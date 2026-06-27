Assassin’s Creed III: Guided Tour mit Boston-Archaeologe zum 250. USA-Jubiläum

Ein neues Guided-Tour-Video zu Assassin’s Creed III beleuchtet die historische Rekonstruktion von Boston. Zum 250. Jubiläum der USA führt City Archaeologist Joe Bagley durch die originalen Schauplätze der Amerikanischen Revolution und vergleicht sie mit der Spielversion.

Bagley, Direktor der City of Boston Archaeology Department, gibt fachkundige Einblicke in die Authentizität der virtuellen Stadt. Das Video zeigt detaillierte Game-Capture-Aufnahmen und besucht unter anderem historische Orte wie das Old State House, Faneuil Hall, Paul Revere’s House, Old North Church und weitere Landmarken.

Die Tour startet mit einer Einführung und führt durch verschiedene Viertel und Gebäude des revolutionären Boston. Sie soll zeigen, wie genau Ubisoft die Stadt im Spiel nachgebildet hat.

Das Video wurde von DayDreamGamingTV aufgenommen, von Merlin Roberts geschnitten und von Robin McConnell produziert. Es richtet sich an Fans des Spiels sowie Geschichtsinteressierte, die die reale und die virtuelle Version von Boston vergleichen wollen.