Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Neues Gameplay-Video zeigt frische Eindrücke

Assassin’s Creed Black Flag Resynced zeigt sich in einem neuen vierminütigen Gameplay-Video.

Neue Eindrücke zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced sind in einem vier Minuten langen Gameplay-Video aufgetaucht. Das Material zeigt verschiedene Gameplay-Systeme des überarbeiteten Spiels in Bewegung.

Das als „Work in Progress Footage“ gekennzeichnete Video stammt nicht direkt von Ubisoft, sondern wurde über den YouTube-Kanal AssassinRaptor veröffentlicht.

Gezeigt werden mehrere zentrale Spielmechaniken, darunter Social Stealth, Parkour, klassische Stealth-Elemente, Leap of Faith sowie Kampfsequenzen. Besonders im Fokus stehen dabei die überarbeiteten Bewegungs- und Stealth-Systeme, die in den neuen Szenen im Zusammenspiel sichtbar werden.