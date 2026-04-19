Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Insider enthüllt Termin und neue Features

Ein neues Gerücht zu Assassin’s Creed IV: Black Flag Resynced nennt einen möglichen Reveal-Termin am 23. April um 12:15 ET und beschreibt das Projekt als vollständiges Remake. Offiziell bestätigt sind diese Informationen bislang nicht.
Den Angaben zufolge soll die Neuauflage ausschließlich für Current-Gen-Plattformen erscheinen und auf der neuesten Assassin’s Creed Engine basieren. Statt eines Remasters wird von einer umfassenden Überarbeitung gesprochen, die sowohl technische als auch spielerische Erweiterungen umfasst.
Auch inhaltlich soll das Spiel deutlich ausgebaut werden. Genannt werden neue Offiziere, zusätzliche Crewmitglieder sowie neue Quests und Kapitel wie „Maroon“ und eine erweiterte Hintergrundgeschichte zu Kenway.
Darüber hinaus soll es möglich sein, ein Haustier an Bord des eigenen Schiffs zu halten, wobei zwischen einer Katze oder einem Affen gewählt werden kann.
Weitere Hinweise betreffen eine verbesserte Unterwasser-Erkundung sowie eine insgesamt größere Menge an neuen Inhalten. Zudem wird davon ausgegangen, dass es sich um einen Vollpreistitel handelt, da keine Subventionierung vorgesehen sein soll.
Alle genannten Details basieren auf Gerüchten und wurden bislang nicht offiziell bestätigt.
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
N cooles feature wäre die mini Insel Schätze vom Schiff aus zu sammeln 😂.
Bin jdfls gespannt da es n guter Teil war/ist.
Komm ich Kauf das Spiel wenn die News dazu endlich aufhören 🤣🤣🤣
Das ist wahrscheinlich der große Plan dahinter. Die Leute so lange nerven, bis sie das Spiel freiwillig kaufen, um nicht mehr von den ganzen Insidern belästigt zu werden.
Bei dem Game ist es echt extrem 🤣
Allerdings. Fast jede Woche eine möglich Ankündigung für die darauffolgenden Woche. 😅
Oh, wieder ein „möglicher“ Termin.
Die Verbesserungen klingen ja eigentlich mal ganz gut finde ich.^^
Kann der Affenbutler dann auch andere Affenbutler ausbilden ? 😎
Jaja Insider nennt Termin.
Der wieviel hundertste Termin soll das jetzt sein?
Irgendwann mal im Sale fürn 10ner werd ich es mir holen. Wenn es dann komplett gepatcht und mit allen möglichen Inhalten ist.also falls später noch was kommt.
Aber von dem was ich lese scheint es gute Verbesserungen zu sein. Naja mal schauen also das Original habe ich ja vor 3 Monaten oder sehr gerne und sehr ausgiebig gezockt alles gesammelt alle Missionen gemacht außer die legendären schiffe