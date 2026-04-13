Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Leak deutet auf neue Charaktere hin

13 Autor: , in News / Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced
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Image: Ubisoft / KI-generiert

Ein neuer Leak deutet auf zusätzliche Inhalte und eine moderne Überarbeitung von Assassin’s Creed Black Flag hin.

Assassin’s Creed IV: Black Flag steht laut einem aktuellen Leak aus der Gaming-Community erneut im Fokus, nachdem Hinweise auf eine mögliche überarbeitete Version mit dem Titel „Black Flag Resynced“ aufgetaucht sind.

Die Informationen stammen aus einem Beitrag der IGRSDB und beschreiben eine modernisierte Fassung des Piraten-Abenteuers rund um Edward Kenway im 18. Jahrhundert in der Karibik. Dabei soll das bekannte Setting aus Seeschlachten, Parkour-Gameplay in Städten und der Suche nach Ruhm und Reichtum weiterhin im Mittelpunkt stehen.

Laut dem Leak soll die überarbeitete Version jedoch nicht nur technisch modernisiert werden, sondern auch neue Charaktere und zusätzliche Story-Elemente enthalten. Damit würde das bekannte Spiel offenbar um frische narrative Inhalte erweitert, während der ursprüngliche Kern erhalten bleibt.

Offiziell bestätigt wurden diese Details bislang nicht. Weder der Publisher Ubisoft noch beteiligte Entwickler haben sich zu den kursierenden Informationen geäußert.

Wie bei allen Leaks gilt daher: Die Angaben sind aktuell als unbestätigte Gerüchte zu behandeln und können sich im weiteren Verlauf noch ändern oder als falsch herausstellen.

Quelle
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13 Kommentare Added

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  1. EdgarAllanFloh 121400 XP Man-at-Arms Bronze | 13.04.2026 - 18:47 Uhr

    Das war zu befürchten, dass sie das Spiel mit der Ubisoft-Ideologie gleichschalten. Damit ist es leider uninteressant. Aber man kann das alte noch bestens spielen.

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  2. Vayne1986 42515 XP Hooligan Schubser | 13.04.2026 - 18:47 Uhr

    Na dann bin ich mal die möglichen neuen Story-Inhalte & Charaktere gespannt. Freue mich auf Assassin’s Creed Black Flag Remake. 🙂

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  3. Katanameister 387980 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 13.04.2026 - 18:50 Uhr

    Mal sehen, was sie an neuen Story Elementen eingebaut haben, vielleicht kann man ja Blackbeard spielen, wäre ganz cool.

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  5. Hattori Hanzo 37445 XP Bobby Car Raser | 13.04.2026 - 19:04 Uhr

    Lass mich raten: Eine spielbare Protagonistin! Eine Hawaiianisch stämmige Piratenbraut, mit hm, wie sag ich das jetzt politisch korrekt… vollschlanker Statur, identifiziert sich selbst als Pinguin und steht auf kleinwüchsige Cowboys/ girls, arabischer Herkunft?!

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  6. de Maja 336155 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.04.2026 - 19:14 Uhr

    Ach man, kann man nicht einmal ein Werkstreues Remake machen, Ubisoft, lasst doch einfach die Finger von der Originalformel.

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  7. Duck-Dynasty 174795 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 13.04.2026 - 19:16 Uhr

    „moderne Überarbeitung“
    Na dann wird wohl keine Totenkopfflagge mehr gehisst 😉

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  9. ZombieGott79 91060 XP Posting Machine Level 1 | 13.04.2026 - 19:43 Uhr

    Frage mich warum man einfach nicht nur die Grafik überarbeitet und das Grundspiel so lässt wie die Fans es sich wünschen. Falls dieser Leaks so stimmt natürlich.

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  10. Bratenbengel 28275 XP Nasenbohrer Level 4 | 13.04.2026 - 20:15 Uhr

    Jo und wieder ein Spiel dank moderne Überarbeitung versaut.
    Dann passe ich und zocke lieber das tolle Original.

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