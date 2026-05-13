Assassin’s Creed: Codename Hexe: Neue Leaks sprechen von Ezio-Comeback und düsterer Story

Zahlreiche Details zur Hauptfigur, zum Setting und möglichen Story-Elementen von Assassin’s Creed Hexe kursieren aktuell im Netz. Besonders auffällig ist dabei eine mögliche Rückkehr von Ezio Auditore.

Laut den aktuellen Informationen soll die Protagonistin tatsächlich Anika heißen, während „Elsa“ lediglich ein interner Platzhaltername gewesen sei. Zudem wird berichtet, dass Anika eine Nachfahrin von Claudia Auditore ist, was die Verbindung zur bekannten Assassinen-Familie weiter ausbaut.

Als zentraler Schauplatz wird Würzburg genannt, ergänzt durch weitere erkundbare Gebiete. Inhaltlich soll sich die Geschichte stark mit Themen wie Hexenverfolgung, Ritualen, Relikten und Blutpakten befassen, was auf eine deutlich düsterere Ausrichtung hindeutet.

Für Aufmerksamkeit sorgt auch die mögliche Rückkehr von Ezio. Demnach soll die ikonische Figur mit mehreren Sprachzeilen vertreten sein. Ob dies über Rückblenden, Isu-Visionen oder einen direkten Auftritt geschieht, ist derzeit unklar.

Auch spielerisch deuten die Leaks auf neue Ansätze hin. Dazu gehört ein erweitertes Bewegungssystem im Wald, bei dem Spieler per Freischaltung von Ast zu Ast springen können. Gleichzeitig reagieren NPCs sensibler auf verdächtiges Verhalten und melden ungewöhnliche Aktivitäten schneller.

Zusätzliche Hinweise liefern geleakte Dialogzeilen wie „They call me a witch“ oder „The forest moves at night“, die die düstere Atmosphäre unterstreichen. Eine weitere Zeile deutet möglicherweise direkt auf Ezio hin.

Die Informationen stammen unter anderem vom bekannten Insider j0nathan, der angibt, dass die Geschichte das Potenzial habe, die stärkste seit Assassin’s Creed Origins zu werden. Eine offizielle Bestätigung der Details steht bislang jedoch aus.