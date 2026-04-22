Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Leak enthüllt krasse Inhalte der Collector’s Edition

Neue Leak-Informationen zur Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition geben erstmals einen detaillierten Überblick über den Umfang der Sammlerausgabe und zeigen zahlreiche physische Inhalte rund um Edward Kenway.

Die Informationen stammen aus einer geleakten Präsentation von Insider Gaming und bestätigen mehrere hochwertige Bonus-Items, die in der Collector’s Edition enthalten sein sollen. Im Zentrum steht eine aufwendig gestaltete Figur von Edward Kenway, die ihn sitzend auf einer Schatztruhe darstellt.

Neben der Statue umfasst die Edition laut Leak folgende Inhalte:

Eine große Collector’s Edition Box mit schwarzem Finish

Eine Edward-Kenway-Figur auf einer Schatztruhe

Ein Notizbuch mit Ingame-Lore, inklusive Tagebucheinträgen und Gedanken von Kenway

Eine Brosche

Eine Karte

Zusätzlich wurden weitere „Goodies“ erwähnt, die jedoch nicht näher spezifiziert wurden. Sehr wahrscheinlich dürfte auch eine Kopie des Spiels selbst enthalten sein, auch wenn dies im Rahmen der Präsentation nicht offiziell bestätigt wurde.

Ein konkreter Preis wurde im Leak nicht genannt. Allerdings wird davon ausgegangen, dass sich die Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition preislich im Bereich von etwa 100 bis 200 US-Dollar bewegen könnte, basierend auf vergleichbaren Sondereditionen.

Die bisher bekannten Informationen deuten damit auf eine umfangreiche Sammlerausgabe hin, die sich klar an Fans von Edward Kenway und dem klassischen Black Flag-Setting richtet. Offizielle Bestätigungen seitens Ubisoft stehen allerdings noch aus, da es sich um geleakte Präsentationsinhalte handelt.