Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Grafikvergleich zeigt Remake vs. Original

Ein neues Vergleichsvideo zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced stellt das Remake direkt dem Original gegenüber und zeigt deutliche Unterschiede in der grafischen Darstellung.

Im Mittelpunkt des Videos stehen Gameplay-Szenen, die sowohl die überarbeitete Version als auch das ursprüngliche Spiel zeigen. Dabei werden insbesondere Verbesserungen bei Beleuchtung, Detailgrad und Umgebungsdarstellung deutlich.

Das Remake setzt sichtbar auf modernisierte Assets und eine aktualisierte technische Basis, während die bekannten Szenen aus dem Original weiterhin als Referenz gegenübergestellt werden.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced soll die klassische Piraten-Story rund um Edward Kenway neu aufbereiten und gleichzeitig optisch sowie technisch an heutige Standards anpassen.