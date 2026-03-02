Assassin’s Creed: Codename Hexe: Radikale Änderungen und später Release – Gerücht

Die jüngste Gerüchtewelle rund um Assassin’s Creed Hexe zeichnet ein Projekt, das sich deutlich vom klassischen Serienprofil entfernt und gleichzeitig intern zu den spannendsten Ubisoft‑Produktionen zählt. Die Hinweise stammen aus Insiderkreisen und verdichten sich zu einem Bild, das Hexe als experimentell, düster und technisch ambitioniert beschreibt.
Ein „Hexen“-Spiel im Kern – und möglicherweise ein späterer Serien‑Twist
Hexe soll weiterhin stark auf das Konzept eines Witch‑Settings setzen, besonders in den frühen Spielabschnitten.
Das deutet auf ein Szenario hin, das stärker auf Aberglauben, Angst, Verfolgung und psychologische Spannung setzt als auf die typischen Assassinen‑Fantasien. Interessant ist die Information, dass Ezio Auditore ursprünglich als Mentor auftreten sollte, der der weiblichen Hauptfigur die Wege der Assassinen beibringt. Ob dieser Plan noch existiert, ist unklar, aber die Idee zeigt, wie stark Ubisoft anfangs mit Serienidentität und Experimentierfreude spielte.
Nach diesem möglichen Treffen sollte das Spiel „wahrscheinlich“ stärker in Richtung eines traditionellen Assassin’s‑Creed‑Erlebnisses kippen – ein Übergang, der Hexe erzählerisch wie spielerisch zweiteilen könnte.
Ein komplett überarbeitetes Kampfsystem
Besonders auffällig ist das Gerücht, dass das Kampfsystem von Grund auf neu entwickelt wird.
Die Rede ist von deutlich mehr Akrobatik, was Hexe näher an tänzerische, fließende Bewegungen bringen könnte. Ubisoft soll sogar eine Kontorsionistin für Motion Capture engagiert haben – ein ungewöhnlicher Schritt, der auf verdrehte, unnatürliche Bewegungsmuster hindeutet. Das passt zu einem Spiel, das Hexerei, Manipulation und körperliche Verzerrung möglicherweise als Kernästhetik nutzt.
Interne Begeisterung und ein später Release
Hexe scheint das Projekt zu sein, an dem viele Entwickler bei Ubisoft Montreal am liebsten arbeiten möchten.
Das spricht für kreative Freiheit, interne Unterstützung und ein Setting, das sich von den üblichen historischen Abenteuern abhebt. Gleichzeitig wird der Release laut Gerüchten nicht vor Holiday 2027 erwartet. Das gibt dem Team Zeit, die neue Richtung auszubauen, bedeutet aber auch, dass Hexe eines der langfristigsten Projekte der aktuellen AC‑Pipeline bleibt.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Könnte also endlich mal was anderes sein, ist meiner Ansicht nach die letzte Chance mit AC noch was zu reißen.
Interne Begeisterung, ja, das heißt ja auch sehr viel.. Haben wir ja erst kürzlich bei anderen Entwicklern gesehen, wie stark intern und extern auseinandergehen.
„Das spricht für kreative Freiheit, interne Unterstützung und ein Setting, das sich von den üblichen historischen Abenteuern abhebt“ Bin skeptisch wenn ich das lese.
Mir macht in diesem Zusammenhang eigentlich am meisten sorgen das Assassins Creed im Titel steht. Hätten sie nicht einfach eine neue IP erfinden können? Muss es unbedingt mit AC zu tun haben, obwohl es vom Gefühl absolut nicht zusammen passt?
Hat sie bei Black Flag ja auch nicht aufgehalten^^
Das hat sie noch nie aufgehalten. 🤣
Ich finde es nur Schade. Das Setting hat die Chance auf eine neue coole IP und der Markt mit dem Thema bei Games scheint mir noch nicht zu übersättigt.
Joa, da hätte Black Flag noch besser sein können wenn der AC Part weg gewesen wäre.
Gleiche bei Valhalla.
Für die die auf Piratenspiele stehen sicherlich. Für mich hätte der Piratenaspekt weg sein können und dafür mehr AC^^
Der Piratenteil war halt auch wesentlich besser als der AC Teil😅
Also ich mag ja die ersten ACs auch aber mittlerweile ist es wirklich für mich ausgelutscht aber die Games sind ja auch nicht mehr wie AC2 oder 3, Unity ging auch noch weil es damals grafisch schon recht gut war , außer die Bugs mit den entgleisten Gesichtern 😆 aber die Map war auch einfach zu groß mit zuviel Fragezeichen.
Wenn sie intern begeistert sind heißt das ja nicht, dass die Spieler auch begeistert sein werden.
Hoffe aber, dass es nicht so zäh wird wie Valhalla.
Ubisoft könnte mal Eier beweisen und manche Games nicht zwanghaft in das Assassins Creed Korsett zu pressen.
VALHALLA z.b. Hätte als eigene IP ohne AC zusatz prima funktioniert.
Interne Begeisterung, das letzte Studio von dem ich sowas gehört hatte waren die Highguard Jungs😅
Ich bin da doch noch etwas skeptisch. Beim Titel Hexe hatte ich am Anfang an ein AC zur Zeit der Inquisition gedacht. Aber da bin ich mir nun nicht so sicher. 😳
Sollte es ursprünglich nicht sogar genau DAS werden? Das ist nämlich auch der Grund warum es mir nicht – wie die meisten anderen ACs – völlig Latte war. 🤨🤔
So richtig bestätigt wurde das meiner Meinung nach nie. In einer der letzten News stand auch was von Tiere „beeinflussen“. Auf so einen Doktor Doolittle Kram hätte ich jedenfalls keinen Bock.