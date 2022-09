Assassin’s Creed Invictus: Free-to-Play-Modell laut Ubisoft eine Möglichkeit

Für Fans der Assassin’s Creed-Reihe war am Samstag schon Weihnachten. Denn Ubisoft kündigte mit Infinity ein Hub an, in dem zukünftig drei Projekte unter einem Dach vereint werden: Assassin’s Creed Codename Red, Assassin’s Creed Codename Hexe und Assassin’s Creed Invictus.

Während Codename Red die Spieler ins feudale Japan führen wird und damit ein Traum wahr werden lässt, wird Codename Hexen eher düster und wahrscheinlich vom Thema Hexenverbrennung und Scheiterhaufen handeln.

Zusätzlich arbeitet man bei Ubisoft auch Assassin’s Creed Invictus, einem Mehrspieler-Titel. Executive Producer Marc-Alexis Côté hat dazu ein Team mit Entwicklern aus Rainbow Six Siege und For Honor betraut.

Bisher wissen wir über Invictus, dass es sich um einen eigenständigen Multiplayer-Titel handelt, der viel zugänglicher und massentauglicher sein soll als frühere Spiele.

Über das Geschäftsmodell von Assassin’s Creed Invictus und der Möglichkeit es Free-to-Play zu machen, sagte Côté zu IGN:

„Wir haben unsere Pläne für das Geschäftsmodell von Invictus noch nicht abgeschlossen, aber es ist eine Möglichkeit [dass es free-to-play sein wird].“

Details zum Gameplay, Mechaniken oder Setting gibt es aktuell nicht. Doch laut Ubisoft könnt es Crossover mit anderen Charakteren aus anderen Zeitperioden geben.

Auf ein Konzeptbild angesprochen, welches verschiedene Charaktere aus der Spielreihe zeigte, sagte er:

„Ich denke, das Konzeptbild, das wir für Invictus hatten, deutet die Möglichkeit an, Charaktere aus verschiedenen Epochen miteinander zu verbinden. Ich denke also, dass man die Absicht erkennen kann, dass Invictus uns wieder erlaubt, unsere verschiedenen Spiele miteinander zu verbinden.“