Assassin’s Creed Infinity: Gerüchte um Japan Setting, Rift und mehr

Laut einem Gerücht des Journalisten Jeff Grubb könnte es in Assassin’s Creed Infinity endlich nach Japan gehen.

Es gibt neue Gerüchte zu Assassin’s Creed Infinity, auf die viele Spieler weltweit schon lange gewartet haben. Laut einem Gerücht könnte ein Teil des Settings im übernächsten Eintrag der Reihe in Japan sein.

Als nächster Teil in der Assassin’s Creed Reihe wird das vermutlich kürzer ausfallende Spiel Assassin’s Creed Rift veröffentlicht. Auch hierzu gibt es schon Diskussionen, wohin der Animus den Spieler diesmal schickt.

Das neueste Gerücht befasst sich jedoch mit dem Eintrag, der auf Rift folgen soll. Assassin’s Creed Infinity, die erste Live-Service Variante eines Assassin’s Creed-Spiels.

Live-Service-Titel sollten ständig mit neuen Inhalten versorgt werden. Einer dieser Inhalte könnte laut Videospiel-Journalist Jeff Grubb ein japanisches Setting sein. Fans fragen schon lange nach so einer Umgebung für ihren Attentäter.

Das alte Japan bietet mit Ninjas, Samurai und einer stark maritim geprägten Vergangenheit außerordentlich gutes Material für einen neuen Assassin’s Creed-Teil. Sowohl Schifffahrt, Stealth-Action als auch Kämpfe oder Eroberungsschlachten lassen sich womöglich abbilden.

Laut dem, was Jeff Grubb gehört hat, wird ein Teil des Settings von Infinity oder das nächste Hauptspiel nach Infinity „Japan“ sein und das soll dann ein großes Open-World-RPG ähnlich der letzten Spiele werden.

Also noch einmal zusammengefasst: Assassin’s Creed Rift soll eher ein kleinerer Titel im Vergleich zu den anderen in der Serie sein, während Assassin’s Creed Infinity ein Live-Service-Spiel werden könnte, wobei Japan als Areal eingebaut wird. Der darauffolgende Teil soll angeblich ein Open-World-RPG werden, der ebenfalls in Japan spielen könnte.

Im September ist ein offizielles Ubisoft Event geplant, dort könnte es neue Informationen von offizieller Seite geben. Bis dahin bleibt alles andere nur wieder ein Gerücht und ist als solches zu verstehen.