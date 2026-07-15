Assassin’s Creed: Codename Hexe: Leaker nennt neue Details zum Rollenspiel

Der Ubisoft Leaker @AgaiinTx, der in der Vergangenheit bereits mit Informationen zu Far Cry 7 und XDefiant ins Schwarze getroffen hatte, meldet sich mit neuen Details zum kommenden Action-Rollenspiel Assassin’s Creed: Codename Hexe.
Seinen Informationen zufolge soll die Geschichte des Spiels auf der Handlung der deutschen Hexenprozesse basieren. Spieler übernehmen dabei die Geschicke des jungen Mädchens Anika. Magie soll allerdings nicht zur Anwendung kommen.
Umgebungstechnisch soll Codename Hexe deutlich düsterer ausfallen und auf eine großflächige Karte mit mehreren Dörfern, Wäldern und mehr setzen. Der Fokus liege dabei aber auf einem linearen Ablauf.
Als Erscheinungsdatum für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC dient aktuell der Juni 2027 als Platzhalter. Geplant wird mit einer PEGI-Altersfreigabe ab 18 Jahren.
Neben der 69,99 US-Dollar teuren Standard Version, wird es laut dem Leaker eine Deluxe Version für 89,99 US-Dollar sowie eine Collector’s Edition zum Preis von 119,99 US-Dollar geben. Vorbesteller erhalten Zugriff auf eine exklusive Bonus-Quest.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin gespannt auf das Spiel, das mit der Bonus Quest ist hoffentlich falsch, ich finde sowas nicht in Ordnung.
Bin ich bei dir.
Quests haben nichts hinter einer bezahlschranke zu suchen…
Da finde ich den weg vom aktuellen BlackFlag richtig gut…. Kosmetik…
P.s. ka wie man da aktuell sich so drüber aufregen kann….
Es ist besser aber auch nicht ideal, mir wäre es auch lieber alles selbst zu erspielen.
Eben, egal was es ist, wenn ich das Spiel schon bezahlt habe sollte es nicht noch mehr Geld sein das man dafür ausgibt. Evtl. ne Erweiterung oder sowas, aber auch erst nach dem Release.
Und Quests als Bonus das macht Ubi glaube ich schon länger so. Ich meine in Shadows etc gab es das auch.
Wie man sich darüber aufregen kann? Wenn man etwas vorrausschauende ist, weiß man, das ist nur der Anfang! Wehret den Anfängen! Schon Mal davon gehört? Wenn man nicht sofort was gegen eine Ungerechtfertigt tut, kann es böse enden…. Es geht darum, dass sich Sony durch die Zerschlagung des Gebrauchtwarenmarktes/Tauschhandels, oder schlicht Löschung bereits „gekaufter“ Produkte, wie zuletzt einige meiner Filme, mehr Umsatz erhofft, und solche Mittel dürfen sich nicht durchsetzen!
In dem Fall war es ja bei AC-Black Flag ja wieder ein schritt zurück (:.
Kosmetischer Zusatz, den man in einem Single Player Game nicht brauch …
Bin ja mal gespannt ob es wirklich so düster wird wie alle Leaker sagen, oder ob es wieder so wie bei Syndicate ist.
Da haben auch alle gesagt der DLC wird brutal gruselig und nix wars.
Obs wohl wieder ein totes Eltern Klischee gibt?
Hat Ubisoft bisher bei fast allen AC gebracht.
Entweder das oder die Eltern verklagen sie der Hexerei.
Tiefere Storys traue ich Ubisoft nicht zu.
Ich würde sagen für Ubi Verhältnisse düster.
Eine Dead Space/Resi düster sollte man nicht erwarten.
Quasi das Disney Syndrom, immer muß ein Elternteil sterben oder andere nahe Verwandte.
„großflächige Karte mit mehreren Dörfern“
Oh je…
Das klingt nach gut gestalteten kleinen Dörfern und jede menge leere open World außerhalb dieser Dörfer…
Und Wälder die dann als Hindernis dienen….
AC shadows like…
„Leaker nennt neue Details zum Rollenspiel“
Hab ich was verpasst und AC „Hexe“ wird jetzt ein Rollenspiel? Ich dachte man geht wieder mehr zu den originalen AC zurück?
Wäre lieber ein Inquisitor und würde jede Frau auf den Scheiterhaufen werfen die was von Gleichberechtigung und Medizin faselt 😅
Würd ich spielen 😀
Das studio kannst danach aber vermutlich dicht machen 😀
Ohne Magie ist schon gut. Noch ohne woke und es wäre noch besser.
Ich bleibe sehr skeptisch. Kaufe es auch auf keine Fall zum Vollpreis. Shadows war mir eine Lehre.
Seit ich das „originale Hexe“ von diesem AC Veteran der das Studio verlassen hat gesehen habe, interessiert mich AC Hexe nicht mehr.
Bin gespannt das könnte ein AC werden was mich mal interessiert 🤔