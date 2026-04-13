Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Leak deutet auf neue Charaktere hin

Assassin’s Creed IV: Black Flag steht laut einem aktuellen Leak aus der Gaming-Community erneut im Fokus, nachdem Hinweise auf eine mögliche überarbeitete Version mit dem Titel „Black Flag Resynced“ aufgetaucht sind.
Die Informationen stammen aus einem Beitrag der IGRSDB und beschreiben eine modernisierte Fassung des Piraten-Abenteuers rund um Edward Kenway im 18. Jahrhundert in der Karibik. Dabei soll das bekannte Setting aus Seeschlachten, Parkour-Gameplay in Städten und der Suche nach Ruhm und Reichtum weiterhin im Mittelpunkt stehen.
Laut dem Leak soll die überarbeitete Version jedoch nicht nur technisch modernisiert werden, sondern auch neue Charaktere und zusätzliche Story-Elemente enthalten. Damit würde das bekannte Spiel offenbar um frische narrative Inhalte erweitert, während der ursprüngliche Kern erhalten bleibt.
Offiziell bestätigt wurden diese Details bislang nicht. Weder der Publisher Ubisoft noch beteiligte Entwickler haben sich zu den kursierenden Informationen geäußert.
Wie bei allen Leaks gilt daher: Die Angaben sind aktuell als unbestätigte Gerüchte zu behandeln und können sich im weiteren Verlauf noch ändern oder als falsch herausstellen.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das war zu befürchten, dass sie das Spiel mit der Ubisoft-Ideologie gleichschalten. Damit ist es leider uninteressant. Aber man kann das alte noch bestens spielen.
Na dann bin ich mal die möglichen neuen Story-Inhalte & Charaktere gespannt. Freue mich auf Assassin’s Creed Black Flag Remake. 🙂
Mal sehen, was sie an neuen Story Elementen eingebaut haben, vielleicht kann man ja Blackbeard spielen, wäre ganz cool.
Aufgewärmtes von ubisoft. I pass
Lass mich raten: Eine spielbare Protagonistin! Eine Hawaiianisch stämmige Piratenbraut, mit hm, wie sag ich das jetzt politisch korrekt… vollschlanker Statur, identifiziert sich selbst als Pinguin und steht auf kleinwüchsige Cowboys/ girls, arabischer Herkunft?!
An so n woke Kram hab ich auch grad gedacht 😂, vergiss nicht dein Pinguin hat die Pronomen they/them (logisch zu der Zeit)
Warum war das auch mein erster Gedanke 🫣
Ach man, kann man nicht einmal ein Werkstreues Remake machen, Ubisoft, lasst doch einfach die Finger von der Originalformel.
„moderne Überarbeitung“
Na dann wird wohl keine Totenkopfflagge mehr gehisst 😉
Die fahren jetzt unter dem Regenbogen. Mal sehen, ob es noch das Walfang Minigame gibt.
Ist doch super aber dennoch werde ich da passen
Frage mich warum man einfach nicht nur die Grafik überarbeitet und das Grundspiel so lässt wie die Fans es sich wünschen. Falls dieser Leaks so stimmt natürlich.
Jo und wieder ein Spiel dank moderne Überarbeitung versaut.
Dann passe ich und zocke lieber das tolle Original.