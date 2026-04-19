Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Insider enthüllt Termin und neue Features

Ein neues Gerücht deutet auf Assassin’s Creed Black Flag Resynced als umfangreiches Remake mit neuen Inhalten hin.

Ein neues Gerücht zu Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced nennt einen möglichen Reveal-Termin am 23. April um 12:15 ET und beschreibt das Projekt als vollständiges Remake. Offiziell bestätigt sind diese Informationen bislang nicht.

Den Angaben zufolge soll die Neuauflage ausschließlich für Current-Gen-Plattformen erscheinen und auf der neuesten Assassin’s Creed Engine basieren. Statt eines Remasters wird von einer umfassenden Überarbeitung gesprochen, die sowohl technische als auch spielerische Erweiterungen umfasst.

Auch inhaltlich soll das Spiel deutlich ausgebaut werden. Genannt werden neue Offiziere, zusätzliche Crewmitglieder sowie neue Quests und Kapitel wie „Maroon“ und eine erweiterte Hintergrundgeschichte zu Kenway.

Darüber hinaus soll es möglich sein, ein Haustier an Bord des eigenen Schiffs zu halten, wobei zwischen einer Katze oder einem Affen gewählt werden kann.

Weitere Hinweise betreffen eine verbesserte Unterwasser-Erkundung sowie eine insgesamt größere Menge an neuen Inhalten. Zudem wird davon ausgegangen, dass es sich um einen Vollpreistitel handelt, da keine Subventionierung vorgesehen sein soll.

Alle genannten Details basieren auf Gerüchten und wurden bislang nicht offiziell bestätigt.