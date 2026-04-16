Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Leak zeigt Black-Gold-Outfit für Edward Kenway

Ein neuer Leak sorgt für frische Spekulationen rund um Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced, nachdem im Ubisoft-Launcher entsprechendes Bildmaterial aufgetaucht ist.

Das geleakte Bild zeigt offenbar eine überarbeitete Darstellung von Edward Kenway mit einem neuen Black-and-Gold-Outfit. Zusätzlich wird im begleitenden Hinweis auf ein mögliches „Day-One“-Erlebnis über Ubisoft+ Premium verwiesen.