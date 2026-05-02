Assassin’s Creed Black Flag Resynced: 1 Million Wunschlisten-Einträge und begeistert Spieler weltweit

Über alle Plattformen hinweg hat Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced die Marke von einer Million Wishlists erreicht und unterstreicht damit das hohe Interesse der Community an der Neuauflage.

Das Entwicklerteam bedankte sich für die starke Unterstützung und bestätigte, dass zahlreiche Rückmeldungen und Kommentare aus der Community aktiv verfolgt werden.

Die schnelle Entwicklung der Wunschlisten-Zahlen zeigt, dass Assassin’s Creed Black Flag Resynced bereits frühzeitig große Aufmerksamkeit erzeugt und die Erwartungen an das Projekt entsprechend steigen.

Weitere Details zum Release oder neuen Inhalten wurden im Rahmen der Mitteilung nicht genannt.