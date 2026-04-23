Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Geleakt: So sieht die Collector’s Edition aus

Wenige Stunden vor der offiziellen Enthüllung zeigt sich Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced erstmals in der Collector’s Edition.
Die Sammleredition der Neuauflage von Assassin’s Creed IV Black Flag wurde vorab über einen Leak auf der Plattform Dealabs und Insider billbil_kun sichtbar und gibt damit einen ersten Eindruck der physischen Inhalte. Bereits am Vortag waren erste Details zum Inhalt der Edition bekannt geworden, nun liegt zusätzliches Bildmaterial vor.
Preislich wird die Standard Edition mit 59,99€ angegeben, während die Collector’s Edition 199,99€ kosten soll. Der Release ist der 9. Juli 2026.
Die offizielle Vorstellung von Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced ist für heute um 18:00 Uhr im Livestream von Ubisoft angekündigt. Dort sollen voraussichtlich weitere Details zu Spielinhalten, Editionen und möglichen technischen Verbesserungen präsentiert werden.
🚨 PRICING REVEAL 🚨
Everyone saw the content of Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition, but here is the full pricing for physical copies:
Launch Edition: $59.99 / 59,99€ / 49.99£
Collector’s Edition: $199.99 / 199,99€ / 174.99£
Release Date : 9 July 2026 pic.twitter.com/l0xO09lRBx
— billbil-kun (@billbil_kun) April 23, 2026
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nette Collection. Für Sammler sicherlich schön. 🙂
Bin sooo gespannt auf heute Abend. ❤️
Um das Spiel gibt es so viele Leaks dass ich hoffe das irgendein Schiff dort noch schwimmt…😅
Also so sehr ich mich auf das Spiel freue… für eine Collectors Edition ist es mir dann doch nicht wichtig genug. Normale Version passt… arrrrrrrrrrrrrrr
Das Spiel ziehe ich mir. Aber 200€ für die Collectors ist es mir nicht wert. Auch wenn es schon nett aussieht.
Früher gabs sowas für rund 120,- 🙁
Und mit früher meine ich AC3 Zeiten und so.
Hatte damals die Assassin’s Creed 2 Black Edition gekauft für 89.99. Und nur das Spiel hat damals 59.99 gekostet. Aber heute wird es übertrieben mit den Preisen. Schön sieht sie zwar aus aber nicht mehr für den Preis.
Die Statue ist jetzt nicht so mein Fall ,aber sonst ganz nett.
60 Euro wären mir zu viel für ein Spiel, das ich schon gespielt habe. Selbst wenn es jetzt deutlich verbessert wäre.
leider geil