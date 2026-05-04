Assassin’s Creed Invictus: Erste Spieltests fallen katastrophal aus – Gerücht

Zum Multiplayer-Spiel Assassin’s Creed Invictus sind neue, wenig erfreuliche Informationen aufgetaucht. Sofern sie denn zutreffen.

Wie berichtet wird, fanden am 30. April interne Tests statt – und die Rückmeldungen sollen alles andere als positiv ausgefallen sein. Personen, die Einblick in die Testphase hatten, beschrieben den Zustand des Spiels als „echt total scheiße“.

Offiziell soll Assassin’s Creed Invictus weiterhin Ende des Jahres erscheinen, doch nach den jüngsten Eindrücken scheint dieser Zeitplan zunehmend fraglich. Laut den vorliegenden Informationen besteht nicht nur die Möglichkeit einer deutlichen Verschiebung, sondern sogar das Risiko, dass das Projekt komplett eingestellt werden könnte.

Ubisoft selbst hat sich zu den Berichten bislang nicht geäußert. Da es sich um interne Tests handelt, ist unklar, wie repräsentativ die Eindrücke für den aktuellen Entwicklungsstand sind. Dennoch sorgen die Aussagen für Unruhe in der Community, zumal Ubisoft in den vergangenen Jahren bereits mehrere Projekte verschoben oder eingestellt hat.

Wie immer gilt es solche Meldungen mit Vorsicht zu genießen, auch wenn sie von einem Streamer wie xj0nathan stammen.