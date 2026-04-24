Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Neues Cinematic-Video mit Blackbeard-Quest

Ein neues Cinematic-Video zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced rückt „Blackbeard’s Treasure“ in den Mittelpunkt und zeigt erstmals neue narrative Inhalte des Remakes.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced erweitert die bekannte Geschichte rund um Edward Kenway um zusätzliche Story-Inhalte und präsentiert sich in einem neuen Cinematic mit Fokus auf neue Quests und Charaktermomente. Im Zentrum steht dabei eine exklusive neue Mission, die eng mit der Piratenlegende Blackbeard verbunden ist.

Das Remake baut auf der ursprünglichen Geschichte auf, erweitert diese jedoch um zusätzliche narrative Elemente und neue Erzählstränge, die im Original nicht enthalten waren. Gleichzeitig kehren bekannte Figuren zurück und werden in das modernisierte Story-Konzept integriert.

Die Handlung bleibt im Goldenen Zeitalter der Piraterie angesiedelt und folgt weiterhin Edward Kenways Weg zwischen Reichtum, Macht und dem Konflikt zwischen Assassinen und Templern. Die Karibik dient erneut als zentraler Schauplatz für Seeschlachten, Erkundung und Intrigen.

Technisch wird das Remake auf der Anvil-Engine neu aufgebaut und bringt überarbeitete Präsentation, moderne Grafik und angepasste Gameplay-Systeme mit sich, ohne die Grundstruktur des Originals zu verlieren.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung

Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:

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Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.