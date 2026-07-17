Assassin’s Creed: Codename Hexe: Teaser deutet auf Nürnberg als weiteren Schauplatz hin

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Image: Assassin’s Creed Next Code Red Hexe

Assassin’s Creed Hexe könnte neben Würzburg auch in Nürnberg spielen – neuer Teaser liefert Hinweise.

Ein neuer Teaser zu Assassin’s Creed Hexe sorgt für Spekulationen über den Schauplatz des kommenden Serienteils. Hinweise in Assassin’s Creed Black Flag Resynced deuten darauf hin, dass neben dem bereits vielfach gehandelten Würzburg auch Nürnberg Teil der Spielwelt sein könnte.

Die Beobachtung basiert auf einem offiziellen Teaser innerhalb von Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Dort ist unter anderem die Lorenzkirche (St. Lawrence Cathedral) zu sehen, die als detailgetreue Nachbildung der bekannten Kirche in Nürnberg erkannt wurde. Das Bauwerk erscheint gemeinsam mit weiteren Wahrzeichen, die jeweils für verschiedene Spiele der Reihe stehen, darunter Assassin’s Creed Origins, Odyssey, Valhalla, Mirage und Shadows.

Ubisoft selbst hat den Schauplatz von Assassin’s Creed Hexe bislang nicht offiziell bestätigt. Die Annahme, dass das Spiel während der Hexenverfolgungen im heutigen Deutschland spielt, basiert bisher vor allem auf Hinweisen aus dem ersten Teaser sowie verschiedenen Leaks.

Sollte sich die Interpretation des neuen Teasers bestätigen, könnte Assassin’s Creed Hexe sowohl Würzburg als auch Nürnberg umfassen. Die beiden Städte liegen nur rund 110 Kilometer voneinander entfernt, sodass beide Regionen Teil der Spielwelt sein könnten.

Darüber hinaus kursieren weiterhin unbestätigte Gerüchte über die Handlung. Demnach soll die Protagonistin Annika heißen, eine Verbindung zu Ezios Familie bestehen und der neue Ableger einen deutlich düstereren, weniger rollenspiellastigen Ansatz verfolgen. Diese Informationen wurden von Ubisoft bislang nicht bestätigt und sind daher als Gerüchte zu betrachten.

Ein möglicher Release von Assassin’s Creed Hexe wird derzeit für 2027 gehandelt. Eine offizielle Ankündigung steht jedoch noch aus.

Quelle
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9 Kommentare Added

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  1. DrFreaK666 317520 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.07.2026 - 20:02 Uhr

    Ich hätte gerne einen Trailer und bin auf die Atmosphäre gespannt

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  2. Katanameister 502400 XP Xboxdynasty MVP Silber | 17.07.2026 - 20:03 Uhr

    Könnte ein leichter Befreiungsschlag für Ubisoft werden, will endlich mal mehr sehen.

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  4. ShellingFord135 19575 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 17.07.2026 - 20:10 Uhr

    Ich bin gespannt, mehr über das Spiel zu erfahren. Aber hoffentlich ändern sie den Name. AC Hexe klingt doof, auch wenn es vielleicht das Spiel genau beschreibt☠️

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  5. Mr Poppell 123340 XP Man-at-Arms Silber | 17.07.2026 - 20:23 Uhr

    Wenn sich Deutschland zur Zeit der Hexenverfolgung als Setting bestätigt dann wird es das erste AC seit Black Flag (nein nicht Resynced) was ich wieder kaufe.😅

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  6. Alarith 27670 XP Nasenbohrer Level 4 | 17.07.2026 - 20:23 Uhr

    Bin schon gespannt wie es ist. Es soll ja viel düsterer sein.

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  7. Rotten 135805 XP Elite-at-Arms Silber | 17.07.2026 - 20:29 Uhr

    Das setting bietet unglaublich viele Möglichkeiten, ik hoffe sie verkacken et nicht 😅✌🏻

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  9. wussii 66440 XP Romper Domper Stomper | 17.07.2026 - 20:50 Uhr

    Darauf ein „Allmäääächd!!“…das könnte richtig toll werden 🙂

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