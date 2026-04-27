Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Autor des Originals schrieb neue Story-Szenen

Das kommende Remake Assassin’s Creed Black Flag Resynced erhält offenbar neue Story-Inhalte, die direkt von einem der ursprünglichen Hauptautoren stammen.
Darby McDevitt, Lead Scriptwriter des Originalspiels Assassin’s Creed Black Flag sowie von Assassin’s Creed: Revelations, hat bestätigt, dass er für das Remake mehrere neue Szenen geschrieben und eine bestehende Szene im Hauptverlauf angepasst hat.
McDevitt erklärte, dass insgesamt zwei komplett neue Szenen entstanden seien, die speziell für die überarbeitete Version des Spiels entwickelt wurden. Eine dieser Szenen gehöre für ihn inzwischen sogar zu seinen persönlichen Top-5-Momenten innerhalb von Black Flag.
Besonders bemerkenswert ist dabei, dass eine der neuen Szenen erst in jüngerer Zeit konzipiert wurde und laut McDevitt ursprünglich nicht Teil der damaligen Handlung gewesen wäre. Rückblickend sei sie jedoch so stimmig, dass sie sich organisch in die Geschichte einfüge.
McDevitts Beteiligung dürfte für viele Fans ein positives Signal sein, da er nicht nur das Original mitgeprägt hat, sondern auch an mehreren weiteren Assassin’s-Creed-Titeln wie Unity, Origins und Valhalla beteiligt war.
Mit den neuen Szenen erweitert Assassin’s Creed Black Flag Resynced die bekannte Story, ohne deren ursprüngliche Struktur grundlegend zu verändern, und setzt dabei gezielt auf die kreative Handschrift eines der ursprünglichen Autoren.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist das gut oder schlecht?
Für mich hat Black Flag nämlich die schlechteste Story von allen AC Spielen. 😅😭
Ok Kacke, das nenne ich schon etwas kompliziert😂😂😂
😂 ich fand auch das Pacing so kacke. Der Black Dude stirbt irgendwann nebenbei, die eine Frau ist schwanger von ner Orgie und wir suchen kein Gold sondern so’n Kack Kompass und das als Pirat. Ich weiß ja nicht. 😂😂😅
Das alles weiß ich gar nicht mehr. Wahr wohl mehr mit dem wunderschönen Karibik-Feeling beschäftigt😂😂😂
Schön das man nicht nur die Grafik aufgemöbelt hat und aktiv die Story erweitert. Obs qualitativ passt werden wir ja bald erleben.
Im Vorfeld der Veröffentlichung wird natürlich viel geredet, solange es den Verkäufen hilft. Die News klingt gut und stimmt mich optimistisch. Aber sollen das erst andere testen, ob es wirklich gut ist oder sie Dinge rausgeschnitten haben, die ich wichtig erachte. 60 Euro gebe ich für das Spiel nämlich definitiv nicht aus.
Bisher bin ich doch positiv überrascht, meine Bedenken scheinen unbegründet zu sein.
Die Story von Assassins Creed Origins war das grauenvollste, was man sich hätte ausdenken können. Dabei hat diese Epoche so viel zu bieten und zu erzählen gehabt.
Für mich ist das daher eher eine extrem schlechte Nachricht, wenn er sich hier jetzt eine neue Story aus den Fingern gesogen hat, die zu einem so alten bereits erzähltem und abgeschlossenen Story hinzugefügt hat.