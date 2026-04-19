Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Insider enthüllt Termin und neue Features

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Image: Ubisoft / KI-generiert

Ein neues Gerücht deutet auf Assassin’s Creed Black Flag Resynced als umfangreiches Remake mit neuen Inhalten hin.

Ein neues Gerücht zu Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced nennt einen möglichen Reveal-Termin am 23. April um 12:15 ET und beschreibt das Projekt als vollständiges Remake. Offiziell bestätigt sind diese Informationen bislang nicht.

Den Angaben zufolge soll die Neuauflage ausschließlich für Current-Gen-Plattformen erscheinen und auf der neuesten Assassin’s Creed Engine basieren. Statt eines Remasters wird von einer umfassenden Überarbeitung gesprochen, die sowohl technische als auch spielerische Erweiterungen umfasst.

Auch inhaltlich soll das Spiel deutlich ausgebaut werden. Genannt werden neue Offiziere, zusätzliche Crewmitglieder sowie neue Quests und Kapitel wie „Maroon“ und eine erweiterte Hintergrundgeschichte zu Kenway.

Darüber hinaus soll es möglich sein, ein Haustier an Bord des eigenen Schiffs zu halten, wobei zwischen einer Katze oder einem Affen gewählt werden kann.

Weitere Hinweise betreffen eine verbesserte Unterwasser-Erkundung sowie eine insgesamt größere Menge an neuen Inhalten. Zudem wird davon ausgegangen, dass es sich um einen Vollpreistitel handelt, da keine Subventionierung vorgesehen sein soll.

Alle genannten Details basieren auf Gerüchten und wurden bislang nicht offiziell bestätigt.

Quelle
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20 Kommentare Added

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  1. Spaxarrow 13360 XP Leetspeak | 19.04.2026 - 10:27 Uhr

    N cooles feature wäre die mini Insel Schätze vom Schiff aus zu sammeln 😂.
    Bin jdfls gespannt da es n guter Teil war/ist.

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  4. RumRoGERs 142965 XP Master-at-Arms Silber | 19.04.2026 - 10:51 Uhr

    Die Verbesserungen klingen ja eigentlich mal ganz gut finde ich.^^
    Kann der Affenbutler dann auch andere Affenbutler ausbilden ? 😎

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  5. Drakeline6 209255 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 19.04.2026 - 11:09 Uhr

    Jaja Insider nennt Termin.
    Der wieviel hundertste Termin soll das jetzt sein?

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  6. Sturmi 16605 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 19.04.2026 - 11:17 Uhr

    Irgendwann mal im Sale fürn 10ner werd ich es mir holen. Wenn es dann komplett gepatcht und mit allen möglichen Inhalten ist.also falls später noch was kommt.

    Aber von dem was ich lese scheint es gute Verbesserungen zu sein. Naja mal schauen also das Original habe ich ja vor 3 Monaten oder sehr gerne und sehr ausgiebig gezockt alles gesammelt alle Missionen gemacht außer die legendären schiffe

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