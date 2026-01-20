Assassin’s Creed: Codename Hexe: Neuer Lead Writer arbeitet an geheimem Zusatzinhalt

In der Entwicklung von Assassin’s Creed Codename Hexe gibt es neue Details zur kreativen Struktur des Projekts.

Kurz nach der Verpflichtung von Christopher Grilli, der bereits an Assassin’s Creed Mirage und Valhalla mitgeschrieben hat, stellt Narrative Director Darby McDevitt klar, dass die Hauptgeschichte weiterhin von Kristen McGorry verantwortet wird. Grilli hingegen leitet ein eigenes Team, das an weiteren Inhalten arbeitet.

Die Bestätigung stammt aus einer Community Diskussion, in der McDevitt erläutert, wie die Rollen verteilt sind. Während McGorry die narrative Grundlage des Spiels gestaltet, konzentriert sich Grilli auf zusätzliche Inhalte, deren genaue Natur nicht näher beschrieben wurde.

Die Spekulationen reichen von umfangreichen Nebenmissionen bis hin zu möglichen Erweiterungen nach dem Launch. Hinweise aus der Community deuten darauf hin, dass diese Arbeiten keinen Einfluss auf die ursprünglichen Veröffentlichungspläne haben sollen.

Grillis Einstieg ins Projekt erfolgte nur wenige Tage nach der Verpflichtung von Benoit Richter, der zuvor an Assassin’s Creed Valhalla und Batman Arkham Origins beteiligt war und nun als Director zum Team stößt. Damit wächst das kreative Kernteam von Codename Hexe weiter an, während Ubisoft die nächsten Schritte der Reihe vorbereitet.

Seit der ersten Ankündigung im Jahr 2022 hält sich Ubisoft mit Details zu Codename Hexe zurück. Berichte aus dem vergangenen Jahr deuten darauf hin, dass das Spiel erst nach Abschluss der geplanten DLC-Phase von Assassin’s Creed Shadows erscheinen soll. Die Unterstützung für Shadows soll sich über zwei Jahre erstrecken, bevor Hexe in den Mittelpunkt rückt.

Codename Hexe soll sich deutlich von den offenen Rollenspielwelten der jüngsten Teile unterscheiden. Statt eines großflächigen Open-World-Ansatzes wird ein stärker linearer Aufbau erwartet, ergänzt durch ausgewählte frei erkundbare Bereiche.

Erste Informationen beschreiben eine Protagonistin namens Elsa, die als Hexe über magische Fähigkeiten verfügt und unter anderem Tiere kontrollieren kann, um Wachen abzulenken und unbemerkt zu agieren.

Mit der wachsenden Zahl an Autoren und kreativen Köpfen nimmt die Vision von Assassin’s Creed Codename Hexe weiter Form an. Ubisoft bereitet damit den nächsten großen Schritt innerhalb der Reihe vor, während die Community gespannt auf neue Einblicke wartet. Vielleicht gibt es Neuigkeiten beim Ubisoft Forward Showacse 2026?