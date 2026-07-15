Assassin’s Creed: Codename Hexe: Leaker nennt neue Details zum Rollenspiel

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Image: Assassin’s Creed Next Code Red Hexe

Ein Ubisoft-Leaker nennt neuen Details zu Ubisofts kommendem Action-Rollenspiel Assassin’s Creed Codename Hexe.

Der Ubisoft Leaker @AgaiinTx, der in der Vergangenheit bereits mit Informationen zu Far Cry 7 und XDefiant ins Schwarze getroffen hatte, meldet sich mit neuen Details zum kommenden Action-Rollenspiel Assassin’s Creed: Codename Hexe.

Seinen Informationen zufolge soll die Geschichte des Spiels auf der Handlung der deutschen Hexenprozesse basieren. Spieler übernehmen dabei die Geschicke des jungen Mädchens Anika. Magie soll allerdings nicht zur Anwendung kommen.

Umgebungstechnisch soll Codename Hexe deutlich düsterer ausfallen und auf eine großflächige Karte mit mehreren Dörfern, Wäldern und mehr setzen. Der Fokus liege dabei aber auf einem linearen Ablauf.

Als Erscheinungsdatum für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC dient aktuell der Juni 2027 als Platzhalter. Geplant wird mit einer PEGI-Altersfreigabe ab 18 Jahren.

Neben der 69,99 US-Dollar teuren Standard Version, wird es laut dem Leaker eine Deluxe Version für 89,99 US-Dollar sowie eine Collector’s Edition zum Preis von 119,99 US-Dollar geben. Vorbesteller erhalten Zugriff auf eine exklusive Bonus-Quest.

Quelle
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17 Kommentare Added

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  1. Katanameister 498940 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 15.07.2026 - 06:38 Uhr

    Bin gespannt auf das Spiel, das mit der Bonus Quest ist hoffentlich falsch, ich finde sowas nicht in Ordnung.

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    • Kitomy 105765 XP Hardcore User | 15.07.2026 - 07:54 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Bin ich bei dir.
      Quests haben nichts hinter einer bezahlschranke zu suchen…

      Da finde ich den weg vom aktuellen BlackFlag richtig gut…. Kosmetik…
      P.s. ka wie man da aktuell sich so drüber aufregen kann….

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        • Devilsgift 154925 XP God-at-Arms Silber | 15.07.2026 - 10:07 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Eben, egal was es ist, wenn ich das Spiel schon bezahlt habe sollte es nicht noch mehr Geld sein das man dafür ausgibt. Evtl. ne Erweiterung oder sowas, aber auch erst nach dem Release.
          Und Quests als Bonus das macht Ubi glaube ich schon länger so. Ich meine in Shadows etc gab es das auch.

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      • LakeHellsitter 3430 XP Beginner Level 2 | 15.07.2026 - 09:05 Uhr
        Antwort auf Kitomy

        Wie man sich darüber aufregen kann? Wenn man etwas vorrausschauende ist, weiß man, das ist nur der Anfang! Wehret den Anfängen! Schon Mal davon gehört? Wenn man nicht sofort was gegen eine Ungerechtfertigt tut, kann es böse enden…. Es geht darum, dass sich Sony durch die Zerschlagung des Gebrauchtwarenmarktes/Tauschhandels, oder schlicht Löschung bereits „gekaufter“ Produkte, wie zuletzt einige meiner Filme, mehr Umsatz erhofft, und solche Mittel dürfen sich nicht durchsetzen!

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        • Kitomy 105765 XP Hardcore User | 15.07.2026 - 10:44 Uhr
          Antwort auf LakeHellsitter

          In dem Fall war es ja bei AC-Black Flag ja wieder ein schritt zurück (:.

          Kosmetischer Zusatz, den man in einem Single Player Game nicht brauch …

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  2. Drakeline6 233095 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.07.2026 - 07:15 Uhr

    Bin ja mal gespannt ob es wirklich so düster wird wie alle Leaker sagen, oder ob es wieder so wie bei Syndicate ist.
    Da haben auch alle gesagt der DLC wird brutal gruselig und nix wars.
    Obs wohl wieder ein totes Eltern Klischee gibt?
    Hat Ubisoft bisher bei fast allen AC gebracht.
    Entweder das oder die Eltern verklagen sie der Hexerei.
    Tiefere Storys traue ich Ubisoft nicht zu.

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    • de Maja 358945 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 15.07.2026 - 09:26 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Quasi das Disney Syndrom, immer muß ein Elternteil sterben oder andere nahe Verwandte.

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  3. Kitomy 105765 XP Hardcore User | 15.07.2026 - 07:57 Uhr

    „großflächige Karte mit mehreren Dörfern“

    Oh je…
    Das klingt nach gut gestalteten kleinen Dörfern und jede menge leere open World außerhalb dieser Dörfer…
    Und Wälder die dann als Hindernis dienen….

    AC shadows like…

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  4. faktencheck 221380 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.07.2026 - 08:14 Uhr

    „Leaker nennt neue Details zum Rollenspiel“

    Hab ich was verpasst und AC „Hexe“ wird jetzt ein Rollenspiel? Ich dachte man geht wieder mehr zu den originalen AC zurück?

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  5. Hey Iceman 927275 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 15.07.2026 - 08:31 Uhr

    Wäre lieber ein Inquisitor und würde jede Frau auf den Scheiterhaufen werfen die was von Gleichberechtigung und Medizin faselt 😅

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  7. Devilsgift 154925 XP God-at-Arms Silber | 15.07.2026 - 10:05 Uhr

    Ich bleibe sehr skeptisch. Kaufe es auch auf keine Fall zum Vollpreis. Shadows war mir eine Lehre.

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  8. Hattori Hanzo 45825 XP Hooligan Treter | 15.07.2026 - 10:53 Uhr

    Seit ich das „originale Hexe“ von diesem AC Veteran der das Studio verlassen hat gesehen habe, interessiert mich AC Hexe nicht mehr.

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  9. Ralle89 195635 XP Grub Killer Master | 15.07.2026 - 11:11 Uhr

    Bin gespannt das könnte ein AC werden was mich mal interessiert 🤔

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