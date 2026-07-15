Assassin’s Creed: Codename Hexe: Leaker nennt neue Details zum Rollenspiel

Der Ubisoft Leaker @AgaiinTx, der in der Vergangenheit bereits mit Informationen zu Far Cry 7 und XDefiant ins Schwarze getroffen hatte, meldet sich mit neuen Details zum kommenden Action-Rollenspiel Assassin’s Creed: Codename Hexe.

Seinen Informationen zufolge soll die Geschichte des Spiels auf der Handlung der deutschen Hexenprozesse basieren. Spieler übernehmen dabei die Geschicke des jungen Mädchens Anika. Magie soll allerdings nicht zur Anwendung kommen.

Umgebungstechnisch soll Codename Hexe deutlich düsterer ausfallen und auf eine großflächige Karte mit mehreren Dörfern, Wäldern und mehr setzen. Der Fokus liege dabei aber auf einem linearen Ablauf.

Als Erscheinungsdatum für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC dient aktuell der Juni 2027 als Platzhalter. Geplant wird mit einer PEGI-Altersfreigabe ab 18 Jahren.

Neben der 69,99 US-Dollar teuren Standard Version, wird es laut dem Leaker eine Deluxe Version für 89,99 US-Dollar sowie eine Collector’s Edition zum Preis von 119,99 US-Dollar geben. Vorbesteller erhalten Zugriff auf eine exklusive Bonus-Quest.