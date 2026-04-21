Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Kein Multiplayer und keine DLCs laut Insider

Neue Details zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced zeigen, dass Ubisoft auf Multiplayer und DLC-Inhalte verzichtet und den Fokus vollständig auf die Einzelspieler-Erfahrung legt.

Statt zusätzlicher Inhalte nach dem Launch soll das Spiel direkt mit neuen Story-Elementen, erweitertem Content und zusätzlichen Systemen ausgestattet werden. Im Mittelpunkt steht dabei weiterhin die Geschichte rund um Edward Kenway, die gezielt ausgebaut werden soll.

Die Entscheidung deutet darauf hin, dass Ubisoft die Neuauflage stärker als eigenständige Spielerfahrung positionieren möchte, anstatt auf nachträgliche Erweiterungen oder Online-Komponenten zu setzen.

Darüber hinaus wurde bekannt, dass sich mindestens ein weiteres Assassin’s Creed-Projekt als Remake in Entwicklung befindet. Weitere Neuauflagen sollen abhängig vom Erfolg von Assassin’s Creed Black Flag Resynced folgen.

Die aktuellen Informationen basieren auf Berichten und sind bislang nicht offiziell bestätigt, während Ubisoft selbst noch keine konkreten Details veröffentlicht hat.