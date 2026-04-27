Assassin’s Creed: Codename Hexe: Verliert rund 50 Entwickler – Release 2027 offenbar auf der Kippe?

Bei Ubisoft scheint es intern zu größeren Umstrukturierungen zu kommen: Rund 50 Entwickler wurden Berichten zufolge vom Projekt Assassin’s Creed Hexe abgezogen, während das neue Leadership-Team Anpassungen vornimmt.
Aktuell ist der Titel zwar weiterhin für Juni 2027 eingeplant, doch genau hier wird es spannend: Insider vermuten, dass die Reduzierung des Teams vor allem dazu dient, das Budget besser zu kontrollieren. Gleichzeitig könnte dieser Schritt aber auch ein klares Indiz dafür sein, dass sich das Spiel nach hinten verschiebt.
Offiziell bestätigt ist das alles bislang nicht. Aber: Solche personellen Verschiebungen passieren selten ohne Grund.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ob das wohl mit dem Weggang des bisherigen Game Director zusammen hängt?
Verkackt es nicht Ubisoft. Dafür ist der Titel zu interessant.
Lieber 5 remakes rausballern. Applaus
Vielleicht braucht man die 50 Leute nicht, da 50% des Games eh Copy and Paste der alten Teile ist 🤣
Ich hoffe doch nicht!
Unglaublich
Ich warte lieber länger und habe dafür ein ordentliches Produkt. Bitte verkackt es nicht. Das düstere Setting ist so interessant.
Das ist endlich mal ein interessanteres AC und jetzt zieht man Leute ab, na super…
Nach dem, was man liest, scheinen die mächtig aufgeräumt zu haben. Die wollten ursprünglich ein Spiel entwickeln, in dem man als Hexe spielt und zaubert. Zudem lineare Charaktere und voller Schwerpunkt auf Fantasy. Man könnte sagen, dass das ein Flop mit Ansage geworden wäre.
Jetzt haben sie den Macher von Black Flag und Origins zurück beordert und der gibt die kreative Marschrichtung vor. Dadurch sehe ich zum ersten Mal etwas Resthoffnung für den Laden.
Also verloren sind sie ja nicht. Sie werden bei Ubisoft auf andere Projekte verteilt. Das klingt halt nicht nach Budget Probleme, sondern z.b. Team Wassereffekte ist fertig und haben jetzt nichts anderes mehr zu tun. Bei Budget Probleme würden sie entlassen werden und nicht umstrukturiert.
Zudem gab es wohl einige Änderungen am Spiel, z.b. sollte man ein Katze steuern oder die Hexe auch wirklich Magie ausüben, dass wurde alles gestrichen. Vielleicht waren die 50 für die Magie zuständig, die jetzt eben wegfällt.
Wohl um Black Flag fertig zu bekommen 🤔