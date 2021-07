Assassin’s Creed Infinity: Gerücht: Mindestens noch drei Jahre Entwicklung

Assassin’s Creed Infinity wird laut einem Gerücht noch mindestens für drei Jahre in der Entwicklung sein.

Ubisoft bestätigte, dass sich Assassin’s Creed Infinity in der Entwicklung befindet und gab weitere Details über das Team bekannt, nachdem Jason Schreier von Bloomberg das Geheimnis um den nächsten Teil aus der Franchise gelüftet hatte.

Via Twitter beantwortete er Fragen der Fans zum kommenden Ableger, der laut seiner Aussage angeblich noch für mindestens drei Jahre in der Entwicklung sein soll.

„Details noch in der Luft liegen. Aber die Kernidee ist, dass Infinity eine massive Online-Plattform ist, die verschiedene Settings und Spiele enthält.“

Auch ob das traditionelle Assassin’s Creed Einzelspieler-Erlebnis verschwinden wird wusste er zu beantworten:

„Nein, nicht unbedingt. Es wird nur Teil von Assassin’s Creed Infinity sein. Die Details sind noch im Fluss, weil es so früh in der Entwicklung ist, aber die Kernidee ist, dass Infinity ein sich entwickelnder Knotenpunkt für alle Dinge von Assassin’s Creed ist.“

Wie der Multiplayer sich in das Spiel einfügen wird ist nicht bekannt, aber Schreier meinte in Anlehnung an Assassin’s Creed Unity:

„Ja, vielleicht! Sie haben definitiv darüber gesprochen, dass die ganze Plattform mit Helix/Abstergo zusammenhängt, aber auch hier ist es noch super früh.“

Laut Schreier soll es auch keinen neuen Assassin’s Creed-Titel vor dem Release von Assassin’s Creed Infinity geben, zumindest nicht von Ubisoft Quebec.