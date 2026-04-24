Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Neues Cinematic-Video mit Blackbeard-Quest

Ein neues Cinematic-Video zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced rückt „Blackbeard’s Treasure“ in den Mittelpunkt und zeigt erstmals neue narrative Inhalte des Remakes.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced erweitert die bekannte Geschichte rund um Edward Kenway um zusätzliche Story-Inhalte und präsentiert sich in einem neuen Cinematic mit Fokus auf neue Quests und Charaktermomente. Im Zentrum steht dabei eine exklusive neue Mission, die eng mit der Piratenlegende Blackbeard verbunden ist.
Das Remake baut auf der ursprünglichen Geschichte auf, erweitert diese jedoch um zusätzliche narrative Elemente und neue Erzählstränge, die im Original nicht enthalten waren. Gleichzeitig kehren bekannte Figuren zurück und werden in das modernisierte Story-Konzept integriert.
Die Handlung bleibt im Goldenen Zeitalter der Piraterie angesiedelt und folgt weiterhin Edward Kenways Weg zwischen Reichtum, Macht und dem Konflikt zwischen Assassinen und Templern. Die Karibik dient erneut als zentraler Schauplatz für Seeschlachten, Erkundung und Intrigen.
Technisch wird das Remake auf der Anvil-Engine neu aufgebaut und bringt überarbeitete Präsentation, moderne Grafik und angepasste Gameplay-Systeme mit sich, ohne die Grundstruktur des Originals zu verlieren.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung
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Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:
MediaMarkt:
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Saturn:
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Assassin’s Creed Black Flag Resynced erscheint am 9. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ach, das wird mich wieder so abholen, das weiß ich. Ich glaube ich werden das noch mehr suchten als damals.
Danke Ubisoft.
Bin gespannt auf die neuen Missionen, Blackbeard ist auf jeden Fall ein cooler Charakter.
Ich glaube das Original habe ich noch in meiner Bibliothek und tatsächlich nur ein oder zwei Stunden angespielt. Vielleicht schau ich mir das nochmal an.
Gabs 2015 mit Games with Gold. Ich hatte meinen Spaß damit und werde auf des Remake/ Remaster verzichten.
Aber ob du nun in das Original oder das neue reinzockst is ja Wurscht wenn du Assassin’s Creed und Piraten magst kommst du auf deine Kosten 😉
Danke für das Teilen des Videos. 💚 Freue mich schon auf Anfrang Juli. 🙂
Von mir aus könnte Sea of thieves 2 so aussehen.
Guck dir mal Videos zu windrose an. Das hat Potenzial.
Cooles Video. Die ganzen Videos machen echt Lust auf das Spiel.
Seltsame Idee: Hey, die Grogbottel, die muss irgendwo rein. Jupp, ich breche nen Schädel so auf, dass sie reinpasst und stecken bleibt. bestimmt mega cool…
das Spiel sieht schon nicht schlecht aus.