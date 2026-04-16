Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Leak zeigt Black-Gold-Outfit für Edward Kenway

7 Autor: , in News / Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced
Übersicht
Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Leak zeigt neues Edward-Kenway-Outfit im Ubisoft Launcher.

Ein neuer Leak sorgt für frische Spekulationen rund um Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced, nachdem im Ubisoft-Launcher entsprechendes Bildmaterial aufgetaucht ist.

Das geleakte Bild zeigt offenbar eine überarbeitete Darstellung von Edward Kenway mit einem neuen Black-and-Gold-Outfit. Zusätzlich wird im begleitenden Hinweis auf ein mögliches „Day-One“-Erlebnis über Ubisoft+ Premium verwiesen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Vayne1986 43175 XP Hooligan Schubser | 16.04.2026 - 18:26 Uhr

    Noch 3 Tage hat die Woche. Mal schauen ob die Ankündigung kommt. ✌🏻

    0

Hinterlasse eine Antwort