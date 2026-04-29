Assassin’s Creed: Codename Hexe: Teamveränderung ist nichts außergewöhnliches – Ubisoft

Laut Ubisoft ist die jüngst vorgenommene Verkleinerung des Entwicklerteams von Assassin’s Creed: Codename Hexe nicht außergewöhnliches.

Nach den Abgängen von Creative Director Clint Hocking und Game Director Benoit Richer musste Assassin’s Creed: Codename Hexe zuletzt auch die Verkleinerung seines Entwicklerteams um 50 Mitarbeiter hinnehmen.

Betroffene Mitarbeiter sind Berichten zufolge jetzt Teil eines „Interproject-Teams“, das aus Entwicklern besteht, die innerhalb von drei Monaten ein neues Projekt finden müssen. Andernfalls winkt die Entlassung.

Im Gespräch mit IGN beschreibt ein Sprecher Ubisofts die Vorgänge als nicht außergewöhnlich. Die Mobilität zwischen den Teams sei ein fester Bestandteil der Arbeitsweise des Unternehmens:

„Wenn sich die Prioritäten eines Projekts ändern, können Teammitglieder von einem Projekt zu einem anderen wechseln, wo ihre Fachkenntnisse benötigt werden. Das hilft uns, flexibel und reaktionsfähig zu bleiben, während sich die Arbeit weiterentwickelt.“