Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Grafikvergleich zeigt Remake vs. Original

Ein neues Vergleichsvideo zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced stellt das Remake direkt dem Original gegenüber und zeigt deutliche Unterschiede in der grafischen Darstellung.
Im Mittelpunkt des Videos stehen Gameplay-Szenen, die sowohl die überarbeitete Version als auch das ursprüngliche Spiel zeigen. Dabei werden insbesondere Verbesserungen bei Beleuchtung, Detailgrad und Umgebungsdarstellung deutlich.
Das Remake setzt sichtbar auf modernisierte Assets und eine aktualisierte technische Basis, während die bekannten Szenen aus dem Original weiterhin als Referenz gegenübergestellt werden.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced soll die klassische Piraten-Story rund um Edward Kenway neu aufbereiten und gleichzeitig optisch sowie technisch an heutige Standards anpassen.
44 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dann immer mal Dampf in die Stahlbacken du blonder Korsar 👀😎
Sieht gut aus. aber für 60€ nein danke. Werde wohl warten
Es sieht schon echt gut aus, bin jetzt am überlegen, ob ich doch noch warten soll, oder ob ich einfach das Original spielen soll, da es im GP ist. 60 Euro wollte ich jetzt auch nicht unbedingt ausgeben
Sieht schon sehr nice aus .freu mich drauf. 🤘
Das Original hat sich aber gut gehalten imo
Wie unsere niederländischen Nachbarn sagen würden: Dat ziet er lekker uit! Ich kaufe normalerweise nicht mehr zum Release, aber bei Halo und dem hier werde ich eine Ausnahme machen. Regeln zu brechen macht mindestens soviel Spaß wie sie einzuhalten 😉
Man motzt oder spottet gerne über Ubisoft – und das in letzter Zeit völlig zu Recht. Aber ganz ehrlich: hier scheinen sie wirklich alles richtig gemacht zu haben. Beeindruckendes Technik Upgrade, Konservierung der alten Stärken aber auch sinnvolle Ergänzungen und Änderungen und vielleicht das Wichtigste: kein RPG! Es bleibt das Action-Adventure, dass es IMHO sein MUSS! Verkackt es nicht, Ubisoft.
TGIF!
Obwohl das Original schon einige Jahre auf dem Buckel hat, sieht es dennoch erstaunlich gut aus. Das Remake hat natürlich die Nase vorne und sieht fantastisch aus.
Da ich das Original nicht durchgespielt habe, werde ich irgendwann das Remake genießen. Momentan fehlt mir die Zeit dafür und 60€ sind mir etwas zu viel. Werde auf einen Sale warten.
Die Details sind natürlich deutlich besser. Die Steuerung sieht deutlich einfacher aus. Aber ganz ehrlich? Dafür gebe ich keine 60 Euro aus. Ich besitze das Original auf dem PC, der Switch und der Xbox. Auf der Xbox habe ich es damals per Code beim Kauf der One bekommen.
Ich werde das Original wohl nochmal auf dem PC mit höchsten Settings spielen und das Remake irgendwann mal für 10 Euro mitnehmen. So wie ich es auf dem PC und der Switch gemacht habe mit dem Original.
*they’re the same picture meme
Vlt mal in einem Sale, irgendwann, aber vorher würde mich noch Shadows interessieren.