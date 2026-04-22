Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Leak enthüllt krasse Inhalte der Collector’s Edition

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Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition zeigt massive Leak-Details mit Edward Kenway Figur und Extras.

Neue Leak-Informationen zur Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition geben erstmals einen detaillierten Überblick über den Umfang der Sammlerausgabe und zeigen zahlreiche physische Inhalte rund um Edward Kenway.

Die Informationen stammen aus einer geleakten Präsentation von Insider Gaming und bestätigen mehrere hochwertige Bonus-Items, die in der Collector’s Edition enthalten sein sollen. Im Zentrum steht eine aufwendig gestaltete Figur von Edward Kenway, die ihn sitzend auf einer Schatztruhe darstellt.

Neben der Statue umfasst die Edition laut Leak folgende Inhalte:

  • Eine große Collector’s Edition Box mit schwarzem Finish
  • Eine Edward-Kenway-Figur auf einer Schatztruhe
  • Ein Notizbuch mit Ingame-Lore, inklusive Tagebucheinträgen und Gedanken von Kenway
  • Eine Brosche
  • Eine Karte

Zusätzlich wurden weitere „Goodies“ erwähnt, die jedoch nicht näher spezifiziert wurden. Sehr wahrscheinlich dürfte auch eine Kopie des Spiels selbst enthalten sein, auch wenn dies im Rahmen der Präsentation nicht offiziell bestätigt wurde.

Ein konkreter Preis wurde im Leak nicht genannt. Allerdings wird davon ausgegangen, dass sich die Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition preislich im Bereich von etwa 100 bis 200 US-Dollar bewegen könnte, basierend auf vergleichbaren Sondereditionen.

Die bisher bekannten Informationen deuten damit auf eine umfangreiche Sammlerausgabe hin, die sich klar an Fans von Edward Kenway und dem klassischen Black Flag-Setting richtet. Offizielle Bestätigungen seitens Ubisoft stehen allerdings noch aus, da es sich um geleakte Präsentationsinhalte handelt.

Quelle
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11 Kommentare Added

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  1. Hey Iceman 893195 XP Xboxdynasty All Star Platin | 22.04.2026 - 14:06 Uhr

    Ärgerlich, wenn da wieder jemand seine Klappe nicht halten kann.

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  3. ShellingFord135 7115 XP Beginner Level 3 | 22.04.2026 - 14:24 Uhr

    Könnte mir nicht gleichgültiger sein. Wer braucht diese ganzen Staubfänger. Mich interessiert nur das Spiel und das bitte zu einem vernünftigen Preis. Wie man bei Claire Obscure gesehen hat, war der Preis von 50 € ein enormer Faktor für dessen Erfolg. Da schlagen mehr Leute gleich zu Beginn zu als das Sie Monate abwarten und auf einen Sale hoffen, was bei den heutigen total überzogenen Preisen verständlich und gängige Praxis ist.

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    • Eisbaer2405 55895 XP Nachwuchsadmin 7+ | 22.04.2026 - 15:17 Uhr
      Antwort auf ShellingFord135

      Manche Leute stellen sich eine Blume hin, andere eine Figur. Es dient zur Verschönerung des eigenen Lebensraum. Brauchen tut man beides nicht.
      Die Claire Obscure Coll. Edition hat 150$ gekostet also weit über dem was Ubisoft hier verlangt. Das Standard Spiel wird wahrscheinlich auch nicht so teuer sein. Ich gehe von 40€ aus. Hoffe aber auf ein Upgrade der alten Version kostenlos oder gegen einen kleinen Obolus von vielleicht 14,99€

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  5. Katanameister 398720 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 22.04.2026 - 16:20 Uhr

    Wäre mir auch zu teuer, aber solch eine Sammleredition wird sich bestimmt ganz gut verkaufen.

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  6. Hattori Hanzo 39405 XP Bobby Car Rennfahrer | 22.04.2026 - 18:03 Uhr

    Und wenn sie da ein echtes Piratenschiff mit Bootsplatz dazu packen werd ich das nicht kaufen. Die 360er Version spielt sich noch prima.

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  7. Vayne1986 44775 XP Hooligan Schubser | 22.04.2026 - 18:15 Uhr

    Danke für die Infos. Collectors Edition werde ich sowieso nicht kaufen. Für Sammler sicherlich nett. 🙂✌🏻

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  9. Ralle89 128305 XP Man-at-Arms Onyx | 22.04.2026 - 19:31 Uhr

    Collectors edition von Assassin’s Creed ist er nicht mein Fall

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