Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Neues Gameplay-Video zeigt frische Eindrücke

Neue Eindrücke zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced sind in einem vier Minuten langen Gameplay-Video aufgetaucht. Das Material zeigt verschiedene Gameplay-Systeme des überarbeiteten Spiels in Bewegung.
Das als „Work in Progress Footage“ gekennzeichnete Video stammt nicht direkt von Ubisoft, sondern wurde über den YouTube-Kanal AssassinRaptor veröffentlicht.
Gezeigt werden mehrere zentrale Spielmechaniken, darunter Social Stealth, Parkour, klassische Stealth-Elemente, Leap of Faith sowie Kampfsequenzen. Besonders im Fokus stehen dabei die überarbeiteten Bewegungs- und Stealth-Systeme, die in den neuen Szenen im Zusammenspiel sichtbar werden.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mir gefällt es so gut das ich vorhabe es zum Release zu spielen. Ich freu mich darauf.
das wird schon echt gut werden glaub ich 😉
Gutes Gameplay, wird dann nächstes Jahr mit dem Ubisoft typischen Rabatt mitgenommen.
Alter man kann jetzt immer tauchen 😍? Jetzt bin ich gehyped
Schaut gut aus, mocht schon das Original, da werd ich mir wohl wieder nen Monat Ubisoft+ für 18€ gönnen, um das durchzuspielen 🙂
Gefällt mir sehr gut.
Oh mein Gott. Das sieht für mich so toll aus.
Ich finds grandios. Hab das Original nie gespielt.
Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich freue. Die scheinen das richtig toll überarbeitet zu haben.