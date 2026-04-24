Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Neues Cinematic-Video mit Blackbeard-Quest

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Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced zeigt neues Cinematic mit Blackbeard’s Treasure und zusätzlichen Story-Inhalten.

Ein neues Cinematic-Video zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced rückt „Blackbeard’s Treasure“ in den Mittelpunkt und zeigt erstmals neue narrative Inhalte des Remakes.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erweitert die bekannte Geschichte rund um Edward Kenway um zusätzliche Story-Inhalte und präsentiert sich in einem neuen Cinematic mit Fokus auf neue Quests und Charaktermomente. Im Zentrum steht dabei eine exklusive neue Mission, die eng mit der Piratenlegende Blackbeard verbunden ist.

Das Remake baut auf der ursprünglichen Geschichte auf, erweitert diese jedoch um zusätzliche narrative Elemente und neue Erzählstränge, die im Original nicht enthalten waren. Gleichzeitig kehren bekannte Figuren zurück und werden in das modernisierte Story-Konzept integriert.

Die Handlung bleibt im Goldenen Zeitalter der Piraterie angesiedelt und folgt weiterhin Edward Kenways Weg zwischen Reichtum, Macht und dem Konflikt zwischen Assassinen und Templern. Die Karibik dient erneut als zentraler Schauplatz für Seeschlachten, Erkundung und Intrigen.

Technisch wird das Remake auf der Anvil-Engine neu aufgebaut und bringt überarbeitete Präsentation, moderne Grafik und angepasste Gameplay-Systeme mit sich, ohne die Grundstruktur des Originals zu verlieren.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung

Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:

MediaMarkt:

Saturn:

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

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10 Kommentare Added

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  1. kleineAmeise 157330 XP God-at-Arms Gold | 24.04.2026 - 19:34 Uhr

    Ach, das wird mich wieder so abholen, das weiß ich. Ich glaube ich werden das noch mehr suchten als damals.
    Danke Ubisoft.

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  2. Katanameister 403260 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 24.04.2026 - 19:38 Uhr

    Bin gespannt auf die neuen Missionen, Blackbeard ist auf jeden Fall ein cooler Charakter.

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  3. Kenty 253210 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 24.04.2026 - 19:43 Uhr

    Ich glaube das Original habe ich noch in meiner Bibliothek und tatsächlich nur ein oder zwei Stunden angespielt. Vielleicht schau ich mir das nochmal an.

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    • Mr Poppell 114860 XP Scorpio King Rang 2 | 24.04.2026 - 20:01 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Gabs 2015 mit Games with Gold. Ich hatte meinen Spaß damit und werde auf des Remake/ Remaster verzichten.

      Aber ob du nun in das Original oder das neue reinzockst is ja Wurscht wenn du Assassin’s Creed und Piraten magst kommst du auf deine Kosten 😉

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  4. Vayne1986 46015 XP Hooligan Treter | 24.04.2026 - 20:05 Uhr

    Danke für das Teilen des Videos. 💚 Freue mich schon auf Anfrang Juli. 🙂

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  7. Terendir 168385 XP First Star Onyx | 24.04.2026 - 20:42 Uhr

    Seltsame Idee: Hey, die Grogbottel, die muss irgendwo rein. Jupp, ich breche nen Schädel so auf, dass sie reinpasst und stecken bleibt. bestimmt mega cool…

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