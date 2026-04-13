Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Leak deutet auf neue Charaktere hin

Ein neuer Leak deutet auf zusätzliche Inhalte und eine moderne Überarbeitung von Assassin’s Creed Black Flag hin.

Assassin’s Creed IV: Black Flag steht laut einem aktuellen Leak aus der Gaming-Community erneut im Fokus, nachdem Hinweise auf eine mögliche überarbeitete Version mit dem Titel „Black Flag Resynced“ aufgetaucht sind.

Die Informationen stammen aus einem Beitrag der IGRSDB und beschreiben eine modernisierte Fassung des Piraten-Abenteuers rund um Edward Kenway im 18. Jahrhundert in der Karibik. Dabei soll das bekannte Setting aus Seeschlachten, Parkour-Gameplay in Städten und der Suche nach Ruhm und Reichtum weiterhin im Mittelpunkt stehen.

Laut dem Leak soll die überarbeitete Version jedoch nicht nur technisch modernisiert werden, sondern auch neue Charaktere und zusätzliche Story-Elemente enthalten. Damit würde das bekannte Spiel offenbar um frische narrative Inhalte erweitert, während der ursprüngliche Kern erhalten bleibt.

Offiziell bestätigt wurden diese Details bislang nicht. Weder der Publisher Ubisoft noch beteiligte Entwickler haben sich zu den kursierenden Informationen geäußert.

Wie bei allen Leaks gilt daher: Die Angaben sind aktuell als unbestätigte Gerüchte zu behandeln und können sich im weiteren Verlauf noch ändern oder als falsch herausstellen.