Assassin’s Creed: Codename Hexe: Verliert rund 50 Entwickler – Release 2027 offenbar auf der Kippe?

Bei Ubisoft scheint es intern zu größeren Umstrukturierungen zu kommen: Rund 50 Entwickler wurden Berichten zufolge vom Projekt Assassin’s Creed Hexe abgezogen, während das neue Leadership-Team Anpassungen vornimmt.

Aktuell ist der Titel zwar weiterhin für Juni 2027 eingeplant, doch genau hier wird es spannend: Insider vermuten, dass die Reduzierung des Teams vor allem dazu dient, das Budget besser zu kontrollieren. Gleichzeitig könnte dieser Schritt aber auch ein klares Indiz dafür sein, dass sich das Spiel nach hinten verschiebt.

Offiziell bestätigt ist das alles bislang nicht. Aber: Solche personellen Verschiebungen passieren selten ohne Grund.