Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Doku beleuchtet goldene Ära der Piraterie

Mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced wird die Welt des Spiels um eine begleitende Dokumentation erweitert, die sich intensiv mit der historischen Realität der Piraten in der Karibik beschäftigt.

Im Fokus steht die Frage, warum ausgerechnet die Karibik zum Zentrum der Piraterie wurde, wie sich die ersten Piraten dort entwickelten und wie der sogenannte Goldene Zeitalter der Piraterie letztlich endete.

Die Produktion wird von dem Historiker Matt Lewis gemeinsam mit der Piratenexpertin Dr. Rebecca Simon begleitet und verbindet spielerische Inhalte mit historischen Einordnungen und Forschungsergebnissen.

Themen der Dokumentation

Ursprung der Piraterie in der Karibik

Gründe für das Leben als Pirat

Selbstverständnis historischer Piraten

Unterschied zwischen Piraten und Freibeutern

Historische Quellenlage zur Piraterie

Rolle weiblicher Piraten

Kampf- und Seefahrtsmethoden

Vielfalt der Piratencrews

Ende des Goldenen Zeitalters der Piraterie

Assassin’s Creed Black Flag Resynced selbst ist eine technisch überarbeitete Neuauflage des bekannten Piraten-Abenteuers. Das Spiel wurde mit der aktuellen Anvil-Engine neu umgesetzt und erweitert die bekannte Geschichte von Edward Kenway um verbesserte Grafik, überarbeitete Spielsysteme und zusätzliche Inhalte.

Dabei bleibt der Konflikt zwischen Assassinen und Templern weiterhin zentral, eingebettet in die offene Welt der Karibik während der Hochzeit der Piraterie.