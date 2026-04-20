Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Präsentation am 23. April um 18:00 Uhr

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Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced wird am 23. April um 18 Uhr ausführlich vorgestellt!

Ubisoft gab heute bekannt, dass Assassin’s Creed Black Flag Resynced im Rahmen eines eigenen Showcases offiziell präsentiert wird. Das Reveal-Showcase findet am 23. April um 18:00 Uhr statt.

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