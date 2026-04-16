Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Leak zeigt Black-Gold-Outfit für Edward Kenway

Ein neuer Leak sorgt für frische Spekulationen rund um Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced, nachdem im Ubisoft-Launcher entsprechendes Bildmaterial aufgetaucht ist.
Das geleakte Bild zeigt offenbar eine überarbeitete Darstellung von Edward Kenway mit einem neuen Black-and-Gold-Outfit. Zusätzlich wird im begleitenden Hinweis auf ein mögliches „Day-One“-Erlebnis über Ubisoft+ Premium verwiesen.
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7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Noch 3 Tage hat die Woche. Mal schauen ob die Ankündigung kommt. ✌🏻
Dann streut Ubisoft wieder Leaks als Marketingstrategie. Nett. Wirkt bei mir nur nicht.
Ist wirklich so als jemand unbedingt einen Hype erzeugen will. Gab’s öfter in letzter Zeit.
Black and Gold aber nur für 14,95 im store😅
Bin echt gespannt, wann die Ankündigung dazu kommt. 😅
Sieht gut aus, bin schon gespannt auf das Remake.
Jetzt sollten die da wirklich einmal eine Ankündigung raus hauen.