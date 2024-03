Assassin’s Creed Codename Red: Gerücht: Details zu Kampf und Siedlungsbau

Angebliche Details berichten über Kampf, Engine und einem erweiterten Siedlungsbau in Assassin’s Creed Codename Red.

Eines der Projekte zur Franchise von Assassin’s Creed ist ein Spiel mit dem Codenamen Red. Bis März 2025 ist die Veröffentlichung von Assassin’s Creed Codename Red geplant, in dem Spieler in das feudale Japan eintauchen.

Mit Informationen hielt sich Ubisoft bisher bedeckt, umso interessanter könnten die Details sein, die Insider Gaming in Erfahrung gebracht haben will.

Dem Bericht zufolge entsteht Codename Red nicht in einer neuen Engine, sondern im Grunde in einer Weiterentwicklung, die „Anvil Pipeline“ genannt wird. Diese Version erlaubt es den verschiedenen Studios, die Spiele der Franchise aus einem „einheitlichen Zweig“ heraus zu entwickeln, statt aus verschiedenen Versionen. Zukünftige Spiele profitieren dadurch von „ray-traced Global Illumination und der virtuellen Geometrie“.

Bereiche wie Animationen, Parkour-System oder das dynamische Wetter mussten durch den Wechsel auf die neue Engine aber überarbeitet werden.

Kämpfe gestalten sich in Codename Red ähnlich denen aus Valhalla, jedoch mit mehr Blut und Enthauptungen. Aus dem Verborgenen heraus ist das Gameplay ähnlich wie ein Splinter Cell. Es ist möglich Fackeln zu löschen, sich in hohem Gras oder in Büschen zu verstecken. Sogar hinlegen ist jederzeit möglich.

Wer in Assassin’s Creed Valhalla das Siedlungs-Feature mochte, der wird es auch in Codename Red wiederfinden. Die als „Hideout“ bezeichnete Siedlung ist euer Versteck und im großen Stil erweiterbar. Ein Dojo, ein Altar oder eine Waffenkammer können errichtet werden. Im Gegensatz zu Valhalla können die Gebäude jetzt in Bereichen wie Standort, Art des Daches oder Inneneinrichtung selbst bestimmt werden. Selbst wo ihr Waffen und Ausrüstung platziert, könnt ihr selbst bestimmen.

Ob Assassin’s Creed Codename Red tatsächlich diese Features und Mechaniken bietet, wird sich erst zeigen, wenn Ubisoft das Spiel ausführlich zeigt.