor Head of Content der Assassin’s-Creed-Marke, übernahm die Rolle des Creative Directors für das Projekt.

Assassin’s Creed Codename Hexe wurde erstmals 2022 angekündigt und befindet sich weiterhin in Entwicklung. Ubisoft-CEO Yves Guillemot bestätigte zuletzt, dass das Spiel zu den Projekten gehört, die bei Vantage Studios entstehen – gemeinsam mit weiteren Marken wie Far Cry.