Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Geleakt: So sieht die Collector’s Edition aus

9 Autor: , in News / Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced
Übersicht
Image: Ubisoft

Erste Bilder der Collector’s Edition von Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced geben vor dem offiziellen Ubisoft-Stream einen frühen Einblick.

Wenige Stunden vor der offiziellen Enthüllung zeigt sich Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced erstmals in der Collector’s Edition.

Die Sammleredition der Neuauflage von Assassin’s Creed IV Black Flag wurde vorab über einen Leak auf der Plattform Dealabs  und Insider billbil_kun sichtbar und gibt damit einen ersten Eindruck der physischen Inhalte. Bereits am Vortag waren erste Details zum Inhalt der Edition bekannt geworden, nun liegt zusätzliches Bildmaterial vor.

Preislich wird die Standard Edition mit 59,99€ angegeben, während die Collector’s Edition 199,99€ kosten soll. Der Release ist der 9. Juli 2026.

Die offizielle Vorstellung von Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced ist für heute um 18:00 Uhr im Livestream von Ubisoft angekündigt. Dort sollen voraussichtlich weitere Details zu Spielinhalten, Editionen und möglichen technischen Verbesserungen präsentiert werden.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 44915 XP Hooligan Schubser | 23.04.2026 - 11:03 Uhr

    Nette Collection. Für Sammler sicherlich schön. 🙂
    Bin sooo gespannt auf heute Abend. ❤️

    0
  2. Ash2X 331260 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 23.04.2026 - 11:15 Uhr

    Um das Spiel gibt es so viele Leaks dass ich hoffe das irgendein Schiff dort noch schwimmt…😅

    1
  3. mAsTeR OuTi 106900 XP Hardcore User | 23.04.2026 - 11:18 Uhr

    Also so sehr ich mich auf das Spiel freue… für eine Collectors Edition ist es mir dann doch nicht wichtig genug. Normale Version passt… arrrrrrrrrrrrrrr

    0
  4. Orbit 33775 XP Bobby Car Geisterfahrer | 23.04.2026 - 11:30 Uhr

    Das Spiel ziehe ich mir. Aber 200€ für die Collectors ist es mir nicht wert. Auch wenn es schon nett aussieht.

    0
  5. oldGamer 193380 XP Grub Killer Elite | 23.04.2026 - 11:33 Uhr

    Früher gabs sowas für rund 120,- 🙁
    Und mit früher meine ich AC3 Zeiten und so.

    0
    • Mr Bob Kelso 15370 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 23.04.2026 - 11:44 Uhr
      Antwort auf oldGamer

      Hatte damals die Assassin’s Creed 2 Black Edition gekauft für 89.99. Und nur das Spiel hat damals 59.99 gekostet. Aber heute wird es übertrieben mit den Preisen. Schön sieht sie zwar aus aber nicht mehr für den Preis.

      0
  7. EdgarAllanFloh 126540 XP Man-at-Arms Gold | 23.04.2026 - 11:47 Uhr

    60 Euro wären mir zu viel für ein Spiel, das ich schon gespielt habe. Selbst wenn es jetzt deutlich verbessert wäre.

    0

Hinterlasse eine Antwort