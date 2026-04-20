Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Präsentation am 23. April um 18:00 Uhr

Ubisoft gab heute bekannt, dass Assassin’s Creed Black Flag Resynced im Rahmen eines eigenen Showcases offiziell präsentiert wird. Das Reveal-Showcase findet am 23. April um 18:00 Uhr statt.

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