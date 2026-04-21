Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Kein Multiplayer und keine DLCs laut Insider

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Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced verzichtet auf Multiplayer und DLC-Inhalte.

Neue Details zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced zeigen, dass Ubisoft auf Multiplayer und DLC-Inhalte verzichtet und den Fokus vollständig auf die Einzelspieler-Erfahrung legt.

Statt zusätzlicher Inhalte nach dem Launch soll das Spiel direkt mit neuen Story-Elementen, erweitertem Content und zusätzlichen Systemen ausgestattet werden. Im Mittelpunkt steht dabei weiterhin die Geschichte rund um Edward Kenway, die gezielt ausgebaut werden soll.

Die Entscheidung deutet darauf hin, dass Ubisoft die Neuauflage stärker als eigenständige Spielerfahrung positionieren möchte, anstatt auf nachträgliche Erweiterungen oder Online-Komponenten zu setzen.

Darüber hinaus wurde bekannt, dass sich mindestens ein weiteres Assassin’s Creed-Projekt als Remake in Entwicklung befindet. Weitere Neuauflagen sollen abhängig vom Erfolg von Assassin’s Creed Black Flag Resynced folgen.

Die aktuellen Informationen basieren auf Berichten und sind bislang nicht offiziell bestätigt, während Ubisoft selbst noch keine konkreten Details veröffentlicht hat.

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6 Kommentare Added

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  1. faktencheck 184600 XP Battle Rifle Elite | 21.04.2026 - 16:12 Uhr

    Sehr gute Entscheidung. Kein Bock auf Multiplayer-Trophäen. War schon beim Original nervend.

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  2. AnCaptain4u 262455 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.04.2026 - 16:46 Uhr

    Ich wusste nicht mal, dass das Spiel einen MP hatte 😅 lang ist es her, als ich die 360-Version gespielt habe.

    Also wenn angeblich noch ein weiteres AC als Remake geplant ist, dann kann ich mir hier sehr gut das erste AC vorstellen. Feiert nächstes Jahr sein 20jähriges Jubiläum und wäre daher ganz passend.

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  4. Vayne1986 44615 XP Hooligan Schubser | 21.04.2026 - 18:21 Uhr

    Zum Glück kein Multiplayer. Brauche ich nicht. ✌🏻 Ein Remake zum ersten Teil wäre nicht schlecht. 🙂

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  5. Ralle89 127865 XP Man-at-Arms Onyx | 21.04.2026 - 18:58 Uhr

    Denke der Multiplayer wäre für viele überflüssig viel Spaß allen 😉

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