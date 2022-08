Assassin’s Creed Infinity: Startet mit zwei Settings laut Gerücht

Ubisoft wird bekanntlich im nächsten Monat die Zukunftspläne von Assassin’s Creed enthüllen, wozu auch Assassin’s Creed Infinity zählt.

Bisher gibt es mehr Gerüchte zu Infinity als bestätigte Fakten und auch können wir euch nur mit Insiderinformationen versorgen.

So sagte der Jeff Grubb in einem Podcast, dass Ubisoft im September wahrscheinlich ein Setting des Spiels enthüllen wird. Zur Veröffentlichung sollen zwei Settings spielbar sein. Laut Grubb sei eines davon das Japan-Setting, was unter dem Codenamen „Project Red“ durchgesickert war. Im Japan Szenario sollen Spieler dann einen Ninja spielen, so der Journalist.

Am 10. September erfahren wir im Ubisoft Forward Event mehr über Assassin’s Creed Infinity und andere Spiele. Vielleicht dann auch über Assassin’s Creed Rift, das angeblich in Bagdad angesiedelt sein soll.