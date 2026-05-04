Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Karte bleibt gleich, die Welt hat aber mehr zur bieten

Die Karte von Assassin’s Creed Black Flag Resynce bleibt mit 16 x 16 km unverändert, bietet aber mehr Inseln, zusätzliche Orte und dichter gefüllte Städte. Diese Angaben bestätigte Creative Director Paul Fu in einem aktuellen Reddit-AMA, in dem er erklärte, dass die Welt nun spürbar kompakter gestaltet sei und neue Gebiete sowohl an Land als auch auf See hinzukommen.
Fu vermied konkrete Hinweise auf die neuen Schauplätze, doch mehrere davon dürften direkt mit den neuen Questlinien verknüpft sein. Resynced führt drei neue Offiziere ein, die Edward für die Jackdaw rekrutieren kann. Sie erweitern die Möglichkeiten im navalen Kampf, setzen jedoch voraus, dass ihr Vertrauen über eigene Queststränge verdient wird.
Auch bestehende Figuren erhalten zusätzliche Inhalte. Dazu gehören Edward „Blackbeard“ Thatch und Stede Bonnet, für den ein neues Cinematic bereitsteht. Parallel dazu verändert Ubisoft die Art der Navigation: Der klassische Minimap-Ring verschwindet und wird durch einen Kompass ersetzt, der wichtige Punkte markiert, ohne das Sichtfeld zu überladen.
Game Director Richard Knight betonte, dass der Fokus von Resynced darauf liege, den Blick stärker auf das Meer zu lenken und die Orientierung klarer, aber weniger aufdringlich zu gestalten.
Die Steuerung bleibt grundsätzlich frei belegbar, doch das Team reagierte auf Wünsche nach dem ursprünglichen Layout. Ob dieses rechtzeitig zum Launch integriert wird, ist weiterhin offen.
Unklar bleibt ebenfalls, ob die nicht mehr direkt auswählbare Hidden Blade vor Veröffentlichung noch Anpassungen erhält.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Infos. 💚 Freue mich auf Assassin’s Creed Black Flag Resynced. 🙂
Man sollte aber schon merken das man auf dem Meer ist und nicht gleich sofort wieder ne andere Insel sieht. Sollen das ja nicht zu voll packen. Städte an sich können ruhig zulaufen mit allerlei Gesocks 😅
Das ist schon viel mehr als eine grafische Überarbeitung. In diesem Remake steckt doch einiges mehr drin. Man ich freue mich schon riesig drauf 🤗🤗🤗
Hoffe es wird nicht so teuer. Für 40€ würde ich es mir holen
59,99€ kostet die reguläre Version und 69,99€ die Deluxe.
Dann in einem Sale wie schon bei AC-Odyssey
Ich werde demnächst nochmal das Original spielen. Dann kann ich es gut mit dem Resynced vergleichen. Kaufen werde ich es mir sowieso erst in ein paar Jahren für einen schmalen Taler.
Hast du zu viel Lebenszeit oder bist du AC-Superfan?^^
Wenn ersteres… vielleicht gibt es ja einen Weg, ein bißchen was davon mit jemandem zu teilen? Vielleicht mit mir? 😀
Wie bei dem Film „In Time“ 😎
Großartiger Film in einer erschreckend dystopischen Zukunft👌
Das liest sich echt gut, freue mich darauf AC Black Flag nochmal neu zu erleben.
Gott sei Dank. Hätte Ubisoft auch zugetraut, dass die Karte jetzt 20x so groß wird.
Nicht zu vergessen die neuen Fragezeichen 😂😂
Das hört sich doch gut an werde aber trotzdem passen
Dieses Spiel hat mir damals bei einer schwierigen Zeit emotional beigestanden. Für mich war lange Teil 2 mein Favorit, aber seit der Ankündigung muss ich gestehen, dass dieses Spiel der beste Teil der Serie ist. Das Setting ist absolut unverbraucht. Freu mich Mega auf dieses Game.Ayyyyyyy Matrosen