Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Reveal steht offenbar kurz bevor laut Insider

Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Insider deutet auf mögliche Enthüllung in dieser Woche hin!

Neue Hinweise deuten darauf hin, dass Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced offenbar kurz vor einer ersten öffentlichen Präsentation stehen könnte.

Der bekannte Insider NateTheHate berichtet, dass Presse und Medien in dieser Woche bereits Zugang zu ersten Eindrücken des Projekts erhalten sollen. Eine öffentliche Enthüllung könnte demnach entweder am selben Tag oder kurz danach erfolgen.

Sollten sich diese Informationen bestätigen, würde dies auf einen unmittelbar bevorstehenden Marketingzyklus für das Projekt hindeuten. Konkrete offizielle Details oder ein bestätigtes Reveal-Datum liegen bislang jedoch nicht vor.

Das Remake des Piraten-Abenteuers zählt zu den am meisten diskutierten Projekten im Ubisoft-Portfolio und sorgt seit längerer Zeit für Spekulationen innerhalb der Community.

Eine Stellungnahme seitens des Publishers steht weiterhin aus, sodass die aktuellen Angaben vorerst als unbestätigtes Gerücht einzuordnen sind.