Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Massive Gameplay-Überarbeitung für Parkour, Stealth und Combat

Ubisoft hat neue Details zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced veröffentlicht und dabei tiefgreifende Änderungen in den Bereichen Parkour, Stealth, Bewegung und Kampfmechanik vorgestellt. Ziel ist es, die Systeme des Originals zu modernisieren und gleichzeitig deren Grundgefühl zu erhalten.

Im Bereich Parkour und Bewegung wurde Edward Kenways Traversal überarbeitet, um präziser und reaktionsschneller zu wirken. Landungs- und Sprunganimationen wurden angepasst, sodass Bewegungsabläufe flüssiger ineinandergreifen. Neue Mechaniken wie ein kurzer Geschwindigkeitsschub nach dem Klettern sowie ein Rollsystem beim Aufkommen sollen das Tempo hochhalten und den Spielfluss verbessern.

Ergänzt wird das System durch klassische und neue Traversal-Elemente wie Eckschwünge, Aufzüge und zusätzliche Ziplines in Städten. Auch die Umgebung der Karibik spielt eine größere Rolle, da Dschungel nun stärker in die Kletter- und Parkour-Systeme integriert sind.

Das Advanced Parkour-System kehrt ebenfalls zurück und bietet erweiterte Bewegungsfreiheit, darunter Side- und Back-Ejects aus nahezu jeder Höhe. Spieler können das System optional deaktivieren, wenn sie eine geführtere Steuerung bevorzugen. Zusätzlich wurde ein manueller Sprung eingeführt, der mehr Kontrolle über Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung ermöglicht.

Im Bereich Stealth kehrt das Eagle Vision zurück und wird durch die neue „Observe“-Funktion ergänzt, die bereits aus Assassin’s Creed Shadows bekannt ist. Diese ermöglicht das Markieren von Gegnern, das Aufdecken von Zielen und eine detailliertere Erkundung der Umgebung.

Edward kann sich nun jederzeit ducken und profitiert dabei von erhöhter Tarnung, insbesondere in dunklen Umgebungen oder dichter Vegetation. Die Sichtbarkeit wird dynamisch beeinflusst, wodurch sich Stealth-Ansätze flexibler gestalten.

Zusätzlich steht Edward ein erweitertes Arsenal zur Verfügung. Die Blasrohr-Funktion bietet sowohl Berserk- als auch Schlaf-Darts, während Rauchbomben sowohl für Tarnung als auch offensive Kills genutzt werden können. Auch der Seil-Dart kehrt zurück und wurde früher im Spielverlauf freigeschaltet, wodurch neue taktische Optionen entstehen.

Social-Stealth-Mechaniken wurden ebenfalls erweitert. Edward kann sich in Menschenmengen verstecken, NPC-Gruppen wie Tänzer anheuern oder Umgebungsobjekte zur Tarnung nutzen. Auch klassische Verstecke wie Bänke oder Heuhaufen kehren zurück. Zusätzlich kann Geld gezielt eingesetzt werden, um NPCs und Wachen abzulenken.

Im Kampfsystem setzt Ubisoft auf ein stärker systembasiertes Design. Kämpfe drehen sich um sogenannte Takedowns, die durch verschiedene Aktionen ausgelöst werden können, darunter Paraden, Wandangriffe oder Bodenmanöver. Umweltinteraktionen wie Explosionen oder enge Räume spielen eine zentrale Rolle bei Kampfverläufen.

Neue Mechaniken wie Dodge-Attacken und schwere Angriffe erweitern das Kampfrepertoire. Unterschiedliche Waffen verändern dabei die Wirkung schwerer Angriffe, etwa durch Flächenschaden oder erhöhte Durchschlagskraft.

Gegner reagieren zudem dynamisch auf wiederholte Spielweisen und passen ihr Verhalten an. Spezialisierte Gegnertypen wie Brutes oder Captains erfordern gezieltere Strategien und können bestimmte Kombos oder Kettenangriffe blockieren.

Zur Bekämpfung dieser Gegner stehen zusätzliche Werkzeuge zur Verfügung, darunter Schusswaffen zum Durchbrechen von Verteidigungen, Seil-Darts für Kontrollmanöver sowie das Gun-Kata-System für schnelle Mehrfach-Kills im späteren Spielverlauf.