Assassin’s Creed Invictus: For Honor-Veteranen arbeiten am Standalone-Multiplayer

Wie aus Ubisofts Geschäftsbericht hervorgeht, arbeiten ehemalige For Honor-Mitarbeiter an einem Assassin’s Creed Standalone-Multiplayer mit Codename Invictus.

Invictus wird dabei Bestandteil von Assassin’s Creed Infinity sein. Ubisoft designt Infinity als Plattform, die die zukünftigen Assassin’s Creed Spiele in einem zusammenhängendem Netzwerk verbinden soll.

„Im Kern wird Assassin’s Creed Infinity ein Zugangstor für alle Assassin’s Creed-Erfahrungen, in dem die Metastory asynchron abläuft.“ wie Ubisoft sich selbst ausdrückt. Weiter heißt es: „Zusätzlich arbeitet ein Team, eingeschlossen For Honor Veteranen, derzeit daran, den Multiplayer Modus in Assassin’s Creed mit einer Standalone Erfahrung über Infinity unter dem Projekt Codename Invictus zurückzubringen.“