Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Geleakt: So sieht die Collector’s Edition aus

Erste Bilder der Collector’s Edition von Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced geben vor dem offiziellen Ubisoft-Stream einen frühen Einblick.

Wenige Stunden vor der offiziellen Enthüllung zeigt sich Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced erstmals in der Collector’s Edition.

Die Sammleredition der Neuauflage von Assassin’s Creed IV Black Flag wurde vorab über einen Leak auf der Plattform Dealabs und Insider billbil_kun sichtbar und gibt damit einen ersten Eindruck der physischen Inhalte. Bereits am Vortag waren erste Details zum Inhalt der Edition bekannt geworden, nun liegt zusätzliches Bildmaterial vor.

Preislich wird die Standard Edition mit 59,99€ angegeben, während die Collector’s Edition 199,99€ kosten soll. Der Release ist der 9. Juli 2026.

Die offizielle Vorstellung von Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced ist für heute um 18:00 Uhr im Livestream von Ubisoft angekündigt. Dort sollen voraussichtlich weitere Details zu Spielinhalten, Editionen und möglichen technischen Verbesserungen präsentiert werden.

🚨 PRICING REVEAL 🚨 Everyone saw the content of Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition, but here is the full pricing for physical copies: Launch Edition: $59.99 / 59,99€ / 49.99£

Collector’s Edition: $199.99 / 199,99€ / 174.99£ Release Date : 9 July 2026 pic.twitter.com/l0xO09lRBx — billbil-kun (@billbil_kun) April 23, 2026