Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Karte bleibt gleich, die Welt hat aber mehr zur bieten

Assassin’s Creed Black Flag Resynced bleibt bei 16 x 16 km, erweitert aber die Spielwelt mit neuen Inseln und Features.

Die Karte von Assassin’s Creed Black Flag Resynce bleibt mit 16 x 16 km unverändert, bietet aber mehr Inseln, zusätzliche Orte und dichter gefüllte Städte. Diese Angaben bestätigte Creative Director Paul Fu in einem aktuellen Reddit-AMA, in dem er erklärte, dass die Welt nun spürbar kompakter gestaltet sei und neue Gebiete sowohl an Land als auch auf See hinzukommen.

Fu vermied konkrete Hinweise auf die neuen Schauplätze, doch mehrere davon dürften direkt mit den neuen Questlinien verknüpft sein. Resynced führt drei neue Offiziere ein, die Edward für die Jackdaw rekrutieren kann. Sie erweitern die Möglichkeiten im navalen Kampf, setzen jedoch voraus, dass ihr Vertrauen über eigene Queststränge verdient wird.

Auch bestehende Figuren erhalten zusätzliche Inhalte. Dazu gehören Edward „Blackbeard“ Thatch und Stede Bonnet, für den ein neues Cinematic bereitsteht. Parallel dazu verändert Ubisoft die Art der Navigation: Der klassische Minimap-Ring verschwindet und wird durch einen Kompass ersetzt, der wichtige Punkte markiert, ohne das Sichtfeld zu überladen.

Game Director Richard Knight betonte, dass der Fokus von Resynced darauf liege, den Blick stärker auf das Meer zu lenken und die Orientierung klarer, aber weniger aufdringlich zu gestalten.

Die Steuerung bleibt grundsätzlich frei belegbar, doch das Team reagierte auf Wünsche nach dem ursprünglichen Layout. Ob dieses rechtzeitig zum Launch integriert wird, ist weiterhin offen.

Unklar bleibt ebenfalls, ob die nicht mehr direkt auswählbare Hidden Blade vor Veröffentlichung noch Anpassungen erhält.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.