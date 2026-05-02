Assassin’s Creed Black Flag Resynced: 1 Million Wunschlisten-Einträge und begeistert Spieler weltweit

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Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erreicht 1 Million Wishlists.

Über alle Plattformen hinweg hat Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced die Marke von einer Million Wishlists erreicht und unterstreicht damit das hohe Interesse der Community an der Neuauflage.

Das Entwicklerteam bedankte sich für die starke Unterstützung und bestätigte, dass zahlreiche Rückmeldungen und Kommentare aus der Community aktiv verfolgt werden.

Die schnelle Entwicklung der Wunschlisten-Zahlen zeigt, dass Assassin’s Creed Black Flag Resynced bereits frühzeitig große Aufmerksamkeit erzeugt und die Erwartungen an das Projekt entsprechend steigen.

Weitere Details zum Release oder neuen Inhalten wurden im Rahmen der Mitteilung nicht genannt.

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25 Kommentare Added

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  1. Ash2X 333700 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 02.05.2026 - 12:42 Uhr

    Wenn das Spiel dieses Mal etwas mehr als „nur Erkundung“ bekommt (ironischerweise der Teil der an Ubisoft Spielen am meisten verhasst ist) bin ich früher oder später dabei.

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  3. Krawallier 165615 XP First Star Gold | 02.05.2026 - 14:32 Uhr

    Hab eigentlich jedes AC geholt und gespielt, aber das vorletzte hab ich nicht mal angefangen und Shadows noch nicht geholt.

    Aber im Sale werd ichs wohl holen.

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