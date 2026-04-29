Assassin’s Creed: Codename Hexe: Teamveränderung ist nichts außergewöhnliches – Ubisoft

Nach den Abgängen von Creative Director Clint Hocking und Game Director Benoit Richer musste Assassin’s Creed: Codename Hexe zuletzt auch die Verkleinerung seines Entwicklerteams um 50 Mitarbeiter hinnehmen.
Betroffene Mitarbeiter sind Berichten zufolge jetzt Teil eines „Interproject-Teams“, das aus Entwicklern besteht, die innerhalb von drei Monaten ein neues Projekt finden müssen. Andernfalls winkt die Entlassung.
Im Gespräch mit IGN beschreibt ein Sprecher Ubisofts die Vorgänge als nicht außergewöhnlich. Die Mobilität zwischen den Teams sei ein fester Bestandteil der Arbeitsweise des Unternehmens:
„Wenn sich die Prioritäten eines Projekts ändern, können Teammitglieder von einem Projekt zu einem anderen wechseln, wo ihre Fachkenntnisse benötigt werden. Das hilft uns, flexibel und reaktionsfähig zu bleiben, während sich die Arbeit weiterentwickelt.“
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist ja klar, dass sie das so darstellen wollen, hat schon einen bitteren Beigeschmack.
Für Ubisoft ist das vlt nicht ungewöhnlich.
Aber Entlassungen, Streiks, Studioschließungen und Vetternwirtschaft sind es für sie ja auch nicht.
Ubisoft glaubt ja auch, dass man durch das Remake eines 13 Jahre alten Spiels das Vertrauen der Spieler in die neuen Inhalte zurückgewinnen kann. Das hat nicht mal bei Bethesda mit Oblivion geklappt. Einfach mal wieder ein gutes Spiel abliefern. Dann braucht man auch weniger positiven Marketingsprech.
Hmm unten sagen sie, dass die betroffenen Personen in ein anderes Team verschoben werden, wo ihre Fähigkeiten benötigt werden.
In der Erklärung jedoch, dass sie in ein Projektfreies Team geschoben werden und in einer kurzen Zeit ein neues Projekt finden müssen, sonst weg..
Das ist schon sehr assiges Verhalten.. so kann sich Ubisoft schön rausreden. Wir hätten sie ja gern behalten, aber sie haben ja nichts zur Firma beigetragen..
Ganz normales und legitimes vorgehen eines Konzerns. Das macht nicht nur Ubi und lässt sich auch in anderen Branchen wiedererkennen.
Nun, früher wurde an einem bestimmten Punkt einfach das halbe Team gekündigt bis sie vielleicht Glück hatten wieder beim nächsten Projekt eingestellt zu werden… Hat niemand interessiert.
Also alles normal bei Ubisoft.