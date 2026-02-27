Assassin’s Creed: Codename Hexe: Ubisoft-Mitarbeiter reißen sich um das Projekt

Einem neuen Bericht zufolge reißen sich Mitarbeiter bei Ubisoft regelrecht darum, an Assassin’s Creed: Codename Hexe arbeiten zu dürfen.

Kürzlich gab Ubisoft die Ernennung von drei neuen Führungskräften für die Assassin’s Creed-Marke bekannt. Darunter auch Jean Guesdon als neuer Head of Content.

Einem neuen Bericht zufolge wird Guedson dabei die Rolle als Creative Director für das 2022 angekündigte Assassin’s Creed: Codename Hexe übernehmen und Clint Hocking ersetzen, der die Rolle bisher innehatte.

Eine Veränderung, die nicht nur positive Reaktionen hervorruft. Codename Hexe soll sich auf einem sehr guten Weg befunden haben, weshalb die Neubesetzung mitsamt möglichen Änderungen durchaus als risikobehaftet angesehen wird.

Ubisoft-intern scheint es allerdings keinerlei Zweifel am Projekt zu geben. Wie Tom Henderson von Insider Gaming berichtet, reißen sich die Mitarbeiter des französischen Unternehmens regelrecht darum, an Codename Hexe arbeiten zu dürfen:

„Einige Leute werden dieser Veränderung skeptisch gegenüberstehen, aber Assassin’s Creed Hexe ist das Projekt, an dem jeder bei Ubisoft arbeiten möchte, weil es sich so gut entwickelt.“