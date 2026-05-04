Assassin’s Creed Invictus: Erste Spieltests fallen katastrophal aus – Gerücht

Zum Multiplayer-Spiel Assassin’s Creed Invictus sind neue, wenig erfreuliche Informationen aufgetaucht. Sofern sie denn zutreffen.
Wie berichtet wird, fanden am 30. April interne Tests statt – und die Rückmeldungen sollen alles andere als positiv ausgefallen sein. Personen, die Einblick in die Testphase hatten, beschrieben den Zustand des Spiels als „echt total scheiße“.
Offiziell soll Assassin’s Creed Invictus weiterhin Ende des Jahres erscheinen, doch nach den jüngsten Eindrücken scheint dieser Zeitplan zunehmend fraglich. Laut den vorliegenden Informationen besteht nicht nur die Möglichkeit einer deutlichen Verschiebung, sondern sogar das Risiko, dass das Projekt komplett eingestellt werden könnte.
Ubisoft selbst hat sich zu den Berichten bislang nicht geäußert. Da es sich um interne Tests handelt, ist unklar, wie repräsentativ die Eindrücke für den aktuellen Entwicklungsstand sind. Dennoch sorgen die Aussagen für Unruhe in der Community, zumal Ubisoft in den vergangenen Jahren bereits mehrere Projekte verschoben oder eingestellt hat.
Wie immer gilt es solche Meldungen mit Vorsicht zu genießen, auch wenn sie von einem Streamer wie xj0nathan stammen.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Brauche kein Assassin’s Creed Multiplayer Spiel. Ubisoft kann das ruhig fallen lassen und sich um Assassin’s Creed Hexe kümmern. ✌🏻
Die negativen Schlagzeilen rund um Ubisoft hören einfach nicht auf.
Sieht immer schlechter aus.
Ja, da muss man vorsichtig sein, manche hauen auch drauf, weil sie damit Likes bekommen und es das Narrativ von „scheiss Ubisoft“ eben stärkt. Man kriegt mehr Likes damit, indem man auf einen Ubisoft-Titel drauf haut, als wenn man ihn lobt.
Und wenn da einer „echt total scheiße“ als Feedback zum besten gibt, dann habe ich eine ungefähre Ahnung, wie viel Lust die Person hatte, sich reflektiert mit einer Sache auseinanderzusetzen.
Oho ich ahne böses.
Überrascht jetzt nicht wirklich .
Ubisoft hat schon vor Jahren seinen Weg verloren .
Und solange sich nichts in der Chef Etage ändert , wird Ubisoft weiter scheitern.
Scheint ein Versagen auf ganzer Linie zu sein, bestimmt nicht nur die Chefetage.
Der Markt für Multiplayer ist sowieso gesättigt. Und wie sollte ein AC da überhaupt funktionieren? Wie bei ESO?
Sowas braucht doch niemand. Für was verpulvern die alle nur ihr Geld? Wahnsinn.
Ich mag Ubisoft im Gegensatz vieler anderer echt gern, aber danach hat nun wirklich keiner gefragt. Ich denke das Multiplayer-Projekt wird sowas von floppen.
Das wird die nächste Gurke, kann ja noch heiter werden 💩.
Ein zweischneidiges Schwert.
Einerseits kann man mit Multiplayer-Titel das meist Geld machen.
Andererseits birgt es das größte Risiko.