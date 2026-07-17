Assassin’s Creed: Codename Hexe: Teaser deutet auf Nürnberg als weiteren Schauplatz hin

Ein neuer Teaser zu Assassin’s Creed Hexe sorgt für Spekulationen über den Schauplatz des kommenden Serienteils. Hinweise in Assassin’s Creed Black Flag Resynced deuten darauf hin, dass neben dem bereits vielfach gehandelten Würzburg auch Nürnberg Teil der Spielwelt sein könnte.

Die Beobachtung basiert auf einem offiziellen Teaser innerhalb von Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Dort ist unter anderem die Lorenzkirche (St. Lawrence Cathedral) zu sehen, die als detailgetreue Nachbildung der bekannten Kirche in Nürnberg erkannt wurde. Das Bauwerk erscheint gemeinsam mit weiteren Wahrzeichen, die jeweils für verschiedene Spiele der Reihe stehen, darunter Assassin’s Creed Origins, Odyssey, Valhalla, Mirage und Shadows.

Ubisoft selbst hat den Schauplatz von Assassin’s Creed Hexe bislang nicht offiziell bestätigt. Die Annahme, dass das Spiel während der Hexenverfolgungen im heutigen Deutschland spielt, basiert bisher vor allem auf Hinweisen aus dem ersten Teaser sowie verschiedenen Leaks.

Sollte sich die Interpretation des neuen Teasers bestätigen, könnte Assassin’s Creed Hexe sowohl Würzburg als auch Nürnberg umfassen. Die beiden Städte liegen nur rund 110 Kilometer voneinander entfernt, sodass beide Regionen Teil der Spielwelt sein könnten.

Darüber hinaus kursieren weiterhin unbestätigte Gerüchte über die Handlung. Demnach soll die Protagonistin Annika heißen, eine Verbindung zu Ezios Familie bestehen und der neue Ableger einen deutlich düstereren, weniger rollenspiellastigen Ansatz verfolgen. Diese Informationen wurden von Ubisoft bislang nicht bestätigt und sind daher als Gerüchte zu betrachten.

Ein möglicher Release von Assassin’s Creed Hexe wird derzeit für 2027 gehandelt. Eine offizielle Ankündigung steht jedoch noch aus.

Ma friends!!

Nadie habló de ello y vamos a ser los primeros… ¿TEASER de AC HEXE en AC Black Flag Resynced? Si no me equivoco, todo apunta a que SÍ. En esta escena vemos referencias a los últimos AC y al fondo ¿la catedral de WURZBURG? (setting rumoreado de HEXE 👀) pic.twitter.com/Y5AohLN7OG — Rafiti (@TheRAFITI69) July 10, 2026