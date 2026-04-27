Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Autor des Originals schrieb neue Story-Szenen

Der Lead-Writer des Originals bestätigt neue Story-Inhalte für Assassin’s Creed Black Flag Resynced und erweitert damit zentrale Szenen des Remakes.

Das kommende Remake Assassin’s Creed Black Flag Resynced erhält offenbar neue Story-Inhalte, die direkt von einem der ursprünglichen Hauptautoren stammen.

Darby McDevitt, Lead Scriptwriter des Originalspiels Assassin’s Creed Black Flag sowie von Assassin’s Creed: Revelations, hat bestätigt, dass er für das Remake mehrere neue Szenen geschrieben und eine bestehende Szene im Hauptverlauf angepasst hat.

McDevitt erklärte, dass insgesamt zwei komplett neue Szenen entstanden seien, die speziell für die überarbeitete Version des Spiels entwickelt wurden. Eine dieser Szenen gehöre für ihn inzwischen sogar zu seinen persönlichen Top-5-Momenten innerhalb von Black Flag.

Besonders bemerkenswert ist dabei, dass eine der neuen Szenen erst in jüngerer Zeit konzipiert wurde und laut McDevitt ursprünglich nicht Teil der damaligen Handlung gewesen wäre. Rückblickend sei sie jedoch so stimmig, dass sie sich organisch in die Geschichte einfüge.

McDevitts Beteiligung dürfte für viele Fans ein positives Signal sein, da er nicht nur das Original mitgeprägt hat, sondern auch an mehreren weiteren Assassin’s-Creed-Titeln wie Unity, Origins und Valhalla beteiligt war.

Mit den neuen Szenen erweitert Assassin’s Creed Black Flag Resynced die bekannte Story, ohne deren ursprüngliche Struktur grundlegend zu verändern, und setzt dabei gezielt auf die kreative Handschrift eines der ursprünglichen Autoren.