Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Leak enthüllt krasse Inhalte der Collector’s Edition

Neue Leak-Informationen zur Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition geben erstmals einen detaillierten Überblick über den Umfang der Sammlerausgabe und zeigen zahlreiche physische Inhalte rund um Edward Kenway.
Die Informationen stammen aus einer geleakten Präsentation von Insider Gaming und bestätigen mehrere hochwertige Bonus-Items, die in der Collector’s Edition enthalten sein sollen. Im Zentrum steht eine aufwendig gestaltete Figur von Edward Kenway, die ihn sitzend auf einer Schatztruhe darstellt.
Neben der Statue umfasst die Edition laut Leak folgende Inhalte:
- Eine große Collector’s Edition Box mit schwarzem Finish
- Eine Edward-Kenway-Figur auf einer Schatztruhe
- Ein Notizbuch mit Ingame-Lore, inklusive Tagebucheinträgen und Gedanken von Kenway
- Eine Brosche
- Eine Karte
Zusätzlich wurden weitere „Goodies“ erwähnt, die jedoch nicht näher spezifiziert wurden. Sehr wahrscheinlich dürfte auch eine Kopie des Spiels selbst enthalten sein, auch wenn dies im Rahmen der Präsentation nicht offiziell bestätigt wurde.
Ein konkreter Preis wurde im Leak nicht genannt. Allerdings wird davon ausgegangen, dass sich die Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition preislich im Bereich von etwa 100 bis 200 US-Dollar bewegen könnte, basierend auf vergleichbaren Sondereditionen.
Die bisher bekannten Informationen deuten damit auf eine umfangreiche Sammlerausgabe hin, die sich klar an Fans von Edward Kenway und dem klassischen Black Flag-Setting richtet. Offizielle Bestätigungen seitens Ubisoft stehen allerdings noch aus, da es sich um geleakte Präsentationsinhalte handelt.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ärgerlich, wenn da wieder jemand seine Klappe nicht halten kann.
zu krass
Könnte mir nicht gleichgültiger sein. Wer braucht diese ganzen Staubfänger. Mich interessiert nur das Spiel und das bitte zu einem vernünftigen Preis. Wie man bei Claire Obscure gesehen hat, war der Preis von 50 € ein enormer Faktor für dessen Erfolg. Da schlagen mehr Leute gleich zu Beginn zu als das Sie Monate abwarten und auf einen Sale hoffen, was bei den heutigen total überzogenen Preisen verständlich und gängige Praxis ist.
Manche Leute stellen sich eine Blume hin, andere eine Figur. Es dient zur Verschönerung des eigenen Lebensraum. Brauchen tut man beides nicht.
Die Claire Obscure Coll. Edition hat 150$ gekostet also weit über dem was Ubisoft hier verlangt. Das Standard Spiel wird wahrscheinlich auch nicht so teuer sein. Ich gehe von 40€ aus. Hoffe aber auf ein Upgrade der alten Version kostenlos oder gegen einen kleinen Obolus von vielleicht 14,99€
Ist ja so wieder viel zu teuer.
Wäre mir auch zu teuer, aber solch eine Sammleredition wird sich bestimmt ganz gut verkaufen.
Und wenn sie da ein echtes Piratenschiff mit Bootsplatz dazu packen werd ich das nicht kaufen. Die 360er Version spielt sich noch prima.
Sehe ich genau so. Zumal das Spiel im Übergang zur One bzw. PS4 kam. Die Grafik ist nicht unerträglich.
Danke für die Infos. Collectors Edition werde ich sowieso nicht kaufen. Für Sammler sicherlich nett. 🙂✌🏻
Langsam nimmt es aber Überhand mit den „Leaks“.
Collectors edition von Assassin’s Creed ist er nicht mein Fall