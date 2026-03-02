Assassin’s Creed: Codename Hexe: Radikale Änderungen und später Release – Gerücht

Ein düsteres Setting, ein überarbeitetes Kampfsystem und interne Begeisterung bei Ubisoft Montreal prägen das aktuelle Bild von Assassin’s Creed Next Code Red Hexe.

Die jüngste Gerüchtewelle rund um Assassin’s Creed Hexe zeichnet ein Projekt, das sich deutlich vom klassischen Serienprofil entfernt und gleichzeitig intern zu den spannendsten Ubisoft‑Produktionen zählt. Die Hinweise stammen aus Insiderkreisen und verdichten sich zu einem Bild, das Hexe als experimentell, düster und technisch ambitioniert beschreibt.

Ein „Hexen“-Spiel im Kern – und möglicherweise ein späterer Serien‑Twist

Hexe soll weiterhin stark auf das Konzept eines Witch‑Settings setzen, besonders in den frühen Spielabschnitten.

Das deutet auf ein Szenario hin, das stärker auf Aberglauben, Angst, Verfolgung und psychologische Spannung setzt als auf die typischen Assassinen‑Fantasien. Interessant ist die Information, dass Ezio Auditore ursprünglich als Mentor auftreten sollte, der der weiblichen Hauptfigur die Wege der Assassinen beibringt. Ob dieser Plan noch existiert, ist unklar, aber die Idee zeigt, wie stark Ubisoft anfangs mit Serienidentität und Experimentierfreude spielte.

Nach diesem möglichen Treffen sollte das Spiel „wahrscheinlich“ stärker in Richtung eines traditionellen Assassin’s‑Creed‑Erlebnisses kippen – ein Übergang, der Hexe erzählerisch wie spielerisch zweiteilen könnte.

Ein komplett überarbeitetes Kampfsystem

Besonders auffällig ist das Gerücht, dass das Kampfsystem von Grund auf neu entwickelt wird.

Die Rede ist von deutlich mehr Akrobatik, was Hexe näher an tänzerische, fließende Bewegungen bringen könnte. Ubisoft soll sogar eine Kontorsionistin für Motion Capture engagiert haben – ein ungewöhnlicher Schritt, der auf verdrehte, unnatürliche Bewegungsmuster hindeutet. Das passt zu einem Spiel, das Hexerei, Manipulation und körperliche Verzerrung möglicherweise als Kernästhetik nutzt.

Interne Begeisterung und ein später Release

Hexe scheint das Projekt zu sein, an dem viele Entwickler bei Ubisoft Montreal am liebsten arbeiten möchten.

Das spricht für kreative Freiheit, interne Unterstützung und ein Setting, das sich von den üblichen historischen Abenteuern abhebt. Gleichzeitig wird der Release laut Gerüchten nicht vor Holiday 2027 erwartet. Das gibt dem Team Zeit, die neue Richtung auszubauen, bedeutet aber auch, dass Hexe eines der langfristigsten Projekte der aktuellen AC‑Pipeline bleibt.